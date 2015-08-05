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Garmin'den sporculara özel yeni saat: Forerunner 25

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Garmin'den sporculara özel yeni saat: Forerunner 25
 
Ülkemizde daha çok hazırladığı navigasyon çözümleri ile tanınan ancak ürün gamında birçok farklı saat modeli de bulunan Garmin, sporculara özel saat ailesine Forerunner 25'i eklediğini duyurdu.
Firmanın Forerunner ailesine dahil ettiği en yeni üyesi Forerunner 25, farklı renk seçenekleri ve iki farklı gövde boyutuyla geliyor. Bu sayede farklı bilek boyutları ve zevklere uyum sağlayabilen ürün, GPS temelli çalışma göstererek kişilerin yaptıkları adım sayısı, mesafe ve yaktıkları kalori miktarını gözler önüne serebiliyor.
Akıllı telefonlarla iletişim kurabilen ve böylece telefon, e-posta ya da mesaj gibi bildirimleri verebilen saat, aynı zamanda elde ettiği verileri Garmin Connect servisine de aktarabiliyor. 50 metre suyun altında çalışmaya devam edebilen Forerunner 25, harici ölçüm cihazlarıyla nabız kaydı da gerçekleştirebiliyor. GPS modunda aralıksız 10 saat, sadece takip modunda ise 10 hafta çalışabilen saat, ufak versiyonda ise 8 saat / 8 haftalık bir batarya ortaya koyuyor.
Garmin'in ürün gamına eklediği yeni saat modeli Forerunner 25, 170$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Nabız ölçüm cihazıyla beraberse 200$ fiyat etiketi bulunuyor.

http://www.digitaltrends.com/wearables/garmin-forerunner-25-news/ Yorum Yaz
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deniz_sea 3 yıl
kadirirdem
güzel olmuş dedigi gibi tam sporluk saat suyun altında güzel olur gerçi kim kullanır suyun altında oda ayrı bir soru :)...

Yüzücüler veya yüzerek formda kalmaya çalışanlar olabilir mi mesela...
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Barerkican 3 yıl
spor yaparken sadece bu saati takmak yeterli mi yoksa telefonu da yine peşimizde mi taşıyacaz? Telefonu taşıyacaksak eğer hiç bir espirisi kalmıyor.
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kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş dedigi gibi tam sporluk saat suyun altında güzel olur gerçi kim kullanır suyun altında oda ayrı bir soru :)...
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