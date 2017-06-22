Game of Thrones'un kanalından yeni Watchmen dizisi

Alan Moore'un kült grafik romanı Watchmen beyaz perdeden sonra şimdi de televizyona uyarlanıyor. Game of Thrones, The Wire ve Westworld gibi başarılı dizileri ile tanınan Amerikan kablolu kanalı HBO, bir süredir gündemde olan yeni Watchmen dizisi için hazırlıklara başladı.

Henüz yapım aşamasının başında olan Watchmen dizisini hazırlayacak isim belli oldu. Alan Moore'un sevilen grafik romanını ünlü senartist Damon Lindelof dizi haline getirecek. HBO'nun geçtiğimiz günlerde final yapan başarılı dizisi The Leftovers'ın yaratıcısı olan Lindelof, aynı zamanda sevilen dizi Lost'un da yaratıcılarından biriydi. Sinema dünyasında da tanınan bir isim olan Lindelof, bugüne kadar Prometheus, World War Z ve Tomorrowland gibi başarılı filmlerin senaristliğini üstlendi.

Daha önce Zack Snyder tarafından sinemaya da uyarlanan Watchmen; süper kahramanların yıllardır var olduğu ve tarihi olaylara etki ettiği bir dünyada geçiyor. Soğuk savaş yıllarının korku ve paranoya dolu atmosferini başarıyla yansıtan çizgi roman, ekiplerinden birinin cinayetini soruştururken dünyanın geleceğini tehdit eden bir komplo ile karşı karşıya yalan bir grup eski süper kahramanın hikayesini anlatıyor.

Damon Lindelof öncülüğünde hazırlanacak Watchmen dizisinin doğrudan çizgi romandaki hikayeyi mi anlatacağı yoksa aynı dünyada geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor. Watchmen dünyası 2012 yılında yayınlanan Before Watchmen çizgi roman serisiyle daha da genişlemişti.

http://deadline.com/2017/06/damon-lindelof-adaptation-watchmen-hbo-1202117245/