iOS Gboard'a ifadeler ve Azerbaycan Türkçesi desteği geldi

Teknoloji Editörü
Google'nin akıllı klavye uygulaması Gboard yeni güncellemesiyle iOS platformu için ifade desteği getirdi. Gboard içerisinde bulunan (ò_ó) gibi ifadeler tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanılması için destek verebiliyor. Kendine has "G" butonu sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmadan, direkt klavyenizden arama yapıp karşı tarafa gönderme seçeneği sunan Gboard, aynı zamanda Azerbaycan Türkçesi desteğini de yeni sürümle dahil etti.
Yeni güncellemeyle ayrıca, klavye üzerinde bir numara yazacaksanız, parmağınızı hızlıca yukarı kaydırarak artık sayı butonlarını aktif edebilirsiniz. Gboard, karşı tarafa emoji, GIF göndermek istediğinizde, göndermek istediğiniz emoji veya GIF'i aratmanıza da olanak sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "iOS iMovie'ye iPhone X desteği geldi"
iOS için Gboard nasıl aktif edilir?
Gbaord'u aktif etmek için aşağıda verdiğimiz linkten uygulamayı indirin. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra sırasıyla Ayarlar> Genel> Klavye> Klavyeler> Düzenle sekmesine gidin. Buradan Gboard uygulamasını seçip gerekli izinleri onaylayın. iOS klavyesine tekrar dönmek istediğinizde yukarıdaki yönlendirme yolunu tekrar izlemeniz yeterli olacaktır.
Gboard: Apple Store
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