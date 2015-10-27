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Garmin, Vivosmart'ın yeni sürümünü duyurdu

Garmin, akıllı tartısı sonrası güncellediği yeni egzersiz takip bilekliği Vivosmart HR'ı görücüye çıkarttı. Bileklik özellikle nabız takip sistemiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin, Vivosmart'ın yeni sürümünü duyurdu

Kısa süre önce akıllı tartı modelini görücüye çıkartan Garmin, aynı zamanda güncellediği akıllı egzersiz bilekliği Vivosmart HR'ı da duyurdu.
Geçtiğimiz yıl duyurulan Vivosmart'ın üzerine getirilen Vivosmart HR, ismindeki "HR" takısını ilk versiyondan farklı olarak dahili nabız ölçme sistemi barındırmasıyla alıyor. Bu sayede 7/24 kalp atış hızı değerlerini kayıt altına alabilen akıllı bileklik, gün ışığı altında dahi rahatlıkla okunabilen dokunmatik LCD ekranıyla kolayca kontrol edilebiliyor.
Akıllı telefonlarla bağlantı kurarak bu ekranı üzerinden metin mesajı, takvim ya da sosyal medya bildirimleri verebilen Garmin Vivosmart HR, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve yakılan kaloriden yapılan mesafeye kadar birçok farklı konuda detaylı kayıtlar gerçekleştirebiliyor. 50 metre su altında dahi çalışmaya devam edebilen bileklik, akıllı telefondaki müziklerin ya da Garmin VIRB aksiyon kamerasının yönetilmesine de imkan tanıyor.
Garmin'in yeni akıllı egzersiz bilekliği Vivosmart HR, 150$ fiyat etiketiyle Kasım ayında raflardakini yerini alıyor.

http://garmin.blogs.com/my_weblog/2015/10/garmin-vivosmart-hr-an-activity-tracker-with-wrist-based-heart-rate-and-smart-notifications.html Yorum Yaz
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Rouvax 4 yıl
Bende normal garmin vivosmart var, pil ömrü nasıl ben şuanki vivosmart ı nerdeyse 1 hafta kullanıyorum.
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sis651 4 yıl Rouvax
Bluetooth'u kapat, neredeyse bir aya çıkıyor pil ömrü. :D
Ancak Vivosmart HR pil ömrü beş günmüş. 7/24 kalp atışını takip eden ve bu ölçülerde bir cihaz için de uygun bir süre sayılır. Garmin Fenix 3 almamış olsaydım aslında cidden alınabilir bir cihaz imiş; ama şimdi Fenix 3 bir kolumda VS diğer kolumda geziyorum, pek bir şeye de yaramıyor artık da kargolayamadığım için satamıyorum da. :D
Yalnız ürün biraz Vivosmart'tan ziyade Vivofit'e benzemiş, o başka; bu halini sevmeyenler olacaktır...
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Emre Kocakaya 4 yıl
Benim Sponsorum Timex,guzel isime yarayan urunleri ucretsiz gonderiyorlar.
Ama benim gonlum garminden yana :D
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Patren 4 yıl
garmin herhalde herseyi 150 dolardan satiyor
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