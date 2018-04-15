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iOS Gboard'a ifadeler ve Azerbaycan Türkçesi desteği geldi

Google'nin klavye uygulaması GBroard, iOS platformu için bir güncelleme aldı. Versiyon numarası 1.23.0 olan yeni sürümde, ifadeler ve Azerbaycan Türkçesi desteği getirildi.
1 yıl
2,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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 Google'nin akıllı klavye uygulaması Gboard yeni güncellemesiyle iOS platformu için ifade desteği getirdi. Gboard içerisinde bulunan (ò_ó)  gibi ifadeler tüm mesajlaşma uygulamalarında kullanılması için destek verebiliyor. Kendine has "G" butonu sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmadan, direkt klavyenizden arama yapıp karşı tarafa gönderme seçeneği sunan Gboard, aynı zamanda Azerbaycan Türkçesi desteğini de yeni sürümle dahil etti.

Yeni güncellemeyle ayrıca, klavye üzerinde bir numara yazacaksanız, parmağınızı hızlıca yukarı kaydırarak artık sayı butonlarını aktif edebilirsiniz. Gboard, karşı tarafa emoji, GIF göndermek istediğinizde, göndermek istediğiniz emoji veya GIF'i aratmanıza da olanak sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "iOS iMovie'ye iPhone X desteği geldi"

iOS için Gboard nasıl aktif edilir? 

Gbaord'u aktif etmek için aşağıda verdiğimiz linkten uygulamayı indirin. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra sırasıyla Ayarlar> Genel> Klavye> Klavyeler> Düzenle sekmesine gidin. Buradan Gboard uygulamasını seçip gerekli izinleri onaylayın. iOS klavyesine tekrar dönmek istediğinizde yukarıdaki yönlendirme yolunu tekrar izlemeniz yeterli olacaktır.

Gboard: Apple Store 
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sylver89 1 yıl
AZERBAYCAN TURKCESI
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Burccoskunkan 1 yıl Tengrist
Gerekli düzeltme yapıldı. Uyarı için teşekkürler.
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Tengrist 1 yıl
Azerice ? Azerbaycan Türkçesi Lütfen ........... Azeri diye bir olgu yok TRT de aynı hatayı yıllardır yapıyor Azerbaycanlılar azeri denilmesinden hoşnut değiller Azeri ateş perest manalarını taşır hoş değil
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