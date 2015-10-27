Garmin, Vivosmart'ın yeni sürümünü duyurdu

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Kısa süre önce akıllı tartı modelini görücüye çıkartan Garmin, aynı zamanda güncellediği akıllı egzersiz bilekliği Vivosmart HR'ı da duyurdu.
Geçtiğimiz yıl duyurulan Vivosmart'ın üzerine getirilen Vivosmart HR, ismindeki "HR" takısını ilk versiyondan farklı olarak dahili nabız ölçme sistemi barındırmasıyla alıyor. Bu sayede 7/24 kalp atış hızı değerlerini kayıt altına alabilen akıllı bileklik, gün ışığı altında dahi rahatlıkla okunabilen dokunmatik LCD ekranıyla kolayca kontrol edilebiliyor.
Akıllı telefonlarla bağlantı kurarak bu ekranı üzerinden metin mesajı, takvim ya da sosyal medya bildirimleri verebilen Garmin Vivosmart HR, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve yakılan kaloriden yapılan mesafeye kadar birçok farklı konuda detaylı kayıtlar gerçekleştirebiliyor. 50 metre su altında dahi çalışmaya devam edebilen bileklik, akıllı telefondaki müziklerin ya da Garmin VIRB aksiyon kamerasının yönetilmesine de imkan tanıyor.
Garmin'in yeni akıllı egzersiz bilekliği Vivosmart HR, 150$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardakini yerini alıyor.
http://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/garmin-vivosmart-hr-an-activity-tracker-with-wrist-based-heart-rate-and-smart-notifications.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak Vivosmart HR pil ömrü beş günmüş. 7/24 kalp atışını takip eden ve bu ölçülerde bir cihaz için de uygun bir süre sayılır. Garmin Fenix 3 almamış olsaydım aslında cidden alınabilir bir cihaz imiş; ama şimdi Fenix 3 bir kolumda VS diğer kolumda geziyorum, pek bir şeye de yaramıyor artık da kargolayamadığım için satamıyorum da. :D
Yalnız ürün biraz Vivosmart'tan ziyade Vivofit'e benzemiş, o başka; bu halini sevmeyenler olacaktır...
Ama benim gonlum garminden yana :D