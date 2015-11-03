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Game of Thrones'un yeni sezonu gecikebilir

HBO tarafından yayınlanan yeni açıklama, Game of Thrones'un yeni sezonunun gecikebileceğini gösterdi. Bu gecikmeye merakla beklenen yeni kitabın neden olduğu tahmin ediliyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un yeni sezonu gecikebilir
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un altıncı sezonu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen altıncı sezonun çekimleri devam ederken, yeni sezonun başlangıç tarihi hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Game of Thrones'a ev sahipliği yapan HBO kanalının diğer dizileri için belirlediği tarihler, altıncı sezonun beklenenden daha geç bir tarihte başlayabileceğini gösterdi. HBO'nun Girls, Togetherness ve yeni dizisi Vinyl'ı Nisan ayı sonlarında bitecek şekilde zamanlaması, Game of Thrones'un daha önceki sezonlarında olduğu gibi Mart sonlarında veya Nisan başlarında geri dönmeyeceğini gösterdi. Yeni sezonun bunun yerine Nisan sonlarında veya Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Game of Thrones'un merakla beklenen yeni sezonundaki bu gecikmenin, dizinin uyarlandığı kitap serisiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Diziye kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabı The Winds of Winter'ın nihayet tamamlandığı ve önümüzdeki yılın ilk aylarında okuyucularla buluşacağı söyleniyor.

Yapımcıların The Winds of Winter'dan da bölümler içerecek yeni sezonu kitabın çıkış tarihi nedeniyle ertelediği ve kitabın yeni sezondan önce yayınlanmasını istedikleri belirtiliyor.
http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/game-thrones-season-six-premiere-835767 Yorum Yaz
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-Rusher- 3 yıl en beğenilen
Sıkıntı yok beklemeye alıştık forumca :)
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
3.sezon izledim bu diziyi sadece
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1BilimAdamı 3 yıl
Jon snow dirilecek görürsünüz
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Ron Swanson 3 yıl
Resmi sayfadan poster gelmiş. April dediğine göre gecikmeyecek herhalde.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CaptanFarfan 3 yıl
Hani winter is comingdi. Olmaz ki ama :)
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Xabir 3 yıl
Öldürecek figüran arıyorlar herhalde.
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DH Misafiri 3 yıl
soykırım yaptı şerefsizler :) insan kalmadı.
at, köpekler mi oynayacak oyuncu olarak :)
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WarSaw 3 yıl
sıktı artık şu dizi zaten senede 3 bölüm ya çekiyorlar ya çekmiyorlar onuda geciktirerek çekeceklermiş. anadoluda bir laf vardır fazla naz aşık usandırır diye boşa söylememiş atalarımız.
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ogameci 3 yıl
of of of bluray i de ona göre sarkacak
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akiNPinkman* 3 yıl
Üzdü
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Fortescue 3 yıl
Ha sıkıntı yok canım biz de şikayet ediyorduk sürekli erken başlıyor diye. 10 ay nedir ki uzasın. Hatta yıllarca bekleyelim di mi?
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draw1907 3 yıl
dizi bitince filmini yapacaklardı onun hazırlığıdır belkide
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JoeyBane 3 yıl
Neydim demeyecen, nasil olecem diyecen.
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redoracle 3 yıl
Valla kitabın gecikme sebebi heralde adam baktı 'ulan bütün karakterleri öldürdük ya la deyip,son kitabada bikaç tanesini bırakayımda onlarıda orda mefta ederim' diye düşünmesidir martinin,karakter kalmadı son 2 kitaba be.
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Al1mert 3 yıl JoeyBane
JoeyBane
Neydim demeyecen, nasil olecem diyecen.

Ahaha haklısın :)
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javaprof 3 yıl
biz de diriliş ertuğrul izleriz 60 ülkede yayınlanıyor diriliş bence game of thrones dan daha iyi.
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Chandler_Bing 3 yıl javaprof
javaprof
biz de diriliş ertuğrul izleriz 60 ülkede yayınlanıyor diriliş bence game of thrones dan daha iyi.

Şaka olduğunu söyle lütfen
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Sartikan 3 yıl
Bu sezondan ümidim yok ilk 4 sezon tadı veremez
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