Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geçtiğimiz dönemde iPhone için yayınlanan Tangent, artık iPad üzerinde de kullanılabiliyor.

5 yıl
305
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz dönemde iPhone için yayınlanan Tangent, artık iPad üzerinde de kullanılabiliyor.
Fotoğraf çekmekten hoşlanan ve çektiği fotoğrafları düzenleyerek daha güzel hale getirmek isteyen iPhone kullanıcıları için yakın bir zaman yayınlanan Tangent isimli uygulama, artık iPad üzerinde de kullanılabiliyor.
Ben Guerrette tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Tangent, içerisinde bulunan 15 adet farklı şeklin fotoğraflar üzerine eklenmesine, 43 adet farklı arka fon seçeneğinin uygulamasına imkan veriyor ve ayrıca 350 farklı renk ve karışım seçeneğiyle beraber geliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen uygulama, fotoğraflar üzerinde boyutlandırma yapılmasına da izin verebiliyor ve Facebook, Twitter ya da Instagram gibi servisler ile doğrudan paylaşım yapabiliyor. Yapılan 1.1 güncellemesi ile iPad sürümü kullanıma sunulan Tangent, ayrıca 13 yeni stil seçeneğine, fotoğrafların ayrıntıları koruyan yapıya ve yeni ilham bölümüne kavuşmuş durumda.
Şekiller, dokular ve renk karışımları ile fotoğrafları birer sanat eserine çevirebilen Tangent uygulamasına, 1,79 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim