Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı

Mayıs ayında vizyona girecek Solo: A Star Wars Story için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney ve LucasFilm, pazar günü oynanan Super Bowl sırasında filmden kısa bir tanıtım videosu yayınladıktan sonra dün de filmin ilk uzun fragmanını yayınladı.

Rogue One gibi bir Star Wars antoloji filmi olan Solo: A Star Wars Story, Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatacak. Yayınlanan bu ilk fragman, Star Wars hayranlarına genç Han Solo ve Lando Calrissian'ın nasıl görüneceğini görme şansı sunarken, filmin hikayesi hakkında da önemli detaylar içeriyor.

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Phil Lord ve Christopher Miller'ın çekimler sırasında kovulmasının ardından görevi devralan Ron Howard tarafından yönetilen Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandıracak.

Başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ettiği Solo: A Star Wars Story, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.