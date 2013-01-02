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GameStick, Ouya'nın peşinden Kickstarter üzerinde başarı arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Ouya'nın bağış platformu Kickstarter üzerinde büyük başarı kazanması ve yılın ilk aylarında dağıtıma başlayacak olması, diğer girişimcileri de cesarelendirdi.

Kickstarter üzerinde kampanyaya başlayan benzer bir proje de GameStick oldu. En ucuz taşınınabilir oyun konsolu sloganıyla kampanyaya başlayan ürün adından da anlaşılacağı üzere çubuk şeklinde televizyona bağlayabildiğiniz bir Android cihaz.

Aslında bu tarz cihazları akıllı TV aparatı kategorisi içerisinde sık sık görüyoruz ancak ekip oyun kısmına ağırlık verdiği için taşınabilir konsol olarak niteliyor.

HDMI yoluyla harici ekranlara bağlanan üründe Cortex-A9 tabanlı Amlogic 8726-MX çift çekirdekli işlemcisi bulunuyor. 1GB DDR3 bellek, 8GB depolama kapasitesi, oyunların saklandığı bulut depolama altyapısı, WiFi, Bluetooth 4.0, Android 4.1 işletim sistemi, 1080p video çözümleme ve 4 kontrolcüye kadar destek.

Ürün, Bluetooth yoluyla bağlantı sağlayan bir kontrolcüye de sahip. 

PlayJam adıyla Smart TV ürünleri için geniş bir oyun platformu kuran ve 50 milyon kullanıcısı olan ekip, bu tecrübesini mobil pazara da aktarmak istiyor. Android platformunda 200 oyunun sisteme uygun olduğunu belirten ekip, 250 geliştirici ile de irtibat halinde olduklarını belirtiyor. Oldukça iddialı olsa da ürün üzerinden Play mağazasına erişimle ilgili bir bilgi yok. Tahminler ekibin kendi uygulama mağazasını faaliyete sokacağı yönünde.

En az 69$ bağış yapanlara ürün ve kontrolcü aksesuarı hediye edilecekken, 3000$ bağış yapanlar ise ekibe katılarak fikirlerini sunma imkanı yakalayacak. 

http://www.kickstarter.com/projects/872297630/gamestick-the-most-portable-tv-games-console-ever Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 6 yıl
Hangi akla mantık 8 GB koymuşlar android marketi bir gezsinler bakalım kaliteli oyunların boyutları ne kadar ?
Bulut depolama ile çözülecek iş değil bu sanki herkes fiber internet kullanmıyor !
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cagataykoroglu 6 yıl
__BadblooD__
Bence çok daha pratik Ouyadan donanımı daha zayıf dursa bile sadece bir kontrolcü kadar yer kaplıyor ve ek kablolarla uğraşmıyorsunuz

Ouya nın en büyük destekçisi Nvidia ve bu destekle başa çıkmak hayal.
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__BadblooD__ 6 yıl
Bence çok daha pratik Ouya'dan donanımı daha zayıf dursa bile sadece bir kontrolcü kadar yer kaplıyor ve ek kablolarla uğraşmıyorsunuz
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