Nissan'dan tam otonom araçlar için hedef 2020

Pek çok diğer üretici gibi Nissan da otonom sürüş teknolojisi alanında 2020 yılı hedefini tutturmak için hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu amaç uğruna şirket, ProPILOT isimli sisteminin testlerini Japonya sokaklarına taşımış durumda.

Son sürümünde tam otonom sürüş sunacak olan ProPILOT'un erken versiyonları bazı Nissan modellerinde çoktan yer almaya başladı bile. Geçtiğimiz sene temmuz ayında Serena minivan modelini otonom sürüş sunan ilk Japon otomobili olarak duyuran Nissan, araçtaki ProPILOT sistemi ile otobanlarda direksiyon kontrolü, gaz ve freni otonom hale getirmişti. Marka son olarak geçtiğimiz hafta oldukça satan modeli Rogue'a (X-Trail) ProPilot Assist'i getireceğinin duyurusunu yaptı.

Tokyo'da testleri gerçekleştirilen sistemde 12 sonar, 12 kamera, 6 lazer tarayıcı, radarlar ve yüksek çözünürlüklü harita yer alıyor. Test aracı olarak Infiniti Q50 sedan seçilirken, navigasyonda gidilecek nokta seçildikten sonra sistem yolcuyu tamamen otomatik olarak istenilen konuma götürebiliyor. Nissan tarafından yapılan açıklamalara göre test edilen sistemin 2020'de kullanıma sunulması planlanıyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5020987/Nissan-tests-fully-driverless-prototype-cars-Tokyo.html