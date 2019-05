Game of Thrones'un yaratıcılarından yeni Star Wars üçlemesi

Lucasfilm'i satın almasının ardından tüm zamanların en sevilen serilerinden Star Wars'un haklarını elinde bulunduran Disney, bu evrende geçen filmlerinin sayısını hızla arttırıyor. Bir yandan Force Awakens ile başlayıp The Last Jedi ile devam eden yeni üçlemenin son filmi üzerinde çalışan, bir yandan da Rogue One ve Han Solo gibi antoloji filmleri çeken Disney, bu arada Star Wars serisinin geleceğini planlamayı da ihmal etmiyor.

Daha önce The Last Jedi'ın yazar ve yönetmeni olan Rian Johnson'ın Skywalker hikayesinden bağımsız yeni bir üçleme hazırlayacağını duyuran stüdyo, dün de farklı bir üçlemenin yolda olduğunu müjdeledi. Hem şu anda devam eden üçlemeden, hem de Rian Johnson'ın çekeceği yeni filmlerden ayrı olacak bu yeni üçlemeyi, Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff hazırlayacak.

Star Wars hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bu yeni üçleme hakkında konuşan Disney CEO'su Bob Iger; Weiss ve Benioff'a bir Star Wars dizisi çekmeleri için teklif götürdüklerini, fakat ikilinin bunun yerine Star Wars filmleri çekmek istediğini ifade etti. Weiss ve Benioff, yeni Star Wars üçlemesinin senaryosunu kaleme alacak ve yapımcılığını üstlenecek.

Benioff ve Weiss'ın yeni üçlemesinin hangi zaman aralığında geçeceği veya neyi konu alacağı şimdilik belirsizliğini koruyor, ancak Rian Johnson'ın üçlemesi gibi bu yeni üçleme de Skwalker hikayesinden bağımsız bir konuyu işleyecek.

http://deadline.com/2018/02/star-wars-trilogy-david-benioff-d-b-weiss-game-of-thrones-duo-1202279600/