Geliştirilmiş en kullanışlı 3D tarayıcılardan birisi,”CADScan”

Kickstarter üzerinde hayatı kolaylaştırabilecek harika fikirler ve projeler gelmeye devam ediyor. Site üzerinde ortaya çıkan son projelerden biri olan CADScan, uygun fiyatlı bir 3D tarayıcı.





Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan CADScan, düşük maliyet ile 3D tarama işlemi yapmak için geliştirilmiş bir ürün. Ev ortamında kullanılabilecek kompakt bir yapıda hazırlanmış olan cihaz ile, 250x250x250mm boyutlarında objeler üç boyutlu olarak taranabiliyor ve bilgisayar ortamına aktarılabiliyor. Karışık ya da ayrıntılı kalibrasyon işlemlerine ihtiyaç duymayan CADScan, yaptığı 360° derece taramalarını direk olarak 3D yazıcılar ile uyumlu halde kayıt yapabiliyor.





CADScan projesine başlanırken konan 125.000$ hedefin henüz 20 bağış ile 15,900$’lık kısmı toplanmış durumda. Resmi çıkış fiyatı belli olmayan ürün Kickstarter üzerinde yapılacak 940$ bağış ile Nisan ayında elde edilebiliyor. Bitimine daha 34 gün olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/621838643/desktop-3d-scanner?ref=category









http://www.kickstarter.com/projects/621838643/desktop-3d-scanner?ref=category