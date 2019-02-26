Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı

MWC 2019 telekomünikasyon sektörünün en önemli fuarı konumunda. Ülkemiz akıllı telefon üreticilerinden General Mobile da Barselona'da düzenlenen bu etkinlikte GM 9 Plus modelini tanıttı. GM 9 Plus'ın tanıtılacağı daha öncesinde paylaşılan posterlerden biliniyordu. Ancak bu telefonla birlikte Android Go işletim sistemi ile gelen GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı.

GM 6 d 2019 Edition özellikleri

GM 6 d 2019 Edition giriş seviyesi için geliştirilen bir model. Haliyle donanım özellikleri de bu yönde. 5.5 inç boyutunda 720 x 1440 piksel (HD+) çözünürlüğünde ekran ile gelen cihaz MediaTek MT6739 yonga setinden gücünü alıyor. 4 adet ARM Corex A53 çekirdeği barındıran MT6739, 1.5 GHz hıza varabiliyor. Bu yonga setine 1 GB RAM ve 16 GB depolama eşlik etmiş. Ölçüleri 150 x 70.5 x 8.59 mm olan akıllı telefonun ağırlığı 148 gram. Batarya kapasitesi ise 3500 mAh.

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GM 6 d 2019 Edition günümüz telefonlarına kıyasla daha kalın çerçevelere sahip. Ön kısımda 5 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunurken arka tarafta 13 MP çözünürlüğündeki tek kamera sensörü bizleri karşılıyor. Son olarak Android'in düşük donanımlı cihazlar için özelleştirilmiş versiyonu olan Android 9.0 Pie Go Edition işletim sistemine sahip olduğunu söyleyelim.

Cihaz Barselona'da gerçekleşen etkinlikte GM 9 Go ismiyle duyuruldu. Resmi ürün sayfasında ise GM 6 d 2019 Edition şeklinde gözüküyor. Tahmin yürütmek gerekirse Go etiketinin Türkiye'de yarattığı farklı algı sebebiyle ülkemiz için GM 6 d 2019 Edition ismi seçilmiş olabilir.

GM 6 d 2019 Edition Altın, Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleri ile geliyor. Fiyat etiketi ve satışa sunulacağı tarih hakkında şu an için bir bilgi bulunmuyor. Ancak giriş seviyesi özelliklere sahip olması dolayısıyla uygun fiyat ile geleceğini söyleyebiliriz.

https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gm6d