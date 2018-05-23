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Gather ile yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek uygulamadan takip edin

Yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek merkezde birleştiren Gather uygulaması ile gündemi yakından takip edebiliyorsunuz. Kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamanın detayları haberimizde.
12 ay
1,3b
1
2
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Farklı haber kaynakları ve radyo istasyonlarını bir arada sunan dünyadaki ilk uygulama olan Gather, akıllı telefonlarınızdaki uygulama kalabalığına son verebilir. Kişiselleştirilebilir seçenekler sunan bu pratik uygulama ile haber akışını zevkinize göre oluşturabiliyorsunuz.

Gather uygulama karmaşasına son veriyor

Oldukça şık ve kullanıcı dostu bir tasarım sunan Gather ile bir yandan radyo dinlerken, diğer yandan da günün öne çıkan haberlerini okumanız mümkün. Uygulama, sürekli yenilenen haber kaynaklarıyla gündemi yakından takip etmenizi sağlarken gelişmiş arama özelliği sayesinde de aradığınız içeriğe kolayca ulaşma imkanı sunuyor. Ayrıca Gather'ın haber paylaşım özelliğini kullanarak arkadaşlarınızın da gündemden haberdar olmalarını sağlayabiliyorsunuz.
Türkiye'de geliştirilen Gather uygulamasının, kullanıma sunulduktan sonra kısa bir sürede kullanıcıların beğenisini kazanarak hızlı bir çıkış yakaladığı belirtiliyor. Yayınlanmasının ikinci haftasında en çok indirilenler listesinin birinci sırasına oturan Gather'ın Android ve iOS versiyonlarını aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.

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eror1 12 ay
Buna benzer çok uygulama var
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arel.gr 12 ay
takip, yokmu görüş yazan ?
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