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Game of Thrones'un yaratıcılarından yeni Star Wars üçlemesi

Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Game of Thrones'un yaratıcıları olarak adını duyuran David Benioff ve D.B. Weiss, yeni bir Star Wars üçlemesi hazırlayacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,4b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Lucasfilm'i satın almasının ardından tüm zamanların en sevilen serilerinden Star Wars'un haklarını elinde bulunduran Disney, bu evrende geçen filmlerinin sayısını hızla arttırıyor. Bir yandan Force Awakens ile başlayıp The Last Jedi ile devam eden yeni üçlemenin son filmi üzerinde çalışan, bir yandan da Rogue One ve Han Solo gibi antoloji filmleri çeken Disney, bu arada Star Wars serisinin geleceğini planlamayı da ihmal etmiyor.
Daha önce The Last Jedi'ın yazar ve yönetmeni olan Rian Johnson'ın Skywalker hikayesinden bağımsız yeni bir üçleme hazırlayacağını duyuran stüdyo, dün de farklı bir üçlemenin yolda olduğunu müjdeledi. Hem şu anda devam eden üçlemeden, hem de Rian Johnson'ın çekeceği yeni filmlerden ayrı olacak bu yeni üçlemeyi, Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff hazırlayacak.
Star Wars hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bu yeni üçleme hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger; Weiss ve Benioff'a bir Star Wars dizisi çekmeleri için teklif götürdüklerini, fakat ikilinin bunun yerine Star Wars filmleri çekmek istediğini ifade etti. Weiss ve Benioff, yeni Star Wars üçlemesinin senaryosunu kaleme alacak ve yapımcılığını üstlenecek.
Benioff ve Weiss'ın yeni üçlemesinin hangi zaman aralığında geçeceği veya neyi konu alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor, ancak Rian Johnson'ın üçlemesi gibi bu yeni üçleme de Skwalker hikayesinden bağımsız bir konuyu işleyecek.

http://deadline.com/2018/02/star-wars-trilogy-david-benioff-d-b-weiss-game-of-thrones-duo-1202279600/ Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Suyunun suyunun suyunu da çıkartmayın kardeşim hiç mi yeni uzay filmi konusu yok.
Azcık yenilikçi olun. Işın kılıcı 50 60 larda tutarda şimdiki nesle yediremezsiniz.
Suyunun suyunun suyunu da çıkartmayın kardeşim hiç mi yeni uzay filmi konusu yok.Azcık yenilikçi olun. Işın kılıcı 50 60 larda tutarda şimdiki nesle yedirem...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mementopolis 1 yıl
Yaratıcı olduklarına inanmıyorum. Ayrıca Game of Thrones’u yazan Georg R. R. Martin’dir. Kitabı, Televisoina uyarlananlar deseniz daha doğru olurdu. Star Wars = Çöp.
Yaratıcı olduklarına inanmıyorum. Ayrıca Game of Thrones’u yazan Georg R. R. Martin’dir. Kitabı, Televisoina uyarlananlar deseniz daha doğru olurdu. Star Wa...
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Jacobıan 1 yıl
niye suyunu çıkarmasınlar onlar için kârlı bir ürün, seyirci için de güzel bir yapım ne bu eskinin üstüne hiçbir şey çıkmasın kafası anlayabilmiş değilim
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prowl12 1 yıl
Old republic dönemine ait bir üçleme olursa iyi olabilir
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Grand_Alexander 1 yıl
bu iyi oldu tüm evren skywalker ailesi etrafından dönmüyor sonuçta. içinde eski güç mitolojik hikayeleri de olsun... star wars yapısı gereği fantastiktir zaten bu elemanlarda fantastik evrenlerde iyi kurgu yönetiyor o zaman iyi iş çıkma ihtimali var...
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Adventure. 1 yıl
Disney, Star Wars'ın kemiğine kadar kurutacak bu belli oldu. Spin-off filmler artık havada uçuşur.
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Mianfei 1 yıl
Son 3 filmde çöptü. old but gold derlerya öyle işte. daha para vermem bu çöplere
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furandor 1 yıl
Adamlar milyar dolar vererek satın aldılar haklarını .tabi ki bol star wars görecektik bu normal.
Geçmiş geçmişte kaldı benim gibi orta yaşli biri icinde ilk ücleme efsanedir ama birakın yeni filmleri fikirleri rahat olsunlar .ortaya cikan işler gayet hoş tatmin edici .
Laf ediliyor ama gelecek film icin koşa koşa bilet aliyor insanlar
Star wars kült'dür.
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Kartal Göz 1 yıl
E hani Quentin Tarantino da çekecekti bir tane. O n'oldu?
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mementopolis 1 yıl
Yaratıcı olduklarına inanmıyorum. Ayrıca Game of Thrones’u yazan Georg R. R. Martin’dir. Kitabı, Televisoina uyarlananlar deseniz daha doğru olurdu. Star Wars = Çöp.
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Kerim5100 1 yıl
Yohanasının...
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0MG90 1 yıl
Niye suyunu çıkarmasınlar? Star Wars hayranı milyonlarca insan var. Lucasfilm bunu şimdiye kadar iyi kullanmadı. Disney neden onlar gibi davransın?
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sinema, Game of Thrones ve
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