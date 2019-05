Gears of War oyun serisi film oluyor

Oyun dünyasının popüler serileri bir bir sinemaya uyarlanmaya devam ediyor. Resident Evil, Prince of Persia, Warcraft ve Assassin's Creed gibi sevilen oyunların sinemaya uyarlanmasından sonra, şimdi de sıra Gears of War serisine geldi. Epic Games tarafından geliştirilen ve Xbox'ın en önemli özel oyunları arasında yer alan Gears of Wars'un yıllardır gündemde olan filmi için nihayet kayda değer adımlar atılmaya başlandı.

11 Ekim'de satışa çıkacak olan Gears of War 4'ün tanıtımı için bir canlı yayın düzenleyen Microsoft, bu yayın sırasında Gears of War filminin müjdesini verdi. Gears of War filminin yapım aşamasına başlandığını duyuran Microsoft, filmin ünlü yapımcılar Dylan Clark (Rise of the Planet of the Apes) ve Scott Stuber (Battleship) öncülüğünde hazırlandığını açıkladı. Filmin senaristi ve yönetmeni ise henüz belirlenmiş değil.

Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor. Film uyarlamasının doğrudan oyunun hikayesini mi takip edeceği, yoksa Gears of War evreninde geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor.

