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Geliştirilmiş en kullanışlı 3D tarayıcılardan birisi,”CADScan”

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geliştirilmiş en kullanışlı 3D tarayıcılardan birisi,”CADScan”
Kickstarter üzerinde hayatı kolaylaştırabilecek harika fikirler ve projeler gelmeye devam ediyor. Site üzerinde ortaya çıkan son projelerden biri olan CADScan, uygun fiyatlı bir 3D tarayıcı.

Kickstarter üzerinde başlatılan bir proje olan CADScan, düşük maliyet ile 3D tarama işlemi yapmak için geliştirilmiş bir ürün. Ev ortamında kullanılabilecek kompakt bir yapıda hazırlanmış olan cihaz ile, 250x250x250mm boyutlarında objeler üç boyutlu olarak taranabiliyor ve bilgisayar ortamına aktarılabiliyor. Karışık ya da ayrıntılı kalibrasyon işlemlerine ihtiyaç duymayan CADScan, yaptığı 360° derece taramalarını direk olarak 3D yazıcılar ile uyumlu halde kayıt yapabiliyor.

CADScan projesine başlanırken konan 125.000$ hedefin henüz 20 bağış ile 15,900$’lık kısmı toplanmış durumda. Resmi çıkış fiyatı belli olmayan ürün Kickstarter üzerinde yapılacak 940$ bağış ile Nisan ayında elde edilebiliyor. Bitimine daha 34 gün olan proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/621838643/desktop-3d-scanner?ref=category



http://www.kickstarter.com/projects/621838643/desktop-3d-scanner?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
berkkarabacak 6 yıl
fbkaya
fiyatı ne olacak acaba

850 dolar
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adam olun 6 yıl
keşke yazcının modeli nasıl oluşturduğunu gösterselerdi
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FERFEROS 6 yıl
mumak
acaba bu ürün 3d modelleme programlarıyla uyumnlu olarak kullanılabiliyomu ? pek bilgim yokta bu konularda. misal veriyorum. ufak bi büst, oyuncak vs yi oyun yapımcıları bundan taratarak saatler belki günlerce modellemeyle uğraşmadan direk geliştirdikleri oyuna yada 3d çizim programlarına entegre edebiliyorlarsa epey kullanışlı bi cihaz olabilir

Videoda çoğu CAD programlarıyla uyumlu diyor. Adamların amacı da senin yazdığın olay zaten.
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mumak 6 yıl
acaba bu ürün 3d modelleme programlarıyla uyumnlu olarak kullanılabiliyomu ? pek bilgim yokta bu konularda. misal veriyorum. ufak bi büst, oyuncak vs yi oyun yapımcıları bundan taratarak saatler belki günlerce modellemeyle uğraşmadan direk geliştirdikleri oyuna yada 3d çizim programlarına entegre edebiliyorlarsa epey kullanışlı bi cihaz olabilir
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fbkaya 6 yıl
fiyatı ne olacak acaba
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