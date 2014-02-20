Garmin, GPS destekli Fenix saat modelinin yeni versiyonu Fenix 2'yi duyurdu

Ülkemizde daha çok hazırladığı navigasyon çözümleri ile tanınan ancak ürün gamında birçok farklı model bulunan Garmin, sporculara özel olarak hazırladığı GPS destekli Fenix saat modelinin yeni versiyonu Fenix 2'yi resmen duyurdu.

İlk versiyon gibi sporcular için hazırlanan Garmin Fenix 2, eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor ve akıllı telefon entegrasyonu noktasında yeni özellikler kazanıyor. Yüksek hassaslığa sahip GPS konumlama, 3 eksenli pusula, altimetre, ivmeölçer ve barometre desteğinde iç ya da dış mekanda altı spor dalına kadar performans takibi yapabilen saat, harici olarak takılan ANT+ ekipmanları ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor ve böylece kalp atış hızı gibi verileri de sağlayabiliyor.

iPhone 4S üstü akıllı telefonlar ile kurduğu bağlantı ile çağrı, mesaj ve metin mesajlarını direkt olarak kendi üzerinde gösterebilen Fenix 2, teknik olarak 70x70 piksel çözünürlüğünde 3.1 cm ekrana, 50 metre derinliğe kadar su geçirmezlik garantisine, USB bağlantı seçeneğine, 20MB dahili hafızaya ve 500 mAh lityum-iyon batarya ile GPS kullanımında 50 saat, standart modda ise 5 hafta kullanım ömrüne sahip. 4.9 x 4.9 x 1.7 cm boyut ve 90.6 gram ağırlık değerleriyle gelen saat, firmanın VIRB / VIRB Elite aksiyon kameralarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor ve rota temelli navigasyon desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Garmin'in yeni saati Fenix 2, 400$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2014/02/introducing-fenix-2-the-ultimate-multisport-adventure-watch.html#.UwX0IXnRhLU