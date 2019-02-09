Bu da ağ atan Drone savar mermisi

Bugün çok yaygın bir kullanım alanı elde etmeye başlayan Drone modelleri, yanlış yerlerde uçurulduğunda büyük riskler oluşturabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Gatwick Havalimanında yaşanan problem bunun en büyük örneği.

Kullanımı kolay

Risk oluşturabilecek Drone modellerini havada avlayabilmek adına farklı yöntemler kullanılıyor. Ağ atan Drone veya Drone yakalayan şahin gibi ilginç örneklerin yanında en yaygın kullanılan ise elektromanyetik silahtı. Bununla birlikte bu silahları ayrıca edinmek gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı"

ABD ordusuna mensup mühendisler ise mevcut bomba atar silahlarla kullanılabilecek 40mm çapında ağ atar mermisi geliştirdi. Halen deney aşamasında olan ağ atar mermi kısa mesafeler için M320 bomba atar silahı ve uzun menziller için Mk-19 bomba atar silahı ile kullanılabiliyor.

Drone modelini yakalayacak olan ağ mermi çekirdeği kapsülünün en arkasında yer alıyor. Mermi çekirdeği hedefe yaklaştığında ön kısım açılıyor ve ağ fırlıyor. 6 ile 9 metre arasında açılan ağ Drone modelini yere düşürüyor.

Mühendisler çekirdeğin hedefe yaklaştığında açılması için ya merkezden kontrol ya da uç kısma entegre edilecek yakınlık sensörü ile kontrol şeklinde iki yöntem benimsemiş. Duruma göre farklı seçenekler kullanılacak.

ABD ordusu özellikle ek bir fırlatma mekanizması gerektirmediği için Drone savar mermisinin çok daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Üstelik askerler üzerlerinde bol miktarda mermi de taşıyabiliyor.