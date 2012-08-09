Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft, Unreal Engine'lı ilk oyunun tanıtım videosunu yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
25
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gameloft, kısa süre önce resmi Facebook sayfası üzerinden yayınladığı bir uygulamayla Unreal Engine 3'lü ilk oyununu duyurmuştu. İsmi dahi açıklanmayan yapıma ait yalnızca bir görüntü paylaşılmış olsa da Fransız geliştirici, oyun severleri heyecanlandırmayı başarmıştı.
Epic Games'in yeni nesil grafik motoru Unreal Engine 3, Mass Effect 3 ve Batman Arkham City gibi önemli oyunlara güç vermişti. Takipçilerine yeni görüntüler ve video arasında seçim yapabilme imkanı tanıyan Gameloft, bugün oyunun ilk videosunu Youtube kanalından yayınladı. Tecrübeli geliştirici tarafından daha önce tescillenen "Wild Blood" ismine sahip olan Unreal Engine 3'lü yapım, çok yakında Android ve iOS platformları için satışa sunulacak.
"Tarihi tekrar yaşamaya hazır olun" sloganıyla dikkat çeken video, oyun içi bazı kesitler içeriyor. Henüz ne zaman Play Store ve App Store'daki yerini alacağı bilinmiyor. Ancak Ağustos ayı içerisinde çıkış ihtimali oldukça yüksek. 
Wild Blood'ın ilk videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Gameloft'un resmi Facebook sayfasından oyun ile alakalı yeni detayları takip edebileceğinizi hatırlatalım. 

http://androidandme.com/2012/08/games/gameloft-releases-teaser-video-for-first-unreal-game/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
s_demirci_53 7 yıl
bende her zaman konsol kalitesinde oyun diye anlatılıp durulan olayın ne olduğunu hep merak etmişimdir. psp de minis oyunlarından mı bahsediyorlar yoksa. mesela konsollara battlefield 3 çıktı o kalitede oyun yapsınlar oldu diyelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 7 yıl
God of war taklidi olmuş gibime geldi, ortamlar atmosfer vs. çok andırıyor. Hele ki ilk sahnedeki alanlar direkt gow 2'den alıntı gibi.
Oynanışı nasıldır bilemem tabi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 7 yıl
iPad 3 un tanıtımdan gösterilen. İnfinity blade 3 ne zaman geliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 7 yıl
zerocontrol
Yıl 2000 küsür Call Of Duty 2 çıktı biz ağzımız açık grafiklere bak diyoruz şimdi ise TELEFONDA o grafiklerden daha iyi oyunlar çıkıyor ve beğebilmiyor.Hepinizi ayakta alkışlıyorum!

valla 2000+ TL verince ve insanlarda beklenti yaratılınca hormal bi durum. konsol kalitesinde görüntü bu mu şimdi? ha konsol dediler tabi ama hangisi olduğunu söylemediler siz de haklısınız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zerocontrol 7 yıl
Yıl 2000 küsür Call Of Duty 2 çıktı biz ağzımız açık grafiklere bak diyoruz şimdi ise TELEFONDA o grafiklerden daha iyi oyunlar çıkıyor ve beğebilmiyor.Hepinizi ayakta alkışlıyorum!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_Rdv 7 yıl
RAN7843
daha oynamadığınız oyun hakında nasıl yorum yapıyorsunuz insanlar yapmak içi yıllarını veriyorlar siz ise 5 dakkikada tükeyorsunuz biraz emeğe saygı

insanların ön yargılarını parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur..
A. Einstein
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 7 yıl
İnfinity blade serisi kadar etkilemedi grafikleri.Biraz beklentilerimin altinda kaldi ama ciksin belki guzeldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 7 yıl
alicoooo
Bumu abartılan motor ? Bumudur Yani..?

Oyun mobil platformlara çıkacak. Bu grafikler yeter de artar bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_BEDIRHAN_ 7 yıl
daha bu ilk oyunları dereyi görmeden paçaları sıvamayın!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 7 yıl
bu oyun mobil platform için. sorun nedir?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 7 yıl
online rpg olursa tutar yoksa gideri yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3208 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve
3 etiket daha gameloft uygulama haber ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite: Galaxy S III renklendi, One X+ geliyor, Optimus 4X HD Türkiye'de, Android tabletler, iOS ve fazlası 7 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim