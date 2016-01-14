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Geçen yılın en iyilerinden Xenowerk, sadece 20 kuruş

Beğenilen Space Marshals ve Reckless Racing oyunlarının yapımcısı Pixelbite, geçen yılın en iyilerinden Xenowerk oyununu Android kullanıcılarına 20 kuruş üzerinden sunuyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın en iyilerinden Xenowerk, sadece 20 kuruş


Geçen yılın en beğenilen shooter tarzı aksiyon oyunlarının başında gelen Pixelbite imzalı Xenowerk, Android tarafında önemli bir indirim alarak, kısa süre için 20 kuruş üzerinden satılmaya başlandı. 

Tepe kamerası ile oynanan oyunda bir tesisi istila eden yaratıkları temizlemeniz gerekiyor. 50'den fazla seviyede amaç önünüze çıkan her türlü yaratığı öldürmek. Karşınıza çıkan yaratığa göre silahınızı seçerek ilerliyorsunuz. Tesis karanlığa gömüldüğü için silahınızın ucundaki aydınlatma size yol gösteriyor. Bölümler geçtikçe seviyeniz artıyor ve ekipmanlarınız da aynı oranda güçleniyor. 

Xenowerk, tarz bakımından Space Marshals oyununa benziyor. Ancak Space Marshals taktiğe dayalı bir oyun iken Xenowerk önüne geleni indir mekaniğinde ilerliyor. Ekran üzeri tuşlarla kontrol sağlanırken, harici kontrolcü desteğinden faydalanmak daha iyi bir seçenek olacaktır zira zaman zaman karakteri yönetmek sancılı olabiliyor. Başarılı grafikleri ile dikkat çeken oyun iOS tarafında da 2.29TL seviyesine inmiş durumda. 

 

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boss06 3 yıl
Lg G2 custom kernel işlemci hızı 2.8ghz ekran kartı 650mhz overclock sonuç Antutu 6.0.1 58202 puan.
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Rajeesh 3 yıl
20 kuruş için kim kredi kartı bilgilerini giricek ya, resmen çok üşendim şuan ama oyunuda merak ettim
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Ersin ÇAKI 3 yıl
20 kuruş verecek durumum yoktu Apk kurdum. tüm silahlar açık ;)
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ylmzsngl 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

20 kuruş verecek durumum yoktu Apk kurdum. tüm silahlar açık ;)

Nasıl yaptınız bunu :)
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Fenomenon 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
20 kuruş verecek durumum yoktu Apk kurdum. tüm silahlar açık ;)

20 krş verecek durumun nasıl olmuyor
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MHEC 3 yıl
Sanırım ilk aldığım paralı oyun olacak deneyelim.
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resolument 3 yıl
20 kuruşu görünce aldım ve biraz denedim. Kontroller konusunda sıkıntı yok hatta oyuna zevki bitmeyen mermiyle deli gibi etrafı taramak veriyor
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mahsur kalan adam 3 yıl
dokunmatikte topdown shooter oynamak zor olur ya gamepad destegi var mı acaba?
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wolf silver 3 yıl
Aldık bir köşede dursun..
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Grkwnxs 3 yıl
Teşekkürler haber için güzel görünüyor oyun aldım hemen
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umut_baris 3 yıl
Aman ne önemli.
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