Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Mobile GM 6 resmi olarak tanıtıldı

General Mobile, Android One programının yeni üyesi "GM 6 Android One" modelini İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlediği bir etkinlik ile tanıttı.
2 yıl
9,9b
1
125
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye menşeli akıllı telefon üreticisi General Mobile, Barselona şehrinde devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında en son Android One akıllı telefonu GM 6'yı tanıttı. Şirket akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini ortaya koymasına rağmen, satın alınabilirlik durumunu ve fiyatını henüz açıklamadı.
General Mobile GM 6i herhangi bir özelleştirme uygulanmayan Android 7.0 Nougat işletim sistemini çalıştırıyor. Cihaz 294 ppi ve Corning Gorilla Glass 4 korumalı 5 inç HD (720x1280 piksel) IPS ekrana sahip. Şirket cihazı geliştirirken, tek elle kullanılabilecek en büyük ekran olan 5 inç boyutunu tercih ettiklerini söylüyor.

3GB RAM ve MediaTek MT6737T SoC

Telefon 3GB RAM ve Mediatek işbirliği ile geliştirilen 64 Bit mimarisine sahip 1.5GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T SoC ile güçlendirilmiş durumda. Kullanıcılar cihazda yer alan 4.5G modem sayesinde hızlı interneti telefonlarında deneyimleyebilecekler.
GM 6, çift LED flaşlı 13 megapiksellik arka kamera ve flaşlı 8 megapiksel bir ön kameraya sahip. Akıllı telefon microSD kart ile 128GB'a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile geliyor.
General Mobile GM 6'daki bağlanabilirlik seçenekleri arasında 4G LTE + 4.5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/ A-GPS ve Micro USB portu yer alıyor. Ayrıca cihaz üzerinde bir ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, manyetometre ve yakınlık sensörü var. Aynı zamanda Home butonunda bir parmak izi sensörü de bulunuyor ve şirket, parmak izlerini 0.2 milisaniyede algılayabildiğini açıkladı.

Dolby işbirliğiyle sanal surround deneyimi

General Mobile GM 6, 144 x 71.3 x 8.6 mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında. Uzay Grisi, Altın ve Rose Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz Single ve Dual SIM versiyonları ile satışa sunulacak. Dolby ile yaptıkları ortaklığa değinen şirket GM 6 ile donanım destekli geliştirilen yazılım sayesinde sanal surround deneyimi yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor.
General Mobile, Android One telefonlarını Türkiye, Arnavutluk, Afganistan, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Kıbrıs, Gürcistan, Gana, Yunanistan, Irak, Kenya, Lüksemburg, Moldova, Hollanda, Pakistan, Sırbistan, Tunus ve Özbekistan da dahil olmak üzere 20 ülkede satışa sunmuş durumda.

GM 6 Android One:

  • Boyutlar: 144 x 71.3 x 8.6 mm
  • Ağ: 4.5G, Cat4 150/50 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi
  • Ekran: 5.0" IPS HD (1280x720) 2.5D Corning® Gorilla® Glass 
  • İşlemci & CPU: MediaTek MT6737T, 64bit Quad Core 1.5 GHz
  • İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)
  • Kamera: Arka: 13MP AF Dual Tone Flaşlı  - Ön : 8MP FF flaşlı
  • Parmak izi okuyucu: Finger Print (0.2 msn)
  • Bağlantı: WiFi 802.11 a/b/g/n , Bluetooth v4.1, Micro USB
  • Hafıza: 3GB RAM + 32GB dahili hafıza, 128 GB'a kadar Micro SD desteği
  • Pil: 3000mAh
  • Sensör: İvme Ölçer, Yakınlık, Pusula, Jiroskop, Hall Effect, Işık
  • GPS: A-GPS, GLONASS,
  • FM Radyo: Dahili FM Radyo alıcısı

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 2 yıl en beğenilen kasamak5656
kasamak5656
ön tarafı bildiğin oppo r9s yada vivo x7
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıca beğenmedim

yani ön tarafı "klasik akıllı telefon"a benziyor.iphone6 samsung vs hepsinin ön tarafı hemen hemen aynı
kasamak5656ön tarafı bildiğin oppo r9s yada vivo x7Ayrıca beğenmedimyani ön ta...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 2 yıl
Cat 4 modem olsa nolur olmasa nolur. 150Mbps internet indirme hızına ulaşan ya da geçen kaç kişi var. Benim oldugum yerde( K.maraş) 10-15Mbps alınca seviyorum. Yanlışlık bir kere 50mbps aldım aniden kayboldu


Yalnız işlemci tercihi süper olmuş Snap821'den az biraz güçsüz ama olsun yeterde artar.
Cat 4 modem olsa nolur olmasa nolur. 150Mbps internet indirme hızına ulaşan ya da geçen kaç kişi var. Benim oldugum yerde( K.maraş) 10-15Mbps alınca seviyorum....
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 2 yıl
Millet öğlen saatlerinde ön inceleme videosunu yayınladı siz daha yeni haber giriyorsunuz.
700 lira civarına satılacaksa olmuş bence bu telefon
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Noxco 1 yıl
Cihaz hızlı şarj olurken, ekranda hızlı şarj diye yazıyormu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerdarKacmaz 1 yıl
Adamlar Gm5' in güncellemesini kestiler. Areo'yu vermiyorlar. Oysa telefonun 2 yıllık güncelleme garantisi var iken. Gm5 kullananlar ateş püskürüyor. Yarın öbür gün bunu Gm6 ya yapacaklar. Nedeni ise Gm7 nin satışını yükseltmek. Sırf Gm6 satsın diye Gm5' in güncellemesi durduruldu. ( Güvenlik güncellemeleri hariç ). Bir de kendilerini laf ebelikleriyle savunmuyorlar mı deliriyorum. Milleti resmen aptal yerine koydular...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaddar Kerim 1 yıl
pil daha yüksek mah olmalıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gulsmmm 1 yıl
idare
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oskurrr 1 yıl
işlemci neredeyse 4g ile aynı... 1100 tl etmeyecek bir telefon. gm5 plus varken gidip 1100 tl ye o telefon alınmaz. Çok net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YolumBilgelik 1 yıl
Bu telefonun özelliklerini katlayan bir telefon
webtekno.com/...

General Mobile tehlikeli sularda oynuyor. Linkteki telefon Türkiye'ye gelirse & benzer fiyat performans telefonları çıkarsa görürüm Gm6'yı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agah07 1 yıl
Vatanbilgisayarda fiyatı 1099 tl
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyoshocu 1 yıl
facebook sayfasında son 3 gün demişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burc ugur 2 yıl
Merak ediyorum bu telefonda FM Radyo ve Siyah Renk Model Seçeneği olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
beklediğim telefonlardan biri bu diğeri nokia modelleri. ama hiç biri piyasada yok hala. ne zaman gelir belli de değil. keşke satışa girmeyecek telefonun tanıtımını da yapmasalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9852 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, android one ve
8 etiket daha general mobile lansman gm 6 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl BTK'dan referandum açıklaması: Sosyal ağları yalan haber konusunda uyardık! 2 yıl BlackBerry BBC100-1'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 2 yıl Meizu bataryanızı sadece 20 dakikada dolduracak 2 yıl Snapchat sürpriz bir şekilde drone pazarına girmeye hazırlanıyor 2 yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pist 2018'de açılacak 2 yıl Ford'dan geleceğe yönelik otomatik teslimat sistemi 2 yıl Xiaomi Redmi 4X ile tanışın 2 yıl Google, Play Store yeniliklerini duyurdu 2 yıl YouTube televizyon sektörüne giriş yaptı: Karşınızda YouTube TV 2 yıl Hyperloop hayali Hindistan'da gerçek olabilir 2 yıl Toshiba çip bölümü için 13 milyar dolar istiyor 2 yıl İşte karşınızda Samsung Galaxy S8'in resmi basın görseli 2 yıl Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de! 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ilk izlenim videosu 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: Yeni canavar ile tanışın 2 yıl General Mobile ve Vestel’e ‘Android European Hero’ Ödülü 2 yıl Arktik Okyanusu'ndaki asit artışının suçlusu iklim değişikliği 2 yıl Nissan, köpek sahiplerine özel X-Trail konseptini tanıttı 2 yıl Merakla beklenen yeni Alpine A110 artık resmi! 2 yıl Xbox, 100’den fazla oyuna erişim sunan Xbox Game Pass’i tanıttı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN General Mobile GM 6 resmi olarak tanıtıldı Sonraki iPhone 8, Lightning girişi yerine USB-C girişine sahip olabilir! 2 yıl Renault-Nissan İttifakı, otonom araç filosu üretecek 2 yıl Polis silahını çıkardığında kayda başlayan kamera 2 yıl SanDisk’ten iOS cihazları için 256GB harici depolama alanı 2 yıl Yerli baz istasyonu ULAK için 750 adetlik sipariş 2 yıl LG yeni bir sanal gerçeklik kaskı geliştiriyor 2 yıl Intel, 12 çekirdekli Skylake-X silahını piyasaya sürüyor 2 yıl Netflix CEO'su akıllı kontakt lenslerden film izlenmesine sıcak bakıyor 2 yıl iPhone 8 modelinde kavisli ekran ihtimali güçleniyor 2 yıl Xiaomi kendi Pinecone Surge S1 yonga setine sahip Mi 5c'yi duyurdu 2 yıl Vestel’den Venus serisine yeni bir isim: Z10 2 yıl TUSAŞ ile Sikorsky arasında 270 milyon dolarlık anlaşma 2 yıl Oppo kamera çıkıntısı olmadan 5x optik yakınlaştırma yapabilen çift kamera modülünü tanıttı 2 yıl Nokia 3310 incelemesi: Efsane geri döndü 2 yıl İkinci el araçlara garanti şartı geliyor 2 yıl Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor! 2 yıl Dünyanın ilk sürücüsüz yarış arabaları kozlarını paylaştı! 2 yıl Lenovo’dan uygun fiyata melez Windows 10 tablet 2 yıl 89.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Huawei Watch 2 duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim