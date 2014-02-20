Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Garmin, GPS destekli Fenix saat modelinin yeni versiyonu Fenix 2'yi duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,7b
1
5
Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Garmin, GPS destekli Fenix saat modelinin yeni versiyonu Fenix 2'yi duyurdu
Ülkemizde daha çok hazırladığı navigasyon çözümleri ile tanınan ancak ürün gamında birçok farklı model bulunan Garmin, sporculara özel olarak hazırladığı GPS destekli Fenix saat modelinin yeni versiyonu Fenix 2'yi resmen duyurdu.
İlk versiyon gibi sporcular için hazırlanan Garmin Fenix 2, eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor ve akıllı telefon entegrasyonu noktasında yeni özellikler kazanıyor. Yüksek hassaslığa sahip GPS konumlama, 3 eksenli pusula, altimetre, ivmeölçer ve barometre desteğinde iç ya da dış mekanda altı spor dalına kadar performans takibi yapabilen saat, harici olarak takılan ANT+ ekipmanları ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor ve böylece kalp atış hızı gibi verileri de sağlayabiliyor.
iPhone 4S üstü akıllı telefonlar ile kurduğu bağlantı ile çağrı, mesaj ve metin mesajlarını direkt olarak kendi üzerinde gösterebilen Fenix 2, teknik olarak 70x70 piksel çözünürlüğünde 3.1 cm ekrana, 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik garantisine, USB bağlantı seçeneğine, 20MB dahili hafızaya ve 500 mAh lityum-iyon batarya ile GPS kullanımında 50 saat, standart modda ise 5 hafta kullanım ömrüne sahip. 4.9 x 4.9 x 1.7 cm boyut ve 90.6 gram ağırlık değerleriyle gelen saat, firmanın VIRB / VIRB Elite aksiyon kameralarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor ve rota temelli navigasyon desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Garmin'in yeni saati Fenix 2, 400$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2014/02/introducing-fenix-2-the-ultimate-multisport-adventure-watch.html#.UwX0IXnRhLU Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jeofizikci 5 yıl en beğenilen Emre Kocakaya
2400 değil 400 hocam
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
merhaba bende fenıx 2 sattı var alalı 3 4 ay oldu sımdı kendılıgınden kapandı..neden acab
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar orjinal sitede türkiye gözükmüyor. Nasıl satın alabiliriz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 5 yıl
Yanlis gormusum 400$ evet
ama yinde evin yikilsin Garmin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 5 yıl
2.400$ aboooo evin yikilsin Garmin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jeofizikci 5 yıl Emre Kocakaya
2400 değil 400 hocam
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Olloclip iPhone uyumlu kamera lensleri video inceleme 5 yıl Seagate SSD 600 480GB Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim