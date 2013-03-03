Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft 11 popüler oyunu daha Windows Phone 8'e ay içerisinde sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
576
1
4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gameloft 11 popüler oyunu daha Windows Phone 8'e ay içerisinde sunacak

Popüler yarış oyunu Asphalt 7 : Heat'i Windows Phone 8 platformuna da sunmaya başlayan Gameloft, platform için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Firma yaptığı duyuruda, ay içerisinde 11 popüler yapımı daha Windows Phone 8 kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Bu yapımlar; The Amazing Spiderman, NOVA, The Dark Knight Rises, Order & Chaos, Kingdoms & Lords, UN & Friends, Ice Age – The municipal, Real Football 2013, Six-Guns, Shark Dash, Modern Combat 4 şeklinde sıralanıyor.

Bazıları indirme rekoru kıran oyun listesi Windows Phone 8 platformunu biraz daha hareketlendirecektir. Mobil platformlarda başarılı yapımlara imza atan Gameloft'un WP8 için desteğini sürdürmesi oldukça önemli. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Azkaldı geliyor şimdi artık diğer firmalar rekabet için daha çok önem verçek windovs phone
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirokzan 6 yıl
Asphalt 7 yi yükledim s2 ye oyun açılmadı hata veriyordu surekli oysa most wanted cok guzel oynanıyor Jelly bean ispanya romu yüklü su an.bilgisi olan arkadaşlar var mi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 6 yıl
Bu adamlar geçen sene de söylüyordu aynı şeyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 6 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Optimus G Pro ön inceleme 6 yıl Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim