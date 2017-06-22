Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi

Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz yedinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından adeta gün sayılan yeni sezonun yaklaşması ile birlikte HBO da dizinin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonun ilk fragmanını geçtiğimiz ay yayınlayan HBO, bugün yeni bir fragman daha yayınladı.



Yazının bundan sonraki bölümü ve yayınlanan yeni fragman henüz 6. sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.



Yayınlanan bu yeni fragman, dizinin ilk gününden beri beklenen iki büyük savaşın sonunda gelip çattığını gösteriyor. Bir yandan Daenerys Targaryen'in Yedi Krallık'ı geri alma savaşı kızışırken, bir yandan da kuzeyden yaklaşan tehlike tüm diyarı tehdit ediyor.



Ayrıca Bkz. "Star Trek: Discovery'nin yayın tarihi açıklandı"

Game of Thrones, uyarlandığı kitap serisini geçtiğimiz sezon geride bıraktığı için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Yayınlanan bu yeni fragman ise muhteşem bir sezonun bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.

Game of Thrones, uyarlandığı kitap serisini geçtiğimiz sezon geride bıraktığı için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Yayınlanan bu yeni fragman ise muhteşem bir sezonun bizleri beklediğini gösteriyor.