Gelecek nesil Mazda 3'de RX-Vision konsept aracından izler bulunacak

http://www.carbuzz.com/news/2016/9/8/Mazda-Confirms-RX-Vision-Concept-Will-Inspire-The-Next-Generation-Mazda3-7735365/

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Geçtiğimiz sene Tokyo Otomobil Fuarında Mazda'nın tanıttığı RX-Vision konsept aracı sonrası dünyanın her yerindeki araba hayranları konsept aracın çizgileri üzerine geliştirilecek yeni nesil RX-7 modelinin hayalini kurmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde firma rotary (wankel) motorlu yeni bir RX modeli üzerinde çalıştığını onaylasa da RX-Vision'un üretim versiyonunu görmemize henüz bir kaç yıl daha var. Japon araç üreticisinden gelen son açıklamalara göre konsept model firmanın ürün gamındaki diğer araçlara da ilham verecek, bunlardan ilki ise yeni nesil Mazda3 olacak.Bu açıklamayı CarBuzz'a yapan Mazda'nın yeni atanmış Kuzey Amerika dizayn direktörü Julien Montousse, RX-Vision'un tasarım çalışmasından öte, gelecek modellerde de izler bırakacağını belirtmiş.RX-Vision'un Mazda tasarımında yeni bir buluş olduğunu belirtirken, bunun Kodo tasarım dilinde yeni bir adım olduğunu ve halktan duygusal tepki oluşturmak istediklerini belirtiyor. Bu tasarım yönünün gelecek Mazda ürün gamına ilham vereceğini belirten Montousse, örnek olarak gelecek Mazda3'ü gösteriyor.RX-Vision'un göz kamaştırıcı tasarımını göz önüne aldığımızda oldukça güzel bir haber olan bu durumun Mazda3'e daha sportif bir görünüm katması bekleniyor. RX-Vision etkileri olarak daha ince farlara ve geniş ızgara sahip olması beklenen Mazda3'ün daha sportif bir tavan çizgisine ve yine konseptteki gibi ince arka aydınlatmaya sahip olacağı düşünülüyor.