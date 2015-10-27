Garmin, Vivosmart'ın yeni sürümünü duyurdu

Kısa süre önce akıllı tartı modelini görücüye çıkartan Garmin, aynı zamanda güncellediği akıllı egzersiz bilekliği Vivosmart HR'ı da duyurdu.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Vivosmart'ın üzerine getirilen Vivosmart HR, ismindeki "HR" takısını ilk versiyondan farklı olarak dahili nabız ölçme sistemi barındırmasıyla alıyor. Bu sayede 7/24 kalp atış hızı değerlerini kayıt altına alabilen akıllı bileklik, gün ışığı altında dahi rahatlıkla okunabilen dokunmatik LCD ekranıyla kolayca kontrol edilebiliyor.

Akıllı telefonlarla bağlantı kurarak bu ekranı üzerinden metin mesajı, takvim ya da sosyal medya bildirimleri verebilen Garmin Vivosmart HR, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve yakılan kaloriden yapılan mesafeye kadar birçok farklı konuda detaylı kayıtlar gerçekleştirebiliyor. 50 metre su altında dahi çalışmaya devam edebilen bileklik, akıllı telefondaki müziklerin ya da Garmin VIRB aksiyon kamerasının yönetilmesine de imkan tanıyor.

Garmin'in yeni akıllı egzersiz bilekliği Vivosmart HR, 150$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardakini yerini alıyor.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/garmin-vivosmart-hr-an-activity-tracker-with-wrist-based-heart-rate-and-smart-notifications.html