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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft yeni bilgi yarışmasını mobil platformlara sundu

Mobil platformlarda bilgi yarışması veya trivia olarak adlandırılan tür yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Türe ait pek çok yeni örnek görmek mümkün.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft yeni bilgi yarışmasını mobil platformlara sundu



Aksiyon oyunları ile tanıdığımız Gameloft, bu kez Trivial Pursuit adında bir bilgi yarışması ile karşımıza çıkıyor. 6 kategoride binlerce soru mevcut. Oyuncular bu sorulara cevap vererek ilerlerken, arkadaşlarına karşı da yarışabiliyor. 

İster iki kişilik isterseniz de 4 kişilik bilgi yarışmalarına katılabiliyor ve birbirinize meydan okuyorsunuz. Ayrıca her hafta zombiler, moda gibi farklı konularda özel temalı yarışmalar oluyor ve oyuncular puan kazanmaya çalışıyor. Oyuncular ayrıca kendi sorularını hazırlayarak topluluk içerisinde paylaşabiliyor. 

Renkli ve eğlenceli grafiklerle hazırlanan oyunun menüleri Türkçe ancak bilgi yarışmalarının içeriği İngilizce. Biraz dil gerektiren oyun ücretsiz olarak sunuluyor. 


 

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esmerbuyucu 4 yıl
Gameloft genelde Türkçeye destek verirdi de bunda vermemiş
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