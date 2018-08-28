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Gboard’a eklenen Minis özelliği ile kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebileceksiniz

İlk olarak Apple cihazlardaki Memoji'ler ve Snapchat'deki Bitmoji'lerle karşımıza çıkmış olan kişiselleştirilmiş emoji deneyimi Google'ın klavye uygulaması Gboard ile Android cihazlara da geliyor.
8 ay
2,1b
1
4
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Android ve iOS platformlarında 1 milyarı aşkın kullanıcıya ulaşan, sevilen klavye uygulaması Gboard’a yepyeni bir özellik olan Minis eklendi. iOS’daki Memoji’ler ve Snapchat’teki Bitmoji’ler ile çok büyük oranda aynı olan bu özellik genel anlamda kişiselleştirilmiş emojiler tasarlayabilmenize olanak veriyor.
Yeni özellik sayesinde kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebilecek ve oluşturduğunuz emojilere klavyenizden rahatlıkla ulaşarak dilediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Aynı zamanda 100 çıkartma stili arasından seçim yapabiliyor ve özelleştirebiliyorsunuz. Yüz biçimi, saç şekli değiştirme, saç ekleme gibi seçenekler mevcut.
Minis özelliğini kullanmak için Gboard uygulamasını son sürüme güncellemeniz yeterli. Android kullanıcıları uygulamayı buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://9to5google.com/2018/08/27/google-mini-stickers-gboard-selfies/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barballow 8 ay
3-4 yıldır SwiftKey kullanıyorum. Arada denemek için farklı uygulamaları da kullandım ancak SwiftKey'de olan kullanışlılık ve rahatlığı hiçbirinde hissedemedim. Gboard da aynı şekilde birkaç ay kadar kullandım ama sonrasında tekrar SwiftKey'e geri döndüm. Ancak Gboard önceki Google Klavye uygulamasının fazlasıyla optimize edilmiş ve geliştirilmiş hali. Eğer önce ki Google klavyesi ile kıyaslama yapacak olursak tartışmasız şekilde iyi olduğunu söyleyebilirim.
SwiftKey mi Gboard mı diye soran kuallnıcılar için kendi önerim SwiftKey yönünde olur.
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Tommy Shelby 8 ay barballow
Swiftkeye alışamadım
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dancingman 8 ay
Minis daha yok,Bitmoji var.
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V4LKyR 8 ay
Ben Gboard değil de, SwiftKey kullanıyorum... Acaba Gboard daha mı iyidir?
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