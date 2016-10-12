Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100

Alman otomotiv devi BMW Group bilindiği üzere 100. yılını kutluyor. Grup 100. yıl kapsamında karşımıza bir kaç tane Vision 100 konsept aracıyla çıksa da geçtiğimiz gün duyurulan konsept 2 tekerlekli oluşuyla diğerlerinden oldukça farklı. Motorrad Vision Next 100 isimli konsept geleceğin motosikletlerine ve motosiklet teknolojilerine ışık tutuyor.

Daha önce tanıtılan BMW, Mini ve Rolls-Royce konseptlerinde olduğu gibi araç, markanın yüzüncü yıl dönümünü anma ve BMW'nin gelecek yüzyıldaki tasarımlarına ışık tutma amacını taşıyor. Karbon fiber detayları ve onu çevreleyen dokuma tasarımlı gövdesiyle 2 tekerlekli araç en az 4 tekerlekli diğer konseptler kadar radikal bir görünüme sahip.

Motorda tamamen elektrikli bir güç sistemi yer alırken şasi ve tekerlekler tek parça olarak tasarlanmış yani gidonu çevirdiğiniz zaman bütün motor o yöne dönüyor. Bunun yanı sıra herhangi bir süspansiyon sistemi bulunmayan motorda darbe emilimi tekerlekler tarafından yapılıyor. Akıllı bir jiroskopik stabilizasyon sisteminin kullanıldığı motosiklet, motor standı olmadan dahi her zaman dik durabiliyor ve hatta BMW bu sistem sayesinde sürücünün kask bile takmasına gerek kalmadığını belirtiyor.

Araçta herhangi bir otonom sürüş bulunmazken, yer alan sistem sayesinde olası tehlikeler önceden sezilerek sürücü uyarılıyor. Bahsi geçen teknoloji akıllı vizör gözlük tarzı bir sistemde gösterilirken, ekranda sürüş bilgisi, navigasyon işlevleri ve mesajlar gibi bilgiler yer alıyor. Bütün bu bilgilerin yanı sıra vizör camının üst tarafında yer alan bir kısım sayesinde sürücü kamera yardımıyla tıpkı aynada olduğu gibi arkasını rahatlıkla görebiliyor.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/97353/bmw-motorrad-vision-next-100-is-a-concept-bike-that-cant-fall-over