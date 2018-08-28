Gboard’a eklenen Minis özelliği ile kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebileceksiniz

Android ve iOS platformlarında 1 milyarı aşkın kullanıcıya ulaşan, sevilen klavye uygulaması Gboard’a yepyeni bir özellik olan Minis eklendi. iOS’daki Memoji’ler ve Snapchat’teki Bitmoji’ler ile çok büyük oranda aynı olan bu özellik genel anlamda kişiselleştirilmiş emojiler tasarlayabilmenize olanak veriyor.

Yeni özellik sayesinde kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebilecek ve oluşturduğunuz emojilere klavyenizden rahatlıkla ulaşarak dilediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Aynı zamanda 100 çıkartma stili arasından seçim yapabiliyor ve özelleştirebiliyorsunuz. Yüz biçimi, saç şekli değiştirme, saç ekleme gibi seçenekler mevcut.

Minis özelliğini kullanmak için Gboard uygulamasını son sürüme güncellemeniz yeterli. Android kullanıcıları uygulamayı özelliğini kullanmak içinuygulamasını son sürüme güncellemeniz yeterli.kullanıcıları uygulamayı buradan , iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://9to5google.com/2018/08/27/google-mini-stickers-gboard-selfies/