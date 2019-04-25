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Genç insanlar apartman daireleri yerine küçük koğuşlarda kalmayı tercih ediyor

Los Angeles da dahil olmak üzere ABD'deki birçok genç insan koğuş sistemiyle yaşamayı tercih ediyor. Bu tercihin en önemli sebebini ise ekonomi ve ağır öğrenci borçları oluşturuyor.
3 hf.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç insanlar uzun zamandır çalışma alanları kiralamayı tercih ediyorlar ve araba almak yerine çeşitli uygulamalar vasıtasıyla yol arkadaşlıkları yapıyorlar.
NPR'nin raporlarına göre Los Angeles ve diğer şehirlerdeki genç insanlar apartman dairesi kiralamak yerine küçük koğuşlarda kalmayı tercih ediyorlar.
PodShare adı verilen hizmet ile genç insanlar ortak mutfağı ve banyosu olan koğuşlarda ranza kiralıyorlar ve ev konforundan feragat ediyorlar.

PodShare sistemi ekonomik nedenler sebebiyle tercih ediliyor

Doğal olarak, kişilerin bu kararındaki en büyük etken büyük şehirlerdeki yüksek maliyetli ev kiraları. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ağır öğrenci borçları da büyük bir etken ve kişiler bu sebeple maddi olarak karşılayamayacakları bir yaşam tarzını istemiyorlar.
Lakin NPR'ye göre kişilerin böylesine minimalist bir yaşam tarzını seçmelerinin başka nedenleri de olabilir ve tek neden ekonomiye dayandırılamayabilir.
Florida Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Jill Pable NPR'ye kişilerin maddi ekonomi yerine deneyim kazanabileceği bir ekonomi modeli seçmelerinin mantıklı olduğunu, birlikte yaşamanın da bunları sağladığını söyledi.

https://futurism.com/the-byte/young-people-choosing-live-pods Yorum Yaz
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sdelta 3 hf. en beğenilen Fenomenon
Keyiflerinden böyle bir şey yapmıyorlar heralde maddi durumları buna elveriyor.
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Fenomenon 3 hf.
ortak bir alanda tanımadığın insanlarla yaşamak tam bir saçmalık
3 Yanıt Yanıtla +19
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classf2re 3 hf.
Hadi her yapılan haberi anlarım da amerikan öğrenci evi haberi yapan editöre çok selam söylüyorum .
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Japonya 3 hf.
Bizim ülkemizde imkanlar daha iyiymiş bu konuda
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Askaparta 3 hf.
Eğitim ve sağlık. Sam amcacıların büyük derdi.
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DEFx 3 hf.
Amerika da KYK yurdu yok sanırım 😁 aylık 40 - 50 dolara 1 ay konaklama + yemek+internet(eh işte coğu zaman 144p olsada sabah erken kalkmak gerekiyor)
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DH Misafiri 3 hf.
Okumadan yorum yapıyor ve bunun gibi 9 kişide beğeniyor ülkenin özeti. Eğitimli eğitimsiz fark etmiyor anlamadan bilmeden hep bir yorum önce bir oku sonra anla düşün yap yorumunu.Haber amerikan öğrenci yurtlarını anlatmıyor haber yeni universite mezunu olmuş genç bölümü anlatıyor sebep olarak da Amerikada ki üniversite borçlarını mezun oldukdan sonra geri ödiyebilmek için yapıyorlar aynı zaman da daha ekonomik oluyor.
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DH Misafiri 3 hf.
Ameriga öcü haberi yapacağınıza ülkemiz eşsiz ama yöneticilerimiz ve halkın yarısı üç kuruşa ruhunu satacak düzeyde haberleri yapsanız daha inandırıcı olurdu...
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Fokfe 3 hf.
Bu ne lan bizim yurtlar daha güzel. Trump istifa
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Kayrabey 3 hf.
Amariga super güç :D
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combaba 3 hf.
ekonomik sıkıntılar tamamda o evin güvenliği, temizliği, bakımı onlarda ayrı bir giderdir. İnsanların kötü bir yola düşmemek için bu çözüme sarılmaları gayet doğru bir yaklaşım.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Sanırım anlık olarak evden ayrılanlar için söz konusu bir seçim. Yani evden kaçmış, ailesiyle anlaşamamış, henüz bir yer tutacak bir iş veya para ayarlayamamış veya gezginler için anlık takılacakları ve kendilerini birilerinin yanında güvende hissedecekleri bir ortam olmuş. Özellikle evden kaçan veya kovulan gençler için sokağa ve hiç bilmedikleri kişilerin evlerinde sığıntı gibi kalmak yerine bütçeyi veya hayatlarını düzeltene kadar takılacakları bir yer olmuş. Homeless olmadan yaşanabilir ortam fikri çok güzel.
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xml-arif 3 hf.
şahsen ne kadar param olursa olsun ufak bir dairede kalmak isterim.
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