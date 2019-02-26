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Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı

General Mobile, MWC 2019'da düzenlediği etkinlik ile birlikte yeni modellerini tanıttı. Bunlardan biri Android Go işletim sistemi ile gelen GM 6 d 2019 Edition. Cihaz hakkında tüm detaylar haberimizde
2 ay
9,4b
1
24
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı
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MWC 2019 telekomünikasyon sektörünün en önemli fuarı konumunda. Ülkemiz akıllı telefon üreticilerinden General Mobile da Barselona'da düzenlenen bu etkinlikte GM 9 Plus modelini tanıttı. GM 9 Plus'ın tanıtılacağı daha öncesinde paylaşılan posterlerden biliniyordu. Ancak bu telefonla birlikte Android Go işletim sistemi ile gelen GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı.

GM 6 d 2019 Edition özellikleri

GM 6 d 2019 Edition giriş seviyesi için geliştirilen bir model. Haliyle donanım özellikleri de bu yönde. 5.5 inç boyutunda 720 x 1440 piksel (HD+) çözünürlüğünde ekran ile gelen cihaz MediaTek MT6739 yonga setinden gücünü alıyor. 4 adet ARM Corex A53 çekirdeği barındıran MT6739, 1.5 GHz hıza varabiliyor. Bu yonga setine 1 GB RAM ve 16 GB depolama eşlik etmiş. Ölçüleri 150 x 70.5 x 8.59 mm olan akıllı telefonun ağırlığı 148 gram. Batarya kapasitesi ise 3500 mAh.
Ayrıca Bkz. "General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı"
GM 6 d 2019 Edition günümüz telefonlarına kıyasla daha kalın çerçevelere sahip. Ön kısımda 5 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunurken arka tarafta 13 MP çözünürlüğündeki tek kamera sensörü bizleri karşılıyor. Son olarak Android'in düşük donanımlı cihazlar için özelleştirilmiş versiyonu olan Android 9.0 Pie Go Edition işletim sistemine sahip olduğunu söyleyelim.
Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı
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Cihaz Barselona'da gerçekleşen etkinlikte GM 9 Go ismiyle duyuruldu. Resmi ürün sayfasında ise GM 6 d 2019 Edition şeklinde gözüküyor. Tahmin yürütmek gerekirse Go etiketinin Türkiye'de yarattığı farklı algı sebebiyle ülkemiz için GM 6 d 2019 Edition ismi seçilmiş olabilir.
GM 6 d 2019 Edition Altın, Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleri ile geliyor. Fiyat etiketi ve satışa sunulacağı tarih hakkında şu an için bir bilgi bulunmuyor. Ancak giriş seviyesi özelliklere sahip olması dolayısıyla uygun fiyat ile geleceğini söyleyebiliriz.

https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gm6d Yorum Yaz
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kucukyenici 2 ay en beğenilen
2019 Edition ve 1 GB. Ram. Kamera şakası herhalde. Nereye el sallayacağız?
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Grkwnxs 2 ay yolyordam35
yolyordam35
5.5 inç 1280x720p ips ekran
4gb ram
32gb depolama
snapdragon 450 işlemci
android 9 go koy
1.099tlye peynir ekmek gibi sat.
bu nasıl bi çöp?

Yok 12 gb ram yapıp android go koysunlar daha mantıklı olur
yolyordam355.5 inç 1280x720p ips ekran4gb ram32gb depolamasnapdragon 450 işlemciandroid 9 go koy1.099tlye peynir ekmek...
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WaylandIZMIR 2 ay
1 gb ram ile peynir ekmek gibi satar bu valla!
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scorpion20 2 ay
androig go
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ramis78 2 ay
1gb ? tam bir rezillik
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Portraitclub 2 ay
Ya şu firma bir vazgeçemedi 720p ekrandan ekranı büyüttüler 720p büyütemediler. Leş gibi ekrana bakıyor insan birde yetmiyormuş gibi ppi değeri hep 270 oluyor
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astegon 2 ay
d ne? dizel mi ?
şaka bir yana android go için google go edtion uygulamalarını çıkardı.
1 GB ram bu cihaz için yeter.
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aykut.. 2 ay astegon
E diğer uygulamarı kurunca nolcak whatsapp instagram vs ? 1,5 olsa daha iyi olurdu en azından
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emre1393 2 ay
bu gidişle hindistan'da 80 dolara satılan çöp telefonlar türkiye'de 1000 liraya satılır olacak.
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Akbaba89 2 ay
Adam akıllı donanım, yazılım desteği, serviste müşteri memnuniyeti olsun koşa koşa alırım. Ama nerdeee
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ozansirinn 2 ay
Android go var tamam ama ram 2 olsun bari çok da yapar bu android telefonlar ram kullaniye apple gibi değil buna uygulama tyüklenmez en fazla 5 tane
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AirSupport 2 ay
İşin kötü tarafı ben hâla 1GB RAM’li cihaz kullanıyorum.

iPhone 6
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TITAN 2 ay
512 MB ram yeterdi 1 gb biraz fazla olmamış mı?
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scorpion20 2 ay TITAN
1 numara büyük olsun seneye de giyin demişler
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MHEC 2 ay
Giriş seviyesi bile değil 1 ram nedir
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general mobile, android go ve
8 etiket daha MWC2019 gm 9 go general mobile gm 6 d 2019 edition gm 6 d 2019 edition Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler
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