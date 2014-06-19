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Garmin maliyeti düşük yeni mobil uygulaması Viago'yu indirmeye sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Garmin maliyeti düşük yeni mobil uygulaması Viago'yu indirmeye sundu

Navigasyon çözümlerinin önemli isimlerinden Garmin, artan rekabet karşısında daha az maliyetli yeni navigasyon uygulaması ile mobil mağazalarda yerini aldı.

Viago adını taşıyan uygulama daha sade bir tasarıma sahip ve basit navigasyon özelliklerine odaklanıyor. Global haritalar, şerit yardımcısı, gerçekçi kavşak görünümü, hız sınırları, hava ve trafik durumu gibi özellikler ucuz sürümün içerisinde yer alıyor. 

Viago 5$-20$ arasında değişen fiyatlarda pek çok önemli özelliği de yine ücretli olarak sunuyor. Cadde ismine göre değil tanınmış mekanlara göre yol tarifi, aktif şerit rehberi, çevrimdışı haritalar, toplu taşıma güzergahları bunlar arasında yer alıyor. 

Önceki uygulamaların 30$ civarında satılıyor olması 13 Temmuz'a kadar yüzde 50 indirimle 2TL olarak satılacak uygulamayı cazip hale getiriyor. 



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Elsa 5 yıl
Hiç biri bi Here değil


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DH Misafiri 5 yıl
Ben satın alıp denedim ama Garmin'e yakışmayan bir uygulama gibi geldi bana. Navigasyon uygulaması yeterli gibi ama Harita olarak Here i kullanması pek hoşuma gitmedi Başarsoft varken.
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discjockeyyy 5 yıl
Yandex.navi iş görüyor bedava hem de.
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talsuv61 5 yıl
26 mb mış
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