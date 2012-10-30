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Gameloft, 12 oyununu Windows Phone 8 platformuna taşıyor

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil oyuncuların yakından tanıdığı başarılı geliştiricisi Gameloft, dün resmen tanıtılan Windows Phone 8 için 12 adet oyun yayınlayacağını duyurdu.

Geliştiricinin Windows Phone 8 platformuna getireceği yapımlar arasında, Modern Combat serisinin yeni oyunu olacak olan Modern Combat 4:Zero Hour'da yer alırken, listede hali hazırda Android ve iOS platformlarında erişilebilen yapımlarda bulunuyor.Bu yapımlar: NOVA 3,Asphalt 7: Heat, The Dark Knight Rises, Order & Chaos Online, The Amazing Spider-Man, Ice Age Village, Shark Dash, UNO & Friends, Fashion Icon, Real Soccer 2013 ve Poker for Prizes şeklinde sıralanıyor. Söz konusu yapımların tümünde xBox entegrasyonu ile sunulacakken; başarılar, lider tablosu, bulut depolama ve çevrimiçi çoklu oyuncu desteği de oyunlarda bulunacak.

Windows Phone platformu, daha önce oyuncu kimliği ile ön plana çıkmamış olsa da, Windows Phone 8 ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. Windows Phone 8 platformunun oyuncu yönüyle mobil oyuncuların beğenisini kazanıp kazamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.    


   

http://www.prnewswire.com/news-releases/gameloft-announces-12-of-its-most-popular-titles-coming-to-xbox-for-windows-phone-8-176339051.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hitmachine16 6 yıl
Modern combat 4'ü düzgün çalıştırabilecek symbian telefon olsa gelir de, yok ki :)
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Legendery 6 yıl
Oturması için zamana ihtiyacı var wp8 in ama bizlerin işine yarar, ios vs android in yanına gelmesiyle...
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Tony 6 yıl
Güzel haber.
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cengizhan1903 6 yıl
wp li cıhazlar inşallah beklentımı karşılıycak
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Surprise Mothafucka 6 yıl
lumia 920 nokianın yeniden doğmasını sağlayacak gibi, ben de almayı düşünüyorum şahsen
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Krone 6 yıl
Wpli cihazlari bekliyoruz.
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Ermis1453 6 yıl
Iphone 5 var. Ama lumia heyecanlandiriyor beni. Iphonedan sikildimartik
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Mr. Jingles 6 yıl
Symbian'a da isterük.
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thinkwithbrain 6 yıl
nokia bu sefer de tutturamazsa elini ayağını çeksin piyasadn. lumia yı bekliyoz bakalım..
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SystemApps 6 yıl
çıkacakların yanında bunlar yan sanayi kalır
Ama gayet güzel bir gelişme...
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Oberyn 6 yıl
Gelsın gelsın WPde de achıevement kasarız
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mehmetoguzderin 6 yıl Oberyn
biohard35
Gelsın gelsın WPde de achıevement kasarız


Aynen süper oldu bu olay :D
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