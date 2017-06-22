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Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi

Bir süredir gündemde olan Watchmen dizisi için hazırlıklar başladı. HBO kanalı tarafından dizinin senaryosunu yazması için The Leftovers ve Lost'un yaratıcısı ile anlaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Alan Moore'un kült grafik romanı Watchmen beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. Game of Thrones, The Wire ve Westworld gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikan kablolu kanalı HBO, bir süredir gündemde olan yeni Watchmen dizisi için hazırlıklara başladı.
Henüz yapım aşamasının başında olan Watchmen dizisini hazırlayacak isim belli oldu. Alan Moore'un sevilen grafik romanını ünlü senartist Damon Lindelof dizi haline getirecek. HBO'nun geçtiğimiz günlerde final yapan başarılı dizisi The Leftovers'ın yaratıcısı olan Lindelof, aynı zamanda sevilen dizi Lost'un da yaratıcılarından biriydi. Sinema dünyasında da tanınan bir isim olan Lindelof,  bugüne kadar Prometheus, World War Z ve Tomorrowland gibi başarılı filmlerin senaristliğini üstlendi.
Daha önce Zack Snyder tarafından sinemaya da uyarlanan Watchmen; süper kahramanların yıllardır var olduğu ve tarihi olaylara etki ettiği bir dünyada geçiyor. Soğuk savaş yıllarının korku ve paranoya dolu atmosferini başarıyla yansıtan çizgi roman, ekiplerinden birinin cinayetini soruştururken dünyanın geleceğini tehdit eden bir komplo ile karşı karşıya yalan bir grup eski süper kahramanın hikayesini anlatıyor.
Damon Lindelof öncülüğünde hazırlanacak Watchmen dizisinin doğrudan çizgi romandaki hikayeyi mi anlatacağı yoksa aynı dünyada geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor. Watchmen dünyası 2012 yılında yayınlanan Before Watchmen çizgi roman serisiyle daha da genişlemişti.

http://deadline.com/2017/06/damon-lindelof-adaptation-watchmen-hbo-1202117245/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chalrie Keley 2 yıl en beğenilen
Vay anasini be koskoca Hbo oldu sana game of thronesun kanalı
1 Yanıt Yanıtla +11
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Mutatio 2 yıl
WATCHMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
Rorschach farklı oyuncu olursa direk çöp. O karizmanın yarısına ulaşabilecek oyuncu yok bence
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Turin Turambar. 2 yıl
Amerikanın bir kanalından watchmen müjdesi
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Erwin-Rommel 2 yıl
WestWorld un kanalından yeni bir dizi geliyor demek. İşte bu güzel haber
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Kefelon 2 yıl
Burası Donanım Haber farkındasınız değil mi? HBO'dan yazsanız %99 anlayacaktı zaten. Game of Thrones'un kanalı nasıl bir tanımlamadır. Tık kasmaya çalışan gazete sitesi gibi...
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bladeGny 2 yıl
Arda Turan'ın takımından transfer hamlesi...
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QuexSeeL 2 yıl
Yazın beni listeye, nereden üye oluyoruz nereden alabiliriz? Rorschach geliyor Dr. geliyor Comedian geliyor abboww.

Umarım DC dizileri gibi sıvayıp batırmaz hakkını verirler yapıtın.
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Chalrie Keley 2 yıl en beğenilen
Vay anasini be koskoca Hbo oldu sana game of thronesun kanalı
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Barni Moloztaş 2 yıl Chalrie Keley
Brolaf
Vay anasini be koskoca Hbo oldu sana game of thronesun kanalı


Game od theones kanalı he
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