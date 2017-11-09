Gearbest 11.11 indirimlerinde Donanımhaber’e özel fırsatlar

Tam Boyutta Gör

Gearbest’in 11.11 indirimleri şimdiden başladı. 11 Kasım tarihine kadar farklı türlerde belirli ürünler her gün saat 11.00 ve 19.00’da kısa süreliğine indirime giriyor. Bu indirimleri takip ederek yüzde 50’ye varan fiyat avantajı yakalayabilirsiniz.

Gearbest 11.11 Kampanya Sayfası

Gearbest’te 5 adet üründe Donanımhaber ziyaretçilerine özel indirim fırsatını kaçırmayın. İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve sadece Donanımhaber ziyaretçilerine özeldir. Ürün linklerini açtığınızda görüntülenen fiyat indirimsiz fiyattır. İndirimden yararlanmak için indirim kodlarını ilgili alana girmeli ve sipariş adresini Türkiye olarak seçmelisiniz. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir.

Xiaomi USB’li Güç Uzatma Kablosu - 15.99$

Xiaomi CXB6 güç kablosu, bünyesinde bulunan USB girişleri sayesinde ekstra bir USB adaptöre ihtiyaç duymadan telefon ve tablet gibi USB’den şarj olan cihazları doğrudan şarj etmenize yarıyor. Xiaomi CXB6’nın bünyesinde 6 adet güç girişi ve 3 adet USB girişi bulunuyor.

Xiaomi Şemsiye - 20.11$

Geniş ürün yelpazesine bulunan Xiaomi’nin şemsiyesi, yağmurlu havalarda koruma sağladığı gibi güneşli havalar için de UV ışınlarını sönümleme özelliğine sahip.

No.1 GT1 Akıllı Bileklik - 15.11$

No.1 GT1 akıllı bilekliği, 10 güne varan pil ömrüne sahip. Adım sayar, kalp atış hızı monitörü, alarm ve uyku takibi özellikleri bulunuyor.

Motospeed CK108 Mekanik Klavye - 53.11$

Motospeed CK108’in mekanik tuş takımı, RGB dizilimli arka aydınlatması, 16 farklı aydınlatma seçeneği ve bilekliği dikkat çekiyor.

Mekanik klavye fiyatlarını düşündüğümüzde Motospeed CK108’in fiyatı gayet uygun duruyor.

Xiaomi Mi WiFi Router 3 - 24.49$

Xiaomi Mi WiFi Router 3, dört adet anteni bulunan ve çift bantlı akışı destekleyen bir router. 802.11ac desteği ve mobil uygulaması bulunuyor. İçinde bulunan MT7620A işlemci, 128MB SLC Nand Flash ROM, 128MB DDR2 RAM sayesinde kararlı ve güvenli bir şekilde çalışıyor.

Anet A8 3D Yazıcı - 130$

Uygun fiyatlı 3D yazıcı arıyorsanız Anet A8 ihtiyacınızı giderebilir. Anet A8, 220 x 220 x 240 mm büyüklüğünde baskı alabiliyor.

Xiaomi Mi Robot Süpürge - 259.99$

Xiaomi Mi Robot Süpürge, üzerindeki sensörler sayesinde toz ve kir tespit ettiği zaman kirli bölgeye gidiyor ve otomatik temizlik yapıyor.

Bugün Saat 19.00’da Flaş İndirime Girecek Ürünler

Xiaomi DOKTOR·B Diş Fırçası(4 Adet) / Stok Adedi: 30 / 4.95$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız

Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifikatör 2 / Stok Adedi: 30 / 3.99$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız

Xiaomi Mi LYEJ02LM Bluetooth Kulaklık / Stok Adedi: 30 / 4.99$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız

Xiaomi mijia 1080P Akıllı IP Kamera / Stok Adedi: 20 / 15.99$ -> Satın Almak İçin Tıklayınız