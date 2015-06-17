Gelişmiş uygulaması Fhotoroom güncellendi

Windows Phone 7.5, 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen gelişmiş fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni değişikliklerle güncellendi.

Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesiyle bünyesine 4 yeni font seçeneği dahil edilen uygulama, ayrıca yeniden yazılım TiltShift ile Metin katman filtreleri ile daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor, daha hızlı çalışıyor ve arayüz geliştirmeleri alıyor.

Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotoroom/acad1eed-3149-4b6c-bc4b-8567f409e3e0