Gameloft'un resmi The Dark Knight Rises oyunu bu yaz Android ve iOS için gelecek





Gameloft'un Warner Bros. Games ve DC Comics ile birlikte geliştirdiği The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) filminin resmi mobil oyunu ile ilgili yeni detaylar yayınlandı. Birkaç ay önce filmi lisansladığını açıklayan tecrübeli mobil oyun geliştiricisi, yapımın ilk tanıtım videosunu paylaştı.

Açık dünya türündeki oynanışı sayesinde The Dark Knight Rises, oyunculara mobil aygıtları üzerinden Gotham City'de özgürce dolaşabilme imkanı tanıyacak. Tanıtım videosunda, oldukça iyi düzeyde grafikler, efektler ve fazlaca yakın dövüş tekniği içereceğini anlıyoruz.

Warner Bros. Games ve DC Comics'in de yardımıyla ortaya gerçekten etkileyici bir oyun çıkmış. PC ve konsolda olduğu gibi Batman'in yeni serüveniyle incelemelerden yüksek puanlar alacağını söyleyebiliriz. Buraya kadar herşey gayet harika ilerlerken oyunun ücretine geldiğimizde işler biraz karışıyor.

Gameloft, yaptığı bir açıklamada, 2012 yılında çıkaracağı oyunları 'freemium' iş modeliyle geliştireceğini bildirmişti. Yani oyunlar ücretsiz olacak, fakat uygulama içi ödeme sistemi kullanıcıyı para harcamaya zorlayacak. Bu durum The Dark Knight Rises'ın ihtişamına gölge düşürür mü bilinmez.

Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı Batman Begins ile başlayıp The Dark Knight ile devam eden popüler serinin son filmi The Dark Knight Rises, 20 Temmuz'da Amerika, 27 Temmuz'da Türkiye'de gösterime girecek. Resmi mobil oyunun çıkışı için yaz ayları işaret edilse de filmin gösterimine yakın bir zamanda Android ve iOS platformunun uygulama mağazalarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/The+Dark+Knight+Rises/news.asp?c=41986