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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft'un resmi The Dark Knight Rises oyunu bu yaz Android ve iOS için gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gameloft'un Warner Bros. Games ve DC Comics ile birlikte geliştirdiği The Dark Knight Rises (Kara Şövalye Yükseliyor) filminin resmi mobil oyunu ile ilgili yeni detaylar yayınlandı. Birkaç ay önce filmi lisansladığını açıklayan tecrübeli mobil oyun geliştiricisi, yapımın ilk tanıtım videosunu paylaştı.
Açık dünya türündeki oynanışı sayesinde The Dark Knight Rises, oyunculara mobil aygıtları üzerinden Gotham City'de özgürce dolaşabilme imkanı tanıyacak. Tanıtım videosunda, oldukça iyi düzeyde grafikler, efektler ve fazlaca yakın dövüş tekniği içereceğini anlıyoruz. 
Warner Bros. Games ve DC Comics'in de yardımıyla ortaya gerçekten etkileyici bir oyun çıkmış. PC ve konsolda olduğu gibi Batman'in yeni serüveniyle incelemelerden yüksek puanlar alacağını söyleyebiliriz. Buraya kadar herşey gayet harika ilerlerken oyunun ücretine geldiğimizde işler biraz karışıyor.
Gameloft, yaptığı bir açıklamada, 2012 yılında çıkaracağı oyunları 'freemium' iş modeliyle geliştireceğini bildirmişti. Yani oyunlar ücretsiz olacak, fakat uygulama içi ödeme sistemi kullanıcıyı para harcamaya zorlayacak. Bu durum The Dark Knight Rises'ın ihtişamına gölge düşürür mü bilinmez.
Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı Batman Begins ile başlayıp The Dark Knight ile devam eden popüler serinin son filmi The Dark Knight Rises, 20 Temmuz'da Amerika, 27 Temmuz'da Türkiye'de gösterime girecek. Resmi mobil oyunun çıkışı için yaz ayları işaret edilse de filmin gösterimine yakın bir zamanda Android ve iOS platformunun uygulama mağazalarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/The+Dark+Knight+Rises/news.asp?c=41986 Yorum Yaz
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Prequel 7 yıl
imortho0308
Hiçbir zaman bir filmin adını taşıyan oyunları sevmemişimdir.
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spam havuzunda boğulun emi.
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Stygián 7 yıl
Vay be telefonlarda da şu grafikleri gördük ya gözümün önüne snake space impact falan geldi kısa zamanda ne biçim ilerleme...
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imortho0308 7 yıl
Hiçbir zaman bir filmin adını taşıyan oyunları sevmemişimdir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TeamAnimus 7 yıl
Hiçbir zaman bir filmin adını taşıyan oyunları sevmemişimdir. Hiçbiri filmi ile tam olarak uyuşmaz ve her zaman insanı sinir eden noktaları olur.
Oyununa harcayacağım zamana filmi tekrar tekrar izlemeyi planlıyorum.
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bozcan 7 yıl
sallayın oyunu filmi bekleyin..
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X-FI 7 yıl
yalnız film sağlam geliyor.. oyun bahane :D
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Pardus Linux 7 yıl
Oyun güzel gözüküyor, hep söylüyorum ama kontrollerde gelişse iyi olacak dokunmatik ile oyun oynamak işkence...
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CooL_ROMEO 7 yıl
Oyunun sesleri berbat sanki ?
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Jacobıan 7 yıl
gameloft grafikleri mükemmel hale getirdi ama bu tür oyunlarındaki aksiyonlar hep aynı
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