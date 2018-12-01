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GeForce GTX ekran kartları Fortnite hediye paketi ile geliyor

Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, 1070 ya da 1060 ekran kartları satın alan oyunseverler, GeForce Fortnite bundle kampanyası kapsamında muhteşem hediyelere kavuşuyor!
5 ay
11,6b
1
4
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran kartlarında Monster Hunter: World ve Battlefield V oyun hediyeleri devam eden Nvidia ara vermeden yeni bir kampanyaya daha başladı. Bu kez Fortnite oyununa özel hediye paketi veriliyor.

Özel paket

Nvidia ile Epic Games arasında yapılan iş birliği kapsamında Fortnite’ın 7. sezonunda oyunculara özel ve nadir Fortnite ekipmanları içeren GeForce Fortnite paketi hediye edilecek. Kampanya GeForce GTX 1070 Ti, 1070 ya da 1060 ekran kartları için geçerli.

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Kampanya kapsamında yukarıdaki ekran kartı veya ekran kartını barındıran dizüstü bilgisayar satın alanlar 2000 V-Bucks’ın yanı sıra “Response Unit” sırt ekipmanı, nadir “Reflex” kıyafet, benzersiz “Pivot” planör ve “Angular Axe” silahı içeren Counterattack Set’in sahibi olacak.

Stoklarla sınırlı GeForce Fortnite Bundle kampanyası, 29 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca 7 Ocak 2019 tarihine kadar bu kartları satın alanlar Monster Hunter: World oyununa da sahip olacaklar. Yine 7 Ocak 2019 tarihine kadar yeni GeForce RTX serisi ile birlikte Battlefield V oyunu hediye ediliyor.

Kampanya linki  


 

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dracula502 5 ay en beğenilen
Oyun dünyasının kanseri fortnite ve pubg
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# Ace # 5 ay
Fortnite zevkli bir oyun ve belkide en hızlı gelişen br oyunlarından biri ama sıkıntı kendisi değil o tocit kitlesi tüm bebeler bu oyunda. Sonuçta bebede desek ailesinden parayı alıp deli gibi bu oyuna ve yayıncılarına veriyor. Para bu ortamda akıyorken nvidia buna uyacak sonuçta oda paranın kölesi..
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mavizaman 5 ay
aman ne büyük olay.
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Ekrem71.5 5 ay
-18 oyunları versen ne olur :)
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dracula502 5 ay en beğenilen
Oyun dünyasının kanseri fortnite ve pubg
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