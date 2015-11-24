Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk poster

George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisinden uyarlanan ve tüm zamanların en sevilen televizyon dizileri arasında yer alan Game of Thrones, altıncı sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından merakla beklenen altıncı sezon yaklaşırken, yeni sezon için tanıtım çalışmaları da hız kazanıyor.

Yazının devamı Game of Thrones'un beşinci sezonunu tamamlamamış olanlar için ağır spoiler içerir.

Game of Thrones'u hazırlayan Amerikan kablolu kanalı HBO, altıncı sezonun ilk posterini bugün yayınladı. Yayınlanan bu posterde dizinin sevilen karakterlerinden Jon Snow'a yer verilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşinci sezonu izleyen Game of Thrones takipçilerinin hatırlayacağı üzere Jon Snow, sezon finalinde Gece Nöbeti'nin gözcüleri tarafından öldürülmüştü. Yeni sezonun posterinde Jon Snow'a yer verilmesi bazı izleyiciler tarafından karakterin geri döneceği şeklinde yorumlanırken, bazıları da posterdeki kanlı resme dikkat çekerek yeni posterin karakterin ölümüne işaret ettiğini savundu.

Sonuçta Jon Snow'un kaderi ne olursa olsun, HBO kanalı yayınladığı bu posterle istediği ilgiyi çekmeyi başarmış gibi görünüyor. Öte yandan yayınlanan bu posterle birlikte yeni sezonun hangi ay içerisinde start alacağı da belli oldu. Kargaların Ziyafeti ve Ejderhaların Dansı kitaplarından bölümlerin yanı sıra, şu ana kadar yayınlanan kitaplarda bulunmayan yeni hikayeleri de işleyecek olan altıncı sezon, Nisan ayında başlayacak.

http://deadline.com/2015/11/game-of-thrones-jon-snow-teaser-poster-season-6-1201635498/