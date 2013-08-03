Geçtiğimiz dönemde iPhone için yayınlanan Tangent, artık iPad üzerinde de kullanılabiliyor.

Fotoğraf çekmekten hoşlanan ve çektiği fotoğrafları düzenleyerek daha güzel hale getirmek isteyen iPhone kullanıcıları için yakın bir zaman yayınlanan Tangent isimli uygulama, artık iPad üzerinde de kullanılabiliyor.

Ben Guerrette tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Tangent, içerisinde bulunan 15 adet farklı şeklin fotoğraflar üzerine eklenmesine, 43 adet farklı arka fon seçeneğinin uygulamasına imkan veriyor ve ayrıca 350 farklı renk ve karışım seçeneğiyle beraber geliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen uygulama, fotoğraflar üzerinde boyutlandırma yapılmasına da izin verebiliyor ve Facebook, Twitter ya da Instagram gibi servisler ile doğrudan paylaşım yapabiliyor. Yapılan 1.1 güncellemesi ile iPad sürümü kullanıma sunulan Tangent, ayrıca 13 yeni stil seçeneğine, fotoğrafların ayrıntıları koruyan yapıya ve yeni ilham bölümüne kavuşmuş durumda.

Şekiller, dokular ve renk karışımları ile fotoğrafları birer sanat eserine çevirebilen Tangent uygulamasına, 1,79 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz