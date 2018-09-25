Geçen yılki iPhone X'un pil ömrü iPhone Xs serisinden daha iyi

Yeni nesil akıllı telefonların pil ömründe de önemli iyileştirmeler yapıldığına şahit oluyoruz. Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone Xs serisinin de bu açıdan önemli bir ilerleme kaydettiği belirtilmişti. Öyle ki Cupertinolu şirket lansmanda iPhone Xs'in 30 dakika, iPhone Xs Max'in ise bir buçuk saate kadar daha fazla pil ömrü sunacağını özellikle vurguladı.

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Ne yazık ki Tom’s Guide tarafından gerçekleştirilen testlerde durumun böyle olmadığı görülüyor. Apple’ın yeni iPhone'larının bir önceki iPhone X’a kıyasla pil ömrü testlerinde daha kötü performans gösterdiği ortaya çıktı. Web sitesinin yaptığı testlerde ekranı 150 nit parlaklığa ayarlanmış iPhone Xs Max'in 4G LTE bağlantısı üzerinden 10 saat 38 dakika boyunca internette sörf yapabildiği belirlendi.

iPhone X'un pil ömrü daha iyi

iPhone Xs ise aynı şartlarda kapanmadan 9 saat 41 dakika dayanabildi. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone X bu testte pili bitmeden 10 saat 49 dakika açık kalmayı başarmıştı. iPhone Xs Max ile iPhone X arasındaki fark oldukça az görünse de 2017 model bir telefonun bu yıl piyasaya sürülen, üstüne üstlük daha fazla pil ömrü sunması gereken bir telefonu geçmesi pek de kabul edilebilir bir durum olmasa gerek.

https://www.tomsguide.com/us/iphone-xs-iphone-xs-max-battery-life,review-5773.html