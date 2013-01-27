Gameloft, yeni oyunu Blitz Brigade'i yakında Android ve iOS için indirmeye sunacak





Mobil platformlarda pek çok başarılı yapıma imza atan Gameloft, takım tabanlı FPS oyunu Blitz Brigade'i yakında Android ve iOS için oyunseverlerin beğenisine sunacak.





Oyun hakkında fazla bilgi yokken, Team Fortress 2 veya Battlefield Heroes 2 benzeri bir oynanışa sahip olacağı tahmin ediliyor. Oyunda 5 farklı ve yetenekli sınıf arasından oyuncular seçim yaparak mücadeleye katılacak.





Gameloft, oyun hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınlayarak ilk ipuçlarını vermeye başladı. Kesin yayın tarihi bilinmiyor.







http://www.androidauthority.com/blitz-brigade-gameloft-150952/