Gameloft 11 popüler oyunu daha Windows Phone 8'e ay içerisinde sunacak

Popüler yarış oyunu Asphalt 7 : Heat'i Windows Phone 8 platformuna da sunmaya başlayan Gameloft, platform için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.





Firma yaptığı duyuruda, ay içerisinde 11 popüler yapımı daha Windows Phone 8 kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Bu yapımlar; The Amazing Spiderman, NOVA, The Dark Knight Rises, Order & Chaos, Kingdoms & Lords, UN & Friends, Ice Age – The municipal, Real Football 2013, Six-Guns, Shark Dash, Modern Combat 4 şeklinde sıralanıyor.





Bazıları indirme rekoru kıran oyun listesi Windows Phone 8 platformunu biraz daha hareketlendirecektir. Mobil platformlarda başarılı yapımlara imza atan Gameloft'un WP8 için desteğini sürdürmesi oldukça önemli.