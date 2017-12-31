Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelecek yıl daha fazla özelleştirilmiş Qualcomm yonga seti göreceğiz

Qualcomm artık her seviyede özelleştirilmiş ARM çekirdeği kullanmak niyetinde. Geçmiş yıllara nazaran pratiğin daha kolay hale gelmesi bu kararda etkili oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,3b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gelecek yıl daha fazla özelleştirilmiş Qualcomm yonga seti göreceğiz

Yıllar boyunca Qualcomm’un özelleştirilmiş ARM çekirdekleri amiral gemisi yonga setlerine özel olmuştu. İlk kez bu yıl Snapdragon 660 yonga setinde güçlü bir özelleştirilmiş ARM çekirdeği görmüştük. Gelecek yıl ise sayı artıyor.

Gelen bilgilere göre Qualcomm daha alt segmentlere özelleştirmiş çekirdek vermeye başlayacak. Yeni yonga setleri sırasıyla Snapdragon 460, Snapdragon 640 ve Snapdragon 670 şeklinde.

Snapdragon 670

Bu yonga seti Snapdragon 660’ın yerini alacak ve orta üst seviyede konumlanacak. Bu yıl Snapdragon 660 yonga seti çok fazla tercih edilmedi ve genelde bölgesel oyuncularda karşımıza çıktı. Oppo R11 serisi, Zenfone 4, Sharp Aquos, Vivo X20 serisi, Xiaomi Mi Note 3 gibi modellerde Snapdragon 660 yonga setini görmüştük.

Snapdragon 670 ise 10nm süreciyle üretiliyor. Bu bakımdan performans ve enerji tüketimi anlamında bir adım ileride. Yonga setinde 2GHz saat hızında çalışan 4 adet performans odaklı Kryo 360 Gold çekirdeği yer alıyor. Cortex-A75 temelinde şekillenen Kryo 360 Gold çekirdeği için 128KB Seviye 2 önbellek tanımlanmış.

Ayrıca Bkz. "Sonos ve Bose hoparlörleri hacklendi, gece yarısı ürkütücü sesler çalındı"

Verimlilik tarafında Cortex-A55 temelinde yükselen Kryo 385 Silver çekirdeği 1.6GHz saat hızında çalışıyor. 128KB Seviye 2 önbellek ile birlikte tüm işlemcinin 1MB Seviye 3 önbelleği var. Grafik tarafında Adreno 620 yer alıyor.

1866MHz LPDDR4X bellek desteği 22.4GB/s bant genişliği sunabiliyor. Ayrıca çift 14-bit Spectra 260 sinyal işlemcisi ile 1 adet 26MP veya 2 adet 13MP çözünürlüğünde kamera destekleniyor. Snapdragon X16 LTE modem ile 1Gbps indirme hızlarına erişmek mümkün.

 
Snapdragon 640

Snapdragon 640 yonga seti ise biraz daha orta seviyeye iniyor. 2 adet Kryo 360 Gold çekirdeği yanında 6 adet Kryo 360 Silver çekirdeği bulunuyor. Yani yine 8 çekirdekli. Kryo 360 Silver burada 64KB Seviye 2 önbellek değerine sahip. 10nm üretim süreci en büyük avantajlarından birisi.

 

Gelecek yıl daha fazla özelleştirilmiş Qualcomm yonga seti göreceğiz
Tam Boyutta Gör

Yonga setinde Adreno 610 grafik birimi, çift 14-bit Spectra 260 sinyal işlemcisi, 14.9GBps bant genişliğine sahip LPDDR4X bellek, 600Mbps indirme hızları sunan Snapdragon X12 LTE modem şeklinde özellikler mevcut.

Snapdragon 460

Snapdragon 460 yonga seti 14nm süreci ile üretilmiş ancak alt seviyeye özelleştirilmiş çekirdek getirmesi ile dikkat çekiyor. Yonga setinde 4+4 formatında 8 adet Kryo 360 Silver çekirdeği kullanılmış.

Yonga setinde Adreno 605 grafik birimi, 14-bit Spectra 240 sinyal işlemcisi, 14.9GBps bant genişliğine sahip LPDDR4X bellek, 600Mbps indirme hızları sunan Snapdragon X12 LTE modem şeklinde özellikler mevcut. Bu yonga setinin alt seviyede bolca tercih edildiğini görebiliriz.

Snapdragon 845

Resmi olarak tanıtılan ancak detayları bilinmeyen Snapdragon 845 ile ilgili de teknik bilgiler mevcut. Bugüne kadar en güçlü Qualcomm yonga seti olma ünvanına sahip olan Snapdragon 845, 8 çekirdekli bir yapıda.

Performans tarafında 4 adet Kryo 385 Gold çekirdeği var. Cortex-A75 temelinde tasarlanan bu çekirdek yine Kryo ailesinin en güçlü çekirdeği. 2.8GHz hızlarına kadar çıkabilirken Seviye 2 önbellek değeri 256KB. Verimlilik tarafında 4 adet Kryo 385 Silver çekirdeği yer alıyor. Aslında hepsi Cortex-A75 çekirdeğini temel alsa da Seviye 2 önbellek ve saat frekansları açısından Kryo çekirdeklerinin farklılaştığını görüyoruz. İşlemcinin toplam Seviye 3 belleği ise 2MB.

Yonga setinde en güçlü Adreno 630 grafik birimi yer alırken 29.9GBps bant genişliğine sahip 4 kanal LPDDR4X bellek desteği, çift 16MP çözünürlüklere destek sunan çift 14-bit Spectra 280 sinyal işlemcisi, 1.2Gbps indirme hızlarına çıkan Snapdragon X20 modem şeklinde özellikler mevcut.

CES 2018 fuarından başlayarak Qualcomm’un yeni yonga setlerinin akıllı telefon pazarında yavaş yavaş yerini aldığını görebileceğiz. 

 

http://www.ibtimes.co.in/snapdragon-670-640-460-qualcomms-next-generation-chipsets-specs-leaked-ahead-official-launch-754868 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
2018'in ortasına geldik ama bu konuda doğru düzgün bir gelişme gören var mı? Gelecek yıldan kasıt 2019 mu acaba :) Belki de öyledir, gelecek yıl mı biter, amaan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 1 yıl
hala a75 temelli vs vs.apple'ı single threadde ne zaman yakalayacaklar acaba ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 1 yıl Tolgá
Apple, ne zamandır klasik intelci kitlesine hitap ediyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qooqie 1 yıl
Beni ilgilendirmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Android Auto 2018 yılında kablosuz bağlantıya kavuşuyor 1 yıl Ofisimizi VR gözlükle gezin | DH ofisi 3 boyutlu olarak bilgisayarınızda! 1 yıl Hyundai dünyanın ilk panoramik sunroof hava yastığı sistemini tanıttı 1 yıl Shenzhen şehrinde toplu taşımada devrim 1 yıl LG dünyanın ilk 88 inçlik 8K OLED ekranını tanıttı 1 yıl Google 20 bin Türk kadınına e-ticaret eğitimi verecek 1 yıl Samsung, Galaxy Note 8'deki pil sorununu kabul etti 1 yıl Hız sınırını aşanlara interaktif uyarı sistemi geliyor 1 yıl GeForce grafik kartlarının sunucu ve veri merkezlerinde kullanılması yasaklandı 1 yıl Bitcoin borsasının sahibi kaçırıldı, fidye olarak 1 milyon dolarlık Bitcoin istendi 1 yıl MediaTek’ten yapay zekâ destekli yonga setleri geliyor 1 yıl Fiat Linea'nın halefi Cronos'un iç mekan görüntüleri yayınlandı 1 yıl Aorus Z370 Gaming 7 incelemesi "Tasarım ve Kalite, bir anakartta" 1 yıl Çin, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan otomobilleri yasaklıyor 1 yıl Huawei geçen yıl 153 milyon akıllı telefon sattı 1 yıl Yeni Galaxy S9 ve S9+ görselleri cihazların tanıtıma hazır hale geldiğini gösteriyor 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi yaraları iyileştiren şok cihazını onayladı 1 yıl Çin, barkod tabanlı mobil ödemelere kısıtlama getiriyor 1 yıl Alibaba trilyon dolarlık ilk internet şirketi olabilir 1 yıl Qualcomm mobil yonga pazarında hakimiyetini arttırdı, Samsung ise gelirlerde şampiyon 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gelecek yıl daha fazla özelleştirilmiş Qualcomm yonga seti göreceğiz Sonraki Star Wars: The Last Jedi gişede 1 milyar dolara ulaştı 1 yıl Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı 1 yıl DonanımHaber takipçileri 2017'nin en iyi ürünlerini seçti! 1 yıl Xiaomi Mi A1, Android 8.0 Oreo güncellemesi almaya başladı 1 yıl WeChat uygulaması elektronik kimlik olarak kullanılacak 1 yıl 18:9 ekranlı ZTE Blade V9 geliyor 1 yıl Volkswagen'in piyasaya süreceği elektrikli otomobiller belli oluyor 1 yıl Üç arka kameraya sahip Huawei P20 serisinin şematik görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl İkinci KURYED Deniz Kuvvetlerine teslim edildi 1 yıl 4700 Bitcoin'in çalındığı madencilik şirketinin CEO'su istifa etti 1 yıl Yavaşlayan iPhone’ların ülkemizdeki pil değişim ücreti belli oldu 1 yıl Nokia 2 yeni güncellemeyle performans çıtasını yükseltecek 1 yıl Nihat Zeybekçi'den Bitcoin açıklaması: ''Yasal düzenleme olmayacak'' 1 yıl Dünyanın en küçük telefonu rekor bağış peşinde 1 yıl G.Skill’den bu kez 64GB DDR4 SO-DIMM belleklerde hız rekoru 1 yıl Çinli iş adamı kuruşla BMW aldı 1 yıl Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl LED ampuller yarım milyar ton karbondioksit salınımının önüne geçti 1 yıl 2017'de korsan yollardan en çok indirilen diziler açıklandı 1 yıl Anket: 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim