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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft'tan Sniper Fury geliyor

Mobil platformların popüler oyun geliştiricilerinden Gameloft, keskin nişancı tabanlı Sniper Fury'yi oyun severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
3,7b
1
35
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft'tan Sniper Fury geliyor



Sniper Fury adındaki yeni oyun bir keskin nişancının maceralarını konu ediniyor. American Sniper filminden hatırlayacağımız bir jeneriğe sahip olan oyunda yok etme, koruma ve kurtarma gibi çeşitli görevler olacak. 

Gameloft yeni oyununda etkileyici görsel grafikler yer alacağını belirtiyor ve oyunun görüntü işleme motoru Modern Combat 5: Blackout ile aynı. Modern Combat 5 oyunu da grafikleri ile oldukça beğeni toplamıştı. 

Son dönemde Hitman: Sniper, Sniper X, Kill Shot, Contract Killer: Sniper gibi pek çok keskin nişancı temalı oyunun ortaya çıkması anlaşılan Gameloft'u da harekete geçirmiş. 19 Kasım itibariyle mobil platformlara sunulması beklenen oyun free-to-play yapısında olacak. Oyunun sitesine kayıt yaptıran ve sosyal hesaplarında paylaşanlar ise çeşitli güçlendirmeler ve elit ekipman çantalarına sahip olabilecekler.  

http://www.sniperfury.com/ Yorum Yaz
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EuronGreyjoy 3 yıl
Ya haftalik lider panosu vardi. Bitti ama ödül gelmedi, ödül alan var mi ? Etkinlik degil, haftalik lider panosu.
Oyunu da oynayan yok gibi gerci ama
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KoTuTuRK 3 yıl
Yorumlar fena degil indirelim bakalim..
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mu5tafa 3 yıl
Oyun çıkmış.. Daha yeni. Güncellemelerle daha iyi olacaktır.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
güzel bence.
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ugur_5392 3 yıl
Oyun gayet basarili bnce
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Giresunlufuk 3 yıl ugur_5392
ugur_5392
Oyun gayet basarili bnce

Hem enerji koymuşlar.Hem kaplamalar grafikler iyi değil.Ama oynaması zevkli.
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Giresunlufuk 3 yıl
Grafikler kötü.Oynaması zevkli sadece.
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ryalp 3 yıl
oyun gayet iyi
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EuronGreyjoy 3 yıl
Oyun ici indirme yapamiyorum internet hizi yuksek oldugu halde
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Cool Boy 3 yıl
Oyun çıkmış AppStore'a da mevcut. Şu anda indiriyorum bakalım..


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TolgaTanyeli 3 yıl
Oyun ne durumda?
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