Gameloft'tan Sniper Fury geliyor









Sniper Fury adındaki yeni oyun bir keskin nişancının maceralarını konu ediniyor. American Sniper filminden hatırlayacağımız bir jeneriğe sahip olan oyunda yok etme, koruma ve kurtarma gibi çeşitli görevler olacak.





Gameloft yeni oyununda etkileyici görsel grafikler yer alacağını belirtiyor ve oyunun görüntü işleme motoru Modern Combat 5: Blackout ile aynı. Modern Combat 5 oyunu da grafikleri ile oldukça beğeni toplamıştı.





Son dönemde Hitman: Sniper, Sniper X, Kill Shot, Contract Killer: Sniper gibi pek çok keskin nişancı temalı oyunun ortaya çıkması anlaşılan Gameloft'u da harekete geçirmiş. 19 Kasım itibariyle mobil platformlara sunulması beklenen oyun free-to-play yapısında olacak. Oyunun sitesine kayıt yaptıran ve sosyal hesaplarında paylaşanlar ise çeşitli güçlendirmeler ve elit ekipman çantalarına sahip olabilecekler.

http://www.sniperfury.com/