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Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar

Dünya Alışveriş Festivali, 11 Kasım tarihinde başlayacak. Alışveriş Festivali indirimleri, şimdiden etkisini göstermeye başladı. Gearbest'te Donanımhaber'e özel 5 adet üründe indirimler başladı!
1 yıl
5,6b
1
33
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar
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Gearbest’in 11.11 indirimleri şimdiden başladı. 11 Kasım tarihine kadar farklı türlerde belirli ürünler her gün saat 11.00 ve 19.00’da kısa süreliğine indirime giriyor. Bu indirimleri takip ederek yüzde 50’ye varan fiyat avantajı yakalayabilirsiniz.

Gearbest 11.11 Kampanya Sayfası

Gearbest’te 5 adet üründe Donanımhaber ziyaretçilerine özel indirim fırsatını kaçırmayın. İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve sadece Donanımhaber ziyaretçilerine özeldir. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir.

Xiaomi USB’li Güç Uzatma Kablosu - 15.99$

Xiaomi CXB6 güç kablosu, bünyesinde bulunan USB girişleri sayesinde ekstra bir USB adaptöre ihtiyaç duymadan telefon ve tablet gibi USB’den şarj olan cihazları doğrudan şarj etmenize yarıyor. Xiaomi CXB6’nın bünyesinde 6 adet güç girişi ve 3 adet USB girişi bulunuyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 1111GBDH0701 

Xiaomi Şemsiye - 20.11$

Geniş ürün yelpazesine bulunan Xiaomi’nin şemsiyesi, yağmurlu havalarda koruma sağladığı gibi güneşli havalar için de UV ışınlarını sönümleme özelliğine sahip.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 1111GBDH0702
Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar

No.1 GT1 Akıllı Bileklik - 15.11$

No.1 GT1 akıllı bilekliği, 10 güne varan pil ömrüne sahip. Adım sayar, kalp atış hızı monitörü, alarm ve uyku takibi özellikleri bulunuyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 1111GBDH0703

Motospeed CK108 Mekanik Klavye - 53.11$

Motospeed CK108’in mekanik tuş takımı, RGB dizilimli arka aydınlatması, 16 farklı aydınlatma seçeneği ve bilekliği dikkat çekiyor.

Mekanik klavye fiyatlarını düşündüğümüzde Motospeed CK108’in fiyatı gayet uygun duruyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 1111GBDH0704

Xiaomi Mi WiFi Router 3 - 24.49$

Xiaomi Mi WiFi Router 3, dört adet anteni bulunan ve çift bantlı akışı destekleyen bir router. 802.11ac desteği ve mobil uygulaması bulunuyor. İçinde bulunan MT7620A işlemci, 128MB SLC Nand Flash ROM, 128MB DDR2 RAM sayesinde kararlı ve güvenli bir şekilde çalışıyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 1111GBDH0705

Anet A8 3D Yazıcı - 130$

Uygun fiyatlı 3D yazıcı arıyorsanız Anet A8 ihtiyacınızı giderebilir. Anet A8, 220 x 220 x 240 mm büyüklüğünde baskı alabiliyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: A8KIDA
Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar

Xiaomi Mi Robot Süpürge - 259.99$

Xiaomi Mi Robot Süpürge, üzerindeki sensörler sayesinde toz ve kir tespit ettiği zaman kirli bölgeye gidiyor ve otomatik temizlik yapıyor.

Ürüne göz atmak için tıklayın  - İndirim Kodu: 1111TR0906

Bugün Saat 19.00’da Flaş İndirime Girecek Ürünler

Xiaomi DOKTOR·B Diş Fırçası(4 Adet) / Stok Adedi: 30 / 4.95$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız

Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifikatör 2 / Stok Adedi: 30 / 3.99$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız

Xiaomi Mi LYEJ02LM Bluetooth Kulaklık / Stok Adedi: 30 / 4.99$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız

Xiaomi mijia 1080P Akıllı IP Kamera / Stok Adedi: 20 / 15.99$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız


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Engin.K 1 yıl en beğenilen Kerim5100
Kerim5100

R E K L A M L A N D I N I Z !

Reklamsa reklam be kardeşim amma uzattınız adamlar indirim yapıyor siz reklama takılıyorsunuz.
Kerim5100R E K L A M L A N D I N I Z !Reklamsa reklam be kardeşim amma uzattınız adamlar indirim yapıyor siz reklama tak...
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Kerim5100 1 yıl
R E K L A M L A N D I N I Z !
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1 Avatar
2ekmek1sut 1 yıl
Raspberry pi 3 alacagim.su an 36 dolar.daha ucuza mâl edemezmiyiz
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ezimuse 1 yıl juniperi
Flaş indirimdi hocam
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Barastal 1 yıl
1 kasım da siparişini verdiğim Xiaomi eelight Color Led Bulb şimdi geldi. Ben aldığımda 11,88$ idi ama şu an 9,99$. Tam 14 günde gelmiş oldu, beklentilerimin ötesinde kısa sürdü gelmesi, ilk yurt dışı alışverişim için iyi bir deneyim oldu.
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mertylmz996 1 yıl Barastal
Barastal
1 kasım da siparişini verdiğim Xiaomi eelight Color Led Bulb şimdi geldi. Ben aldığımda 11,88$ idi ama şu an 9,99$. Tam 14 günde gelmiş oldu, beklentilerimin ötesinde kısa sürdü gelmesi, ilk yurt dışı alışverişim için iyi bir deneyim oldu.

En azından gelmiş kardeş, benim sipariş 20 gündür “hazırlanıyor” aşamasında🤷🏻‍♂️
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zengier 1 yıl
sabah 11.11 indirimleri vardi , daha ucuzdu urunler, bi daha bakim dedim, urunlerden cogu gitmis, uzerine kalanlarin da indirimleri daha az. sepete ekledigim urundeki indirim de kalkmis. kismet degilmis.
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mustafasc 1 yıl
Bu siteden avantajix %4 veriyor. Bu ara giving assist falan da iyi oran veriyordu. Bu tarz sitelerden hangisini tavsiye edersiniz ? Bir de yurtdışı kredi kartı kampanyası falan bilen var midir?
gearbest.app.link/...
Bu ürünü almayı planlıyorum.
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incubus 1 yıl
Burdan gerçekten birşey alabilen var mı?
Ben yine bu post'lardan birinde donanımhaber'e özel diye girdim sipariş ettim. 15 Ekim'de istanbul'a gelmiş gözüküyor. Sonrası yok. Ne gelen ne giden. Ticket açtım biz paketi gönderdik diyorlar. Verdikleri numaradan takip yapılamıyor felan.
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ezimuse 1 yıl
Xiaomi mi wifi router 3 u 10 dolara aldıktan sonra Alinin yüzüne bakmadım
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juniperi 1 yıl ezimuse
nasıl aldın dostum.
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mertylmz996 1 yıl
26 ekimde verdiğim sipariş hala “proccesesing” aşamasında, ne zaman kargolanır ne zaman teslim olur bilginiz var mıdır🤔
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C.CEMİL 1 yıl
saçma çekilişinden sonra benden uzak olsun
nitelikli mesajları seçtik diyenlerle işim olmaz
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eraye43 1 yıl
Araç şarz aleti indirim yapsanız
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