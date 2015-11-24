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Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk poster

Game of Thrones'un merakla beklenen altıncı sezonundan ilk poster yayınlandı. Beklenmedik bir karakteri karşımıza çıkaran bu posterle birlikte, yeni sezonun hangi ayda başlayacağı da belli oldu.
3 yıl
4,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk poster
 George R.R. Martin'in ünlü fantastik kitap serisinden uyarlanan ve tüm zamanların en sevilen televizyon dizileri arasında yer alan Game of Thrones, altıncı sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Tüm dünyada milyonlarca Game of Thrones hayranı tarafından merakla beklenen altıncı sezon yaklaşırken, yeni sezon için tanıtım çalışmaları da hız kazanıyor.
Yazının devamı Game of Thrones'un beşinci sezonunu tamamlamamış olanlar için ağır spoiler içerir. 
 Game of Thrones'u hazırlayan Amerikan kablolu kanalı HBO, altıncı sezonun ilk posterini bugün yayınladı. Yayınlanan bu posterde dizinin sevilen karakterlerinden Jon Snow'a yer verilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşinci sezonu izleyen Game of Thrones takipçilerinin hatırlayacağı üzere Jon Snow, sezon finalinde Gece Nöbeti'nin gözcüleri tarafından öldürülmüştü. Yeni sezonun posterinde Jon Snow'a yer verilmesi bazı izleyiciler tarafından karakterin geri döneceği şeklinde yorumlanırken, bazıları da posterdeki kanlı resme dikkat çekerek yeni posterin karakterin ölümüne işaret ettiğini savundu.
Sonuçta Jon Snow'un kaderi ne olursa olsun, HBO kanalı yayınladığı bu posterle istediği ilgiyi çekmeyi başarmış gibi görünüyor. Öte yandan yayınlanan bu posterle birlikte yeni sezonun hangi ay içerisinde start alacağı da belli oldu. Kargaların Ziyafeti ve Ejderhaların Dansı kitaplarından bölümlerin yanı sıra, şu ana kadar yayınlanan kitaplarda bulunmayan yeni hikayeleri de işleyecek olan altıncı sezon, Nisan ayında başlayacak.

http://deadline.com/2015/11/game-of-thrones-jon-snow-teaser-poster-season-6-1201635498/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
Ölümsüz bişiy olsunda önce şu nankör ollyi,sonra pislik karga komutanı ve ona el kaldıranları.sonrada ailesine pislik yapanları -başta frey ve boltonlar olmak üzere- sıradan kellelerini alsada,içimiz soğusa.
Ne etti bu starklar sana ey George R. R. Martin.
Ölümsüz bişiy olsunda önce şu nankör ollyi,sonra pislik karga komutanı ve ona el kaldıranları.sonrada ailesine pislik yapanları -başta frey ve boltonlar olmak ...
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Utku_20 3 yıl
Dizinin Jon Snow üzerinden gideceği belli oldu artık ne yapcaksa...
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Kriger 3 yıl
Nisan mı ?
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kırılanhayaller 3 yıl
O tahta yakışan bir adam vardı oda safkan kral Joffrey.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nadeje. 3 yıl Kriger
Kriger

Nisan mı ?


Her sene bu şekilde zaten.
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pisrabbit 3 yıl
Mesudum
Dizinin sezonlarını ve bölümlerini sakin sakin izliyorum.Spoiler olmasın diye forumlarda ilgili konuları okumuyorum.Burada da editörümüz sağolsun, ikazını yapmış ve konuya devam etmiş.Bunların yanında, ne kadar sbop yorumcu varsa üşüşmüşler, çatır çatır spoiler veriyorlar.Yahu, seviyeniz, kaliteniz ne kadar düşük be! Azıcık netiquette, adab-ı muaşeret, terbiye, zeka... ne gerekiyorsa insan gibi çevrenizden görerek, anlamıyorsanız ezber yaparak edinin.İlla odun tedavisine muhtaç olmayın.

izleyici olarak senin gibi düşünüyor ve davranıyorum amaaaa sanane be adam insanların spoiler vermesinden. okuma yorumları geç,hem ilgili forumları okumuyorum diyorsun hem de tüm yorumları okumuş gibi serzenişte bulunuyorsun. bir dediğin diğerini tutmuyor.sen ilk önce kendini çözümle bırak insanlarla uğraşmayı.
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Ironim 3 yıl
Guzel olmus
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Mesudum 3 yıl
Dizinin sezonlarını ve bölümlerini sakin sakin izliyorum.
Spoiler olmasın diye forumlarda ilgili konuları okumuyorum.
Burada da editörümüz sağolsun, ikazını yapmış ve konuya devam etmiş.
Bunların yanında, ne kadar "sbop" yorumcu varsa üşüşmüşler, çatır çatır spoiler veriyorlar.
Yahu, seviyeniz, kaliteniz ne kadar düşük be! Azıcık netiquette, adab-ı muaşeret, terbiye, zeka... ne gerekiyorsa insan gibi çevrenizden görerek, anlamıyorsanız ezber yaparak edinin.
İlla odun tedavisine muhtaç olmayın.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Jon reis de olmazsa kimi izleriz zaten dizide? İyice çocuk parkına döndü dizi ve şu engelli starkı görünce komple kapatasım geliyordu bölümü. Kitapta sorun olmayanilir ama dizide izlenecek karakter kalmayınca hiç çekilmez. Hele ki dizi 8 sezon sürecekken...
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bellair 3 yıl
Ölmemeyi başaran tek kişi bu. Kesin tahta bu oturur.
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Master_Evil 3 yıl
daha çok var be
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greenk 3 yıl
Dizinin 5. sezonunu izlemeyenler adına yapılan uyarı için teşekkürler.
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awolfinsky 3 yıl
The north remembers
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aycibin 3 yıl
ölmesine hiç üzülmediğim sayılı karakterlerden.özellikle ygritte'i sattığından beri hiç sevmiyorum.sünepe ve salaktı.
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Free WiLL 3 yıl
geçenler de kendimi ulen bu kış neden bir türlü gelmiyor diye düşünürken buldum ve sorunun dizinin ilkbahar da çekilmesine bağladım. Beyler summer is coming kısaca daha çok bekleriz winter is coming i :P
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chtsydn 3 yıl
Jon reis

Ortalığı toz duman etmeye geliyor, bu sezon ayrı güzel olacak
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mahsur kalan adam 3 yıl
ilk sezondan belliydi zaten Jon bu dizinin baş kahramanı olduğu
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