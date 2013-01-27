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Gameloft, yeni oyunu Blitz Brigade'i yakında Android ve iOS için indirmeye sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft, yeni oyunu Blitz Brigade'i yakında Android ve iOS için indirmeye sunacak

Mobil platformlarda pek çok başarılı yapıma imza atan Gameloft, takım tabanlı FPS oyunu Blitz Brigade'i yakında Android ve iOS için oyunseverlerin beğenisine sunacak. 

Oyun hakkında fazla bilgi yokken, Team Fortress 2 veya Battlefield Heroes 2 benzeri bir oynanışa sahip olacağı tahmin ediliyor. Oyunda 5 farklı ve yetenekli sınıf arasından oyuncular seçim yaparak mücadeleye katılacak. 

Gameloft, oyun hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınlayarak ilk ipuçlarını vermeye başladı. Kesin yayın tarihi bilinmiyor. 



http://www.androidauthority.com/blitz-brigade-gameloft-150952/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
enaz3posta 6 yıl
bir iki gun oynanip silinmeye mahkum cunku telefonda zevkli olmuyo ipadde oyun oynamanin tadi bir başka tabi
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morethanyou 6 yıl
battlefield heroes tarzı olmuş bakalım güzele benziyor
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Bekleyelim ve görelim
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rorschach_ 6 yıl
Ekrem reyiz yazsaydin ya soyle ios icin haftaya android icin 8 ay sonra cikacak diye bi senlendirseydin evleri be.
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Cool Boy 6 yıl
Eğlenceli bir oyuna benziyor.
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DewMac 6 yıl
Oyunu sabırsızlıkla bekliyorum.
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Master_Evil 6 yıl
gameplay videosu konsa daha yararlı olur
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GoldPunch 6 yıl
Gameloft'da, EA gibi oyun basmaya başladı.

Gameloft oyunları kaliteli oluyor, o ayrı mesele.
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