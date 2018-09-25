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Geçen yılki iPhone X'un pil ömrü iPhone Xs serisinden daha iyi

Apple, 12 Eylül'deki lansmanda yeni nesil iPhone'ların daha iyi bir pil ömrü sunduğunu söylese de gerçek hayatta yapılan testler durumun farklı olduğunu ortaya koydu.
7 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni nesil akıllı telefonların pil ömründe de önemli iyileştirmeler yapıldığına şahit oluyoruz. Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone Xs serisinin de bu açıdan önemli bir ilerleme kaydettiği belirtilmişti. Öyle ki Cupertinolu şirket lansmanda iPhone Xs'in 30 dakika, iPhone Xs Max'in ise bir buçuk saate kadar daha fazla pil ömrü sunacağını özellikle vurguladı.
Ayrıca Bkz. "iPhone Xs Max piyasadaki en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçildi"
Ne yazık ki Tom’s Guide tarafından gerçekleştirilen testlerde durumun böyle olmadığı görülüyor. Apple’ın yeni iPhone'larının bir önceki iPhone X’a kıyasla pil ömrü testlerinde daha kötü performans gösterdiği ortaya çıktı. Web sitesinin yaptığı testlerde ekranı 150 nit parlaklığa ayarlanmış iPhone Xs Max'in 4G LTE bağlantısı üzerinden 10 saat 38 dakika boyunca internette sörf yapabildiği belirlendi.

iPhone X'un pil ömrü daha iyi

iPhone Xs ise aynı şartlarda kapanmadan 9 saat 41 dakika dayanabildi. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone X bu testte pili bitmeden 10 saat 49 dakika açık kalmayı başarmıştı. iPhone Xs Max ile iPhone X arasındaki fark oldukça az görünse de 2017 model bir telefonun bu yıl piyasaya sürülen, üstüne üstlük daha fazla pil ömrü sunması gereken bir telefonu geçmesi pek de kabul edilebilir bir durum olmasa gerek.

https://www.tomsguide.com/us/iphone-xs-iphone-xs-max-battery-life,review-5773.html Yorum Yaz
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DODANLI 7 ay en beğenilen
Demek ki daha düşük enerji tüketen işlemci ile tasarruf yapmak yetmiyormuş! Pili büyüteceksin başka çaren yok.
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12 Angry Men 7 ay
Bunun imkanı yok, madem öyle bir iddiaları var o zaman video çekip koysunlar. Youtube'daki pil testi videolarında böyle bir sonuç çıkmıyor. Koca şirket yalanının çıkacağını bile bile test etmeden yalan mı söyleyecek?
Buyrun videoları izleyin.

Video açılmazsa link: youtube.com/...
DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=c06HoSJdDjo&t=432s]
Video açılmazsa link: youtube.com/...
Bunun imkanı yok, madem öyle bir iddiaları var o zaman video çekip koysunlar. Youtube'daki pil testi videolarında böyle bir sonuç çıkmıyor. Koca şirket yalanı...
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SEHZADE63 7 ay
İşlemciye güvenmek böyle birşey %30-40 daha tasarruflu işlemci ile 100-200amh düşürmek böyle birşey yazik:)
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_turbo_ 7 ay
Arkadaslar 9 Aydir iPhone X kullaniyorum. Pil Performansi suan %92, bu durumun normal olup olmadigini arastirmak icin Apple Support App üzerinden Chat baslattim. Rossi nickli bir danisman sorularimi cevapladi. Ona bunun normal olup olmadigini sordum, kendisi 12 aylik iPhone X i oldugunu ve pil performansinin suan %83 oldugunu söyledi. Benden Analiz verilerini support ile paylasmam icin ayarlardan verileri Apple destek ile paylasa basmami istedi, verileri kontrol etti herseyin iyi durumda oldugunu söyledi. Pille ilgili Applein sitelerinin linklerini vs. yolladi. Pil Kapasite oraninin telefon kullanimina göre degistigini söyledi. Kendisi Applein Pil Kapasite orani %80 ve altina düsünce Garanti kapsaminda degistirildigini söyledi.
Gelelim sadede, bana Pil oranim %92 diye Garanti ile degisime girmedigini ancak Garantide bulundugu müddetce istersem 29€ ya Pili degistirebileceklerini söyledi. Garanti bitiminde Pil degisim fiyati 69€ oluyormus. Sizleride bu konuda bilgilendirmek istedim.
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Khoradasein 7 ay
Demek ki Ar-Ge için daha fazla paraya ihtiyaçları var arkadaşlar, pamuk eller cebe, sonraki ayfonlar daha iyi olsun, dünya güzelleşsin.
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SpesifikBrush 7 ay

Şu videoyu izleyin, gerçek hayat testi diye buna denir.
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V2 7 ay
Dikkatimi çeken şey Appledan ziyade Huawei bu gidişle zirveye oturabilir bir kaç yıla. P20 pro nun bataryada bu kadar başarılı olduğunu bilmiyordum.
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Kayrabey 7 ay
Videoya göre 2 saat daha iyi. ama lansmanda adamlar uça kaça 30 dakika daha fazla kullanacaksınız diyorlardı şaka gibi :D
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huseyincarnege 7 ay
apple komedileri başladı mısır alın seyreyleyin
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Vatov 7 ay
7 Plus'ımda 5 saatten uzun sörf yapamadım daha. Millet nasıl yapıyor. Hele bir de müzik dinliyorsam 3-4 saat arası. Resmen rezillik.
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drkengin 7 ay
Fake haber
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Al Swearengen 7 ay
İphone yada testteki diğer telefonlar ile o kadar süre nasıl sörf yapabiliyorlar? İphone ile taş çatlasın 5 saat ekran açık alma süresi alınır.Lenovo p2 ile 11-12 saat alınıyor 4g ile diğer telefonlar nasıl bu kadar alabiliyor.Mümkünatı yok öyle bir olayın.Böyle bir olay olsa şarjım hemen bitiyor diye şikayet eden adamın olmaması lazım.
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aycibin 7 ay
Sarjim her sene yeni modelle en az 20% artmasi lazim.hergun daha cok yonlu kullaniyoruz.4g'den muzik stream edip bluetooth hoparlorden dinliyiruz,gps,le navigasyon yapiyoruz,oyunlar daha çok enerji yiyor
...
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