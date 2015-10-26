Gameloft yeni bilgi yarışmasını mobil platformlara sundu









Aksiyon oyunları ile tanıdığımız Gameloft, bu kez Trivial Pursuit adında bir bilgi yarışması ile karşımıza çıkıyor. 6 kategoride binlerce soru mevcut. Oyuncular bu sorulara cevap vererek ilerlerken, arkadaşlarına karşı da yarışabiliyor.





İster iki kişilik isterseniz de 4 kişilik bilgi yarışmalarına katılabiliyor ve birbirinize meydan okuyorsunuz. Ayrıca her hafta zombiler, moda gibi farklı konularda özel temalı yarışmalar oluyor ve oyuncular puan kazanmaya çalışıyor. Oyuncular ayrıca kendi sorularını hazırlayarak topluluk içerisinde paylaşabiliyor.





Renkli ve eğlenceli grafiklerle hazırlanan oyunun menüleri Türkçe ancak bilgi yarışmalarının içeriği İngilizce. Biraz dil gerektiren oyun ücretsiz olarak sunuluyor.







