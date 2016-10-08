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Gears of War oyun serisi film oluyor

Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Gears of War, sinemaya uyarlanıyor. Bir süredir gündemde olan Gears of War filminin yapım aşamasına başlandı.
2 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Oyun dünyasının popüler serileri bir bir sinemaya uyarlanmaya devam ediyor. Resident Evil, Prince of Persia, Warcraft ve Assassin's Creed gibi sevilen oyunların sinemaya uyarlanmasından sonra, şimdi de sıra Gears of War serisine geldi. Epic Games tarafından geliştirilen ve Xbox'ın en önemli özel oyunları arasında yer alan Gears of Wars'un yıllardır gündemde olan filmi için nihayet kayda değer adımlar atılmaya başlandı.
11 Ekim'de satışa çıkacak olan Gears of War 4'ün tanıtımı için bir canlı yayın düzenleyen Microsoft, bu yayın sırasında Gears of War filminin müjdesini verdi. Gears of War filminin yapım aşamasına başlandığını duyuran Microsoft, filmin ünlü yapımcılar Dylan Clark (Rise of the Planet of the Apes) ve Scott Stuber (Battleship) öncülüğünde hazırlandığını açıkladı. Filmin senaristi ve yönetmeni ise henüz belirlenmiş değil.
Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor. Film uyarlamasının doğrudan oyunun hikayesini mi takip edeceği, yoksa Gears of War evreninde geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor.

http://deadline.com/2016/10/universal-developing-pic-based-on-microsofts-gears-of-war-games-1201831636/ Yorum Yaz
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casperfriendly 2 yıl en beğenilen
Crysis film olarak yapılsa efsane olmaz mı ?
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Muhammet1993 2 yıl
çok saglam kurgu var hikaye var arkadaşlar . filmi becerirlerse sallar ortalıgı .
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2K 2 yıl
Gears of War serisini çok severim ama ne hikaye ne kurgu olarak başarılı bir seri değil daha doğrusu görmediğimiz bir şey yok ortada. Bu tarz bir sürü aksiyon filmi zaten var sadece oyunun hayranlarını ekstra olarak çekmek için kullanılacak ticari bir karar. Yine de filmini olması hoş bir gelişme fakat konusu harika olan daha başka oyunları film olarak görsek çok daha iyi olurdu.
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BekirHan 2 yıl
"filminin yapım aşamasına başlandı" da ne demek? Ya yapım aşamasına gelinir yada yapım aşamasındadır...
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agabeyts 2 yıl
Ben şu oyunu bi türlü sevemedim konusu hoşuma gidiyo ama sürekli siper alarak oynamak sıkıyo bir yerden sonra
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casperfriendly 2 yıl en beğenilen
Crysis film olarak yapılsa efsane olmaz mı ?
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kadirirdem 2 yıl casperfriendly
casperfriendly

Crysis film olarak yapılsa efsane olmaz mı ?

aynen haklısın süper film çıkar ortaya...
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KRAMURAT 2 yıl
Microsoft lütfen Quantum gibi olmasın umutluyum senden bu sefer
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