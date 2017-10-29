Gelecek nesil Nissan Qashqai, IMx Concept'ten izler taşıyacak

Nissan'ın Avrupa pazarındaki en önemli modeli konumunda duran Qashqai, 2014 yılından beri pazarda yer alan 2. nesili ile markaya önemli satış başarıları kazandırıyor. Avrupa kıtasının en çok satan kompakt crossover aracı olmanın yanı sıra, İngiltere'de üretilen en çok satılan araç durumunda.

Aracın 3. nesilini 2020'ye doğru piyasaya sürmeyi planlayan Japon üretici, bu başarıyı sürdürmek için dikkatli hareketler yapmak durumunda. Araçla ilgili bazı ipuçları veren Nissan, yeni Qashqai'nin Tokyo Otomobil Fuarında sergilenen IMx konsept aracından izler taşıyacağını söylüyor. Konuyla ilgili konuşan Nissan'ın tasarımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alfonso Albaisa, IMx'i "sadece bir tasarım çalışması" olarak nitelendirirken, Juke'dan büyük bir modellerinin bu araçtan tasarım izleri taşıyacağı ipucunu veriyor. Yeni Qashqai'nin tahmin edileceği üzere IMx kadar uç bir tasarıma sahip olacağını bekleyemeyiz ancak konsept araçtaki bazı çizgileri görebilmemiz oldukça muhtemel.

İlk nesilde de olduğu gibi Nissan'ın Sunderland, İngiltere'deki fabrikasında üretilecek olan 3. nesil Qashqai'nin, modelin fabrikada şu ana kadarki 2,8 milyonluk üretim adedini daha da üst seviyelere taşıması bekleniyor.