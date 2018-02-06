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Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı

Star Wars filmlerinin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatan Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı. Film bu yaz vizyona girecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mayıs ayında vizyona girecek Solo: A Star Wars Story için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney ve LucasFilm, pazar günü oynanan Super Bowl sırasında filmden kısa bir tanıtım videosu yayınladıktan sonra dün de filmin ilk uzun fragmanını yayınladı.
Rogue One gibi bir Star Wars antoloji filmi olan Solo: A Star Wars Story, Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo'nun gençliğini anlatacak. Yayınlanan bu ilk fragman, Star Wars hayranlarına genç Han Solo ve Lando Calrissian'ın nasıl görüneceğini görme şansı sunarken, filmin hikayesi hakkında da önemli detaylar içeriyor.
Ayrıca Bkz. "Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı"
Phil Lord ve Christopher Miller'ın çekimler sırasında kovulmasının ardından görevi devralan Ron Howard tarafından yönetilen Solo: A Star Wars Story'de bugüne kadar Harrison Ford ile özdeşleşen Han Solo'yu genç oyuncu Alden Ehrenreich canlandıracak.

Başrollerinde Ehrenreich'a Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Thandie Newton ve Paul Bettany'ın eşlik ettiği Solo: A Star Wars Story, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.

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strathmorea 1 yıl en beğenilen
Gösterime girdikten 2 ay sonra torrentte. Hayyatta sinemada gitmem.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Han solo desiğin böyle olur olmamış bu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Drima 1 yıl
Adam hiç Solo abimizin gençliğine benzemiyor yahu.
Az biraz daha benzerini bulsanız ne olurdu sanki..
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brshr 1 yıl
Sırf Emilia için izlenir.
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strathmorea 1 yıl en beğenilen
Gösterime girdikten 2 ay sonra torrentte. Hayyatta sinemada gitmem.
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pastadanadam 1 yıl strathmorea
strathmorea

Gösterime girdikten 2 ay sonra torrentte. Hayyatta sinemada gitmem.

Dimi hırsızlık yapmak varken neden namusumuzla sinemaya gidip izleyelim ki? Keriz miyiz biz?
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