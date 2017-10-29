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Gelecek nesil Nissan Qashqai, IMx Concept'ten izler taşıyacak

Nissan'ın ülkemizde de oldukça sevilen ve başarılı satış rakamları yakalayan modeli Qashqai, 2020 yılında 3. nesile geçiş yapacak. Yeni nesil araç IMx konseptten izler taşıyacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Nissan'ın Avrupa pazarındaki en önemli modeli konumunda duran Qashqai, 2014 yılından beri pazarda yer alan 2. nesili ile markaya önemli satış başarıları kazandırıyor. Avrupa kıtasının en çok satan kompakt crossover aracı olmanın yanı sıra, İngiltere'de üretilen en çok satılan araç durumunda.
Aracın 3. nesilini 2020'ye doğru piyasaya sürmeyi planlayan Japon üretici, bu başarıyı sürdürmek için dikkatli hareketler yapmak durumunda. Araçla ilgili bazı ipuçları veren Nissan, yeni Qashqai'nin Tokyo Otomobil Fuarında sergilenen IMx konsept aracından izler taşıyacağını söylüyor. Konuyla ilgili konuşan Nissan'ın tasarımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alfonso Albaisa, IMx'i "sadece bir tasarım çalışması" olarak nitelendirirken, Juke'dan büyük bir modellerinin bu araçtan tasarım izleri taşıyacağı ipucunu veriyor. Yeni Qashqai'nin tahmin edileceği üzere IMx kadar uç bir tasarıma sahip olacağını bekleyemeyiz ancak konsept araçtaki bazı çizgileri görebilmemiz oldukça muhtemel.
İlk nesilde de olduğu gibi Nissan'ın Sunderland, İngiltere'deki fabrikasında üretilecek olan 3. nesil Qashqai'nin, modelin fabrikada şu ana kadarki 2,8 milyonluk üretim adedini daha da üst seviyelere taşıması bekleniyor.

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HesapsızKitapsız 1 yıl
Japonların böcek fantazisi.
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nubsaaa 1 yıl
araba 10 numara ama firma 5 para etmez başka bayileri tercih edin arkadaşlar adamlar verdikleri sözü tutmadığı gibi mağdur olmanız için ellerinden geleni yapıyor. paranızla rezil olmak istemiyorsanız bostancıoğlundan uzak durun. ben yandım siz yanmayın.
1 Yanıt Yanıtla
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defiant82 1 yıl nubsaaa
nubsaaa
araba 10 numara ama firma 5 para etmez başka bayileri tercih edin arkadaşlar adamlar verdikleri sözü tutmadığı gibi mağdur olmanız için ellerinden geleni yapıyor. paranızla rezil olmak istemiyorsanız bostancıoğlundan uzak durun. ben yandım siz yanmayın.

Ne yaptılar bakımla ilgili miydi problem şanzıman mıydı açar mısınız konuyu biz de uzak duralım o servisten
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kadirirdem 1 yıl
Ben nedense bu ön tasarımı pek beğenmedim.
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SkewCurrent 1 yıl
Şu tekerlekli çeyiz sandığı gibi SUV konseptini kim icat ettiyse yatacak yeri yok. Nefret ettirdi.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Şahane olur Qashqai şuan ki sikiciligindan kurtulmuş olur fakat içten yanmalı motorlar bu kadar cesur tasarım yapabilirler mi onu bilemem.
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kenai 1 yıl
Lexus olmuş bu.
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loutrec_ 1 yıl
Birilerinin "sivri" olmanın güzel olmadığını Japonlara anlatması lazım.
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