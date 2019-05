Game of Thrones'un yeni sezonu gecikebilir

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un altıncı sezonu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen altıncı sezonun çekimleri devam ederken, yeni sezonun başlangıç tarihi hakkında ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/game-thrones-season-six-premiere-835767

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Game of Thrones'a ev sahipliği yapan HBO kanalının diğer dizileri için belirlediği tarihler, altıncı sezonun beklenenden daha geç bir tarihte başlayabileceğini gösterdi. HBO'nun Girls, Togetherness ve yeni dizisi Vinyl'ı Nisan ayı sonlarında bitecek şekilde zamanlaması, Game of Thrones'un daha önceki sezonlarında olduğu gibi Mart sonlarında veya Nisan başlarında geri dönmeyeceğini gösterdi. Yeni sezonun bunun yerine Nisan sonlarında veya Mayıs'ta başlaması bekleniyor.Game of Thrones'un merakla beklenen yeni sezonundaki bu gecikmenin, dizinin uyarlandığı kitap serisiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Diziye kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin altıncı kitabı The Winds of Winter'ın nihayet tamamlandığı ve önümüzdeki yılın ilk aylarında okuyucularla buluşacağı söyleniyor.Yapımcıların The Winds of Winter'dan da bölümler içerecek yeni sezonu kitabın çıkış tarihi nedeniyle ertelediği ve kitabın yeni sezondan önce yayınlanmasını istedikleri belirtiliyor.