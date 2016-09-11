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Gelecek nesil Mazda 3'de RX-Vision konsept aracından izler bulunacak

Geçtiğimiz sene RX-Vision konseptiyle herkesi büyüleyen Mazda konseptte kullandığı tasarım çizgilerini yeni nesil diğer modellerine getirmeyi planlıyor. Bu durumdan ise ilk olarak Mazda3 etkilenecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene Tokyo Otomobil Fuarında Mazda'nın tanıttığı RX-Vision konsept aracı sonrası dünyanın her yerindeki araba hayranları konsept aracın çizgileri üzerine geliştirilecek yeni nesil RX-7 modelinin hayalini kurmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde firma rotary (wankel) motorlu yeni bir RX modeli üzerinde çalıştığını onaylasa da RX-Vision'un üretim versiyonunu görmemize henüz bir kaç yıl daha var. Japon araç üreticisinden gelen son açıklamalara göre konsept model firmanın ürün gamındaki diğer araçlara da ilham verecek, bunlardan ilki ise yeni nesil Mazda3 olacak.
Bu açıklamayı CarBuzz'a yapan Mazda'nın yeni atanmış Kuzey Amerika dizayn direktörü Julien Montousse, RX-Vision'un tasarım çalışmasından öte, gelecek modellerde de izler bırakacağını belirtmiş.

RX-Vision'un Mazda tasarımında yeni bir buluş olduğunu belirtirken, bunun Kodo tasarım dilinde yeni bir adım olduğunu ve halktan duygusal tepki oluşturmak istediklerini belirtiyor. Bu tasarım yönünün gelecek Mazda ürün gamına ilham vereceğini belirten Montousse, örnek olarak gelecek Mazda3'ü gösteriyor.

RX-Vision'un göz kamaştırıcı tasarımını göz önüne aldığımızda oldukça güzel bir haber olan bu durumun Mazda3'e daha sportif bir görünüm katması bekleniyor. RX-Vision etkileri olarak daha ince farlara ve geniş ızgara sahip olması beklenen Mazda3'ün daha sportif bir tavan çizgisine ve yine konseptteki gibi ince arka aydınlatmaya sahip olacağı düşünülüyor.

http://www.carbuzz.com/news/2016/9/8/Mazda-Confirms-RX-Vision-Concept-Will-Inspire-The-Next-Generation-Mazda3-7735365/ Yorum Yaz
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drserk 3 yıl
Başkent bayisinde mazda6 test etmek istedim ellerinde test aracı yokmuş.. İlgi alaka vw satıştakilerden daha da kötü.. başkent bayisinde mazda6 test edilemezse başka hangi bayide test edeceğiz. (mazda3 test ettim sürüş harika ama mazda 3 alma niyetinde değilim)
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zotacing 3 yıl
Atmosferik motor koyup şehir içi 5 litre yakıyor şanzıman dişlilierini değiştirdik gibi saçma tezlere devam ederlerse, Türkiye'de aylık 1 araba satmaya devam ederler.
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berk5 3 yıl
Her ne kadar piyasada olmasa da RX-Vision müthişmiş. Ben hala RX-8'e efsane diyordum :) Yeni araçlarını bekliyoruz bakalım.
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kadirirdem 3 yıl
Mazda'ya fazla olmuş bu model...
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maximus8282 3 yıl
Mazda 3'ün tasarımı şuan iyi Mazda 3 Speed versiyonu olarak çıkarırlarsa daha iyi olur isteyen onu alır.
Sonuçta RX-8 spor bir model ve yenilenecek, normal şehir arabası olarak Mazda 3 var zaten ikisinin arası da Mazda 3 Speed olurdu güzel olurdu.
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destinati0n 3 yıl
wankel motor gibi ufak hacim yüksek güç elde edilirse mazda önemli bir virajı aşmış olacak.
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