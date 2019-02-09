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Bu da ağ atan Drone savar mermisi

Belirli bomba atar silahlarından atılabilen Drone savar mermisi içerisindeki ağı hedefe fırlatıyor ve yakalıyor. ABD ordusu projenin kolay kullanımına dikkat çekiyor.
3 ay
5,3b
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6
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da ağ atan Drone savar mermisi

Bugün çok yaygın bir kullanım alanı elde etmeye başlayan Drone modelleri, yanlış yerlerde uçurulduğunda büyük riskler oluşturabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Gatwick Havalimanında yaşanan problem bunun en büyük örneği.

Kullanımı kolay

Risk oluşturabilecek Drone modellerini havada avlayabilmek adına farklı yöntemler kullanılıyor. Ağ atan Drone veya Drone yakalayan şahin gibi ilginç örneklerin yanında en yaygın kullanılan ise elektromanyetik silahtı. Bununla birlikte bu silahları ayrıca edinmek gerekiyor.

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ABD ordusuna mensup mühendisler ise mevcut bomba atar silahlarla kullanılabilecek 40mm çapında ağ atar mermisi geliştirdi. Halen deney aşamasında olan ağ atar mermi kısa mesafeler için M320 bomba atar silahı ve uzun menziller için Mk-19 bomba atar silahı ile kullanılabiliyor.

Drone modelini yakalayacak olan ağ mermi çekirdeği kapsülünün en arkasında yer alıyor. Mermi çekirdeği hedefe yaklaştığında ön kısım açılıyor ve ağ fırlıyor. 6 ile 9 metre arasında açılan ağ Drone modelini yere düşürüyor.

Mühendisler çekirdeğin hedefe yaklaştığında açılması için ya merkezden kontrol ya da uç kısma entegre edilecek yakınlık sensörü ile kontrol şeklinde iki yöntem benimsemiş. Duruma göre farklı seçenekler kullanılacak.

ABD ordusu özellikle ek bir fırlatma mekanizması gerektirmediği için Drone savar mermisinin çok daha kullanışlı olduğunu belirtiyor. Üstelik askerler üzerlerinde bol miktarda mermi de taşıyabiliyor.


https://newatlas.com/drone-netting-grenade/58383/ Yorum Yaz
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sdc55 2 ay
ee zehir varsa her zaman panzehir de vardır yani drone ları da yıkmak kolaymış adamlar yememiş içmemiş yapmışlar
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scorpion20 2 ay sdc55
tank-antitank
uçak-uçaksavar
.....
akıl akıldan üstündür diye boşuna dememişler
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Xloud 3 ay
Başlığa gel... Zengin Gerçeklik terimindem daha rezil
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Omisis046 3 ay Xloud
Drone savar gayet mantıklı bir isim bence.
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heyysanadiyom 3 ay
Yerli uçak nerde beyler? Bırakın bu boş işleri eyy forum ahalisi.
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Ussuz 3 ay
İyiymiş
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