Genç insanlar apartman daireleri yerine küçük koğuşlarda kalmayı tercih ediyor

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç insanlar uzun zamandır çalışma alanları kiralamayı tercih ediyorlar ve araba almak yerine çeşitli uygulamalar vasıtasıyla yol arkadaşlıkları yapıyorlar.

NPR'nin raporlarına göre Los Angeles ve diğer şehirlerdeki genç insanlar apartman dairesi kiralamak yerine küçük koğuşlarda kalmayı tercih ediyorlar.

PodShare adı verilen hizmet ile genç insanlar ortak mutfağı ve banyosu olan koğuşlarda ranza kiralıyorlar ve ev konforundan feragat ediyorlar.

Doğal olarak, kişilerin bu kararındaki en büyük etken büyük şehirlerdeki yüksek maliyetli ev kiraları. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ağır öğrenci borçları da büyük bir etken ve kişiler bu sebeple maddi olarak karşılayamayacakları bir yaşam tarzını istemiyorlar.

Lakin NPR'ye göre kişilerin böylesine minimalist bir yaşam tarzını seçmelerinin başka nedenleri de olabilir ve tek neden ekonomiye dayandırılamayabilir.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Jill Pable NPR'ye kişilerin maddi ekonomi yerine deneyim kazanabileceği bir ekonomi modeli seçmelerinin mantıklı olduğunu, birlikte yaşamanın da bunları sağladığını söyledi.

https://futurism.com/the-byte/young-people-choosing-live-pods