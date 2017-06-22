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Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi

Game of Thrones'un merakla beklenen yeni sezonundan bir fragman daha yayınlandı. HBO tarafından yayınlanan bu yeni fragman uzun süredir beklediğimiz büyük savaşın kapıda olduğunu gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz yedinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından adeta gün sayılan yeni sezonun yaklaşması ile birlikte HBO da dizinin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonun ilk fragmanını geçtiğimiz ay yayınlayan HBO, bugün yeni bir fragman daha yayınladı.

Yazının bundan sonraki bölümü ve yayınlanan yeni fragman henüz 6. sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.

Yayınlanan bu yeni fragman, dizinin ilk gününden beri beklenen iki büyük savaşın sonunda gelip çattığını gösteriyor. Bir yandan Daenerys Targaryen'in Yedi Krallık'ı geri alma savaşı kızışırken, bir yandan da kuzeyden yaklaşan tehlike tüm diyarı tehdit ediyor.

Ayrıca Bkz. "Star Trek: Discovery'nin yayın tarihi açıklandı"
Game of Thrones, uyarlandığı kitap serisini geçtiğimiz sezon geride bıraktığı için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Yayınlanan bu yeni fragman ise muhteşem bir sezonun bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.
 

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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Gelecekse gelsin şu nalet olası winter
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tahir40 2 yıl
Yine mi bant genişliğiyle oynuyorlar youtubenin? Sözde 50Mbit fiberim var 720p izleyemiyorum şu mereti...
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tugares 2 yıl
Adamlar önce mala vurduruyorlar sonra birbirlerine kırdırıyorlar, yanlarında para sayma makinesi ile hem kendilerini hem oyuncuları hayata tutunduruyorlar
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drjacob 2 yıl
ak gezenler artık daha çok görünsün
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Erwin-Rommel 2 yıl
Küresel ısınma oldu buzullar eriyor bunlar hala bir winter ı getiremediler.
1 Yanıt Yanıtla
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dere.beyi 2 yıl Erwin-Rommel
RaceDriver

Küresel ısınma oldu buzullar eriyor bunlar hala bir winter ı getiremediler.


aslında asıl felaket buzul çağı küresel ısınma buzul çağın yan etkisi küresel ısınma sonunda tekrardan dünya resetlenip eski haline dönecek tabi insan oğlunun nekadarı kalır meçhul
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TheRed 2 yıl
Unuttum son sezonu resmen bi özet amaçlı izlemek lazım atlaya atlaya
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PlayerX 2 yıl
Bu fragman öncekinden iyiymiş, merakla bekliyoruz
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aycibin 2 yıl
o değil de lost çok bozdu çok
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Gelecekse gelsin şu nalet olası winter
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tahir40 2 yıl
Yine mi bant genişliğiyle oynuyorlar youtubenin? Sözde 50Mbit fiberim var 720p izleyemiyorum şu mereti...
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