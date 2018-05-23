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Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor

ABD başkanı Donald Trump'ın kullandığı iPhone'lar sıkıntı yaratmaya başladı. Gelen haberlere göre Trump, Twitter kullanabilmek uğruna güvenlik önlemlerini hiçe sayıyor. Konunun detayları haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD başkanı Donald Trump'ın kullanmış olduğu iPhone'lar Beyaz Saray'da sıkıntı yaratmaya başladı. Politico'nun haberine göre Trump, iki adet iPhone kullanıyor. Bunlardan biri sadece telefon görüşmeleri yapmak için kullanılırken diğer iPhone'da ise Twitter ve birkaç haber uygulaması yer alıyor. İsmi açıklanmayan Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Twitter yüklü olan iPhone'unu rutin güvenlik kontrollerine göndermiyor.

Obama mikrofon ve kamerasız BlackBerry kullanıyordu

Beyaz Saray'ın güvenlik birimi ABD başkanı Trump'ın kişisel olarak kullandığı iPhone'unu, 30 günde bir rutin olarak yapılması gereken güvenlik denetimine göndermediğini belirtiyorlar. Bu da kamera, mikrofon, GPS ve internet bağlantısı olan cihazın hack tehlikesi ile karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Trump'ın, iPhone'unu 5 aydır herhangi bir incelemeye göndermeme nedeni ise yapılan işlemi çok zahmetli bulması olarak açıklanıyor.
Önceki ABD Başkanı Barrack Obama'nın kamera, mikrofon ve GPS gibi özellikleri bulunmayan bir BlackBerry kullanmasına rağmen 30 günlük güvenlik testlerini aksatmadığını ifade eden yetkililer, Trump'ın bu tutumunun büyük bir güvenlik sorunu doğurabileceği yönünde fikir belirtiyorlar. Önümüzdeki süreçte Trump'ın bu inadından vazgeçip iPhone'unu incelemeye gönderip göndermeyeceği ise şimdilik bir muamma.

https://www.theguardian.com/technology/2018/may/22/donald-trump-shuns-white-house-iphone-security-inconvenient-reports-say Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Twitteri silip geri versinler bizde kurtulalım abuk sabuk tweetlerden.
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hareketliperde 1 yıl
ee hani haclenmiyordu ele geçirilmiyordu uygulamaları çok güvenliydi bu iosun. neden dert edinmişler ki bu kadar ? bizmi yanlış biliyoruz yoksa
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anilkoc 9 ay
herif tam bir amerikan çomarı
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Doğukan S. 12 ay
Hacklenemeyecek sistem yoktur.
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Vatikanli Mumin 12 ay
Mikrofonsuz blackbery nasil oluyor la
Mikrofon yoksa nasil gorusme yapiyordu
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TheLastNinja 1 yıl
Belki de trump güvenlik işlerini yürütecek olan kuruma güvenmediği için göndermiyordur telefonunu.
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ardicli2000 1 yıl
uzaktan erişim sağlasınlar, hacklesinler, bilmem ne. Kim tespit edecek ki :D
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hareketliperde 1 yıl
ee hani haclenmiyordu ele geçirilmiyordu uygulamaları çok güvenliydi bu iosun. neden dert edinmişler ki bu kadar ? bizmi yanlış biliyoruz yoksa
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Twitteri silip geri versinler bizde kurtulalım abuk sabuk tweetlerden.
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Furkan_88 1 yıl faniseyler
Öyle deme onun sayesinde az biraz gülüyoruz
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