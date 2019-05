Gameloft, 12 oyununu Windows Phone 8 platformuna taşıyor

Mobil oyuncuların yakından tanıdığı başarılı geliştiricisi Gameloft, dün resmen tanıtılan Windows Phone 8 için 12 adet oyun yayınlayacağını duyurdu.





Geliştiricinin Windows Phone 8 platformuna getireceği yapımlar arasında, Modern Combat serisinin yeni oyunu olacak olan Modern Combat 4:Zero Hour'da yer alırken, listede hali hazırda Android ve iOS platformlarında erişilebilen yapımlarda bulunuyor.Bu yapımlar: NOVA 3,Asphalt 7: Heat, The Dark Knight Rises, Order & Chaos Online, The Amazing Spider-Man, Ice Age Village, Shark Dash, UNO & Friends, Fashion Icon, Real Soccer 2013 ve Poker for Prizes şeklinde sıralanıyor. Söz konusu yapımların tümünde xBox entegrasyonu ile sunulacakken; başarılar, lider tablosu, bulut depolama ve çevrimiçi çoklu oyuncu desteği de oyunlarda bulunacak.





Windows Phone platformu, daha önce oyuncu kimliği ile ön plana çıkmamış olsa da, Windows Phone 8 ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. Windows Phone 8 platformunun oyuncu yönüyle mobil oyuncuların beğenisini kazanıp kazamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.







http://www.prnewswire.com/news-releases/gameloft-announces-12-of-its-most-popular-titles-coming-to-xbox-for-windows-phone-8-176339051.html