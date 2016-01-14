Geçen yılın en iyilerinden Xenowerk, sadece 20 kuruş





Geçen yılın en beğenilen shooter tarzı aksiyon oyunlarının başında gelen Pixelbite imzalı Xenowerk, Android tarafında önemli bir indirim alarak, kısa süre için 20 kuruş üzerinden satılmaya başlandı.





Tepe kamerası ile oynanan oyunda bir tesisi istila eden yaratıkları temizlemeniz gerekiyor. 50'den fazla seviyede amaç önünüze çıkan her türlü yaratığı öldürmek. Karşınıza çıkan yaratığa göre silahınızı seçerek ilerliyorsunuz. Tesis karanlığa gömüldüğü için silahınızın ucundaki aydınlatma size yol gösteriyor. Bölümler geçtikçe seviyeniz artıyor ve ekipmanlarınız da aynı oranda güçleniyor.





Xenowerk, tarz bakımından Space Marshals oyununa benziyor. Ancak Space Marshals taktiğe dayalı bir oyun iken Xenowerk önüne geleni indir mekaniğinde ilerliyor. Ekran üzeri tuşlarla kontrol sağlanırken, harici kontrolcü desteğinden faydalanmak daha iyi bir seçenek olacaktır zira zaman zaman karakteri yönetmek sancılı olabiliyor. Başarılı grafikleri ile dikkat çeken oyun iOS tarafında da 2.29TL seviyesine inmiş durumda.



