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Nissan'dan tam otonom araçlar için hedef 2020

Nissan, ProPILOT adlandırdığı kendi otonom sürüş sistemini bir süre önce Serena minivan modeli ile yollara çıkarmıştı. Şu an için tam otomatik olmayan sistem 2020'de tam otonom sürüş sunacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pek çok diğer üretici gibi Nissan da otonom sürüş teknolojisi alanında 2020 yılı hedefini tutturmak için hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu amaç uğruna şirket, ProPILOT isimli sisteminin testlerini Japonya sokaklarına taşımış durumda.
Son sürümünde tam otonom sürüş sunacak olan ProPILOT'un erken versiyonları bazı Nissan modellerinde çoktan yer almaya başladı bile. Geçtiğimiz sene temmuz ayında Serena minivan modelini otonom sürüş sunan ilk Japon otomobili olarak duyuran Nissan, araçtaki ProPILOT sistemi ile otobanlarda direksiyon kontrolü, gaz ve freni otonom hale getirmişti. Marka son olarak geçtiğimiz hafta oldukça satan modeli Rogue'a (X-Trail) ProPilot Assist'i getireceğinin duyurusunu yaptı.
Tokyo'da testleri gerçekleştirilen sistemde 12 sonar, 12 kamera, 6 lazer tarayıcı, radarlar ve yüksek çözünürlüklü harita yer alıyor. Test aracı olarak Infiniti Q50 sedan seçilirken, navigasyonda gidilecek nokta seçildikten sonra sistem yolcuyu tamamen otomatik olarak istenilen konuma götürebiliyor. Nissan tarafından yapılan açıklamalara göre test edilen sistemin 2020'de kullanıma sunulması planlanıyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5020987/Nissan-tests-fully-driverless-prototype-cars-Tokyo.html Yorum Yaz
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pedrojose 1 yıl
O araç adanaya gelsin muhtemelen donup kalır burada akan trafik karşısında!
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kadirirdem 1 yıl
2020'ye kadar Tesla neler yapacak bakalım.
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LanciaDeltacı 1 yıl
Şahsen hız sabitleyici bile gereksiz ve zevksiz bularak kullanmayan biri olarak, otonom sürüş benim nezdimde hiç bir zaman karşılık bulamayacak bir teknoloji :). Kullanımı zorunlu olmayacağı için ( en azından ben hayattayken ) hiçbir anlam ifade etmiyor bana.
Guvenlik vs düşünülerek geliştirilen bir teknoloji elbette ama bunu yok efendim oturuyorsun istediğin yeri navigasyondan seçerek gidiyorsun diye saçma bir pazarlama stratejisi ile satmasinlar şunu.Arabayi ben kullanmayacaksam neden araba alayım.Uzay gemisi gibi 7 serileri S classlari kullanan bir sürü tanıdığım var ve tüm asistanlar devre dışı bir şekilde kullanıyorlar araçları :).Daha hayatımda hız sabitleyici kullanmadım, tam kontrol bende olmalı daima.
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orcnd 1 yıl
tesla ile aralarında en iyi ihtimalle 20 yıl var demektir.
tesla hizmet ağını bu sürede genişletebilirse nissan 20 yıl dayanabilir mi emin değilim
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Lazeran 1 yıl
Bu otonom sürüş standart olsun manuel modda sürerken kaza yapmanın cezası alkollü araba kullanmak gibi olur heralde.
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Moueson 1 yıl
Otonom ne berbat bir şeydir yav.Düşünüyorumda hayalimdeki araçı (Megane) almışım tam sürecekken bir bakıyorum araç otonom .Araçın sürme hissiyatına ve tadına varamıyorum.Araçın limitlerini zorlayamıyorum o zaman ne anlamı var araç sahibi olmanın !
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kadirirdem 1 yıl Moueson
İçten yanmalı kullanabilirsiniz sizde.
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sniper23 1 yıl
Moueson

Otonom ne berbat bir şeydir yav.Düşünüyorumda hayalimdeki araçı (Megane) almışım tam sürecekken bir bakıyorum araç otonom .Araçın sürme hissiyatına ve tadına varamıyorum.Araçın limitlerini zorlayamıyorum o zaman ne anlamı var araç sahibi olmanın !


Türkiye'de araç sahibi olmak pek akla yatan bir şey değil şahsen. Otonom araçlar geldiğinde arabaya zaten pek gerek kalmayacaktır. Özellikle benim gibi işini yürüme halledenler için.
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