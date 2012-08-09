Gameloft, Unreal Engine'lı ilk oyunun tanıtım videosunu yayınladı





Gameloft, kısa süre önce resmi Facebook sayfası üzerinden yayınladığı bir uygulamayla Unreal Engine 3'lü ilk oyununu duyurmuştu. İsmi dahi açıklanmayan yapıma ait yalnızca bir görüntü paylaşılmış olsa da Fransız geliştirici, oyun severleri heyecanlandırmayı başarmıştı.

Epic Games'in yeni nesil grafik motoru Unreal Engine 3, Mass Effect 3 ve Batman Arkham City gibi önemli oyunlara güç vermişti. Takipçilerine yeni görüntüler ve video arasında seçim yapabilme imkanı tanıyan Gameloft, bugün oyunun ilk videosunu Youtube kanalından yayınladı. Tecrübeli geliştirici tarafından daha önce tescillenen "Wild Blood" ismine sahip olan Unreal Engine 3'lü yapım, çok yakında Android ve iOS platformları için satışa sunulacak.

"Tarihi tekrar yaşamaya hazır olun" sloganıyla dikkat çeken video, oyun içi bazı kesitler içeriyor. Henüz ne zaman Play Store ve App Store'daki yerini alacağı bilinmiyor. Ancak Ağustos ayı içerisinde çıkış ihtimali oldukça yüksek.

Wild Blood'ın ilk videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Gameloft'un resmi Facebook sayfası ndan oyun ile alakalı yeni detayları takip edebileceğinizi hatırlatalım.

http://androidandme.com/2012/08/games/gameloft-releases-teaser-video-for-first-unreal-game/