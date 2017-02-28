General Mobile GM 6 resmi olarak tanıtıldı

Türkiye menşeli akıllı telefon üreticisi General Mobile, Barselona şehrinde devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında en son Android One akıllı telefonu GM 6'yı tanıttı. Şirket akıllı telefonun tüm teknik özelliklerini ortaya koymasına rağmen, satın alınabilirlik durumunu ve fiyatını henüz açıklamadı.

General Mobile GM 6i herhangi bir özelleştirme uygulanmayan Android 7.0 Nougat işletim sistemini çalıştırıyor. Cihaz 294 ppi ve Corning Gorilla Glass 4 korumalı 5 inç HD (720x1280 piksel) IPS ekrana sahip. Şirket cihazı geliştirirken, tek elle kullanılabilecek en büyük ekran olan 5 inç boyutunu tercih ettiklerini söylüyor.

3GB RAM ve MediaTek MT6737T SoC

Telefon 3GB RAM ve Mediatek işbirliği ile geliştirilen 64 Bit mimarisine sahip 1.5GHz dört çekirdekli MediaTek MT6737T SoC ile güçlendirilmiş durumda. Kullanıcılar cihazda yer alan 4.5G modem sayesinde hızlı interneti telefonlarında deneyimleyebilecekler.

GM 6, çift LED flaşlı 13 megapiksellik arka kamera ve flaşlı 8 megapiksel bir ön kameraya sahip. Akıllı telefon microSD kart ile 128GB'a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı ile geliyor.

General Mobile GM 6'daki bağlanabilirlik seçenekleri arasında 4G LTE + 4.5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/ A-GPS ve Micro USB portu yer alıyor. Ayrıca cihaz üzerinde bir ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, manyetometre ve yakınlık sensörü var. Aynı zamanda Home butonunda bir parmak izi sensörü de bulunuyor ve şirket, parmak izlerini 0.2 milisaniyede algılayabildiğini açıkladı.

Dolby işbirliğiyle sanal surround deneyimi

General Mobile GM 6, 144 x 71.3 x 8.6 mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında. Uzay Grisi, Altın ve Rose Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz Single ve Dual SIM versiyonları ile satışa sunulacak. Dolby ile yaptıkları ortaklığa değinen şirket GM 6 ile donanım destekli geliştirilen yazılım sayesinde sanal surround deneyimi yaşamanın mümkün olduğunu söylüyor.

General Mobile, Android One telefonlarını Türkiye, Arnavutluk, Afganistan, Belçika, Bosna, Hırvatistan, Kıbrıs, Gürcistan, Gana, Yunanistan, Irak, Kenya, Lüksemburg, Moldova, Hollanda, Pakistan, Sırbistan, Tunus ve Özbekistan da dahil olmak üzere 20 ülkede satışa sunmuş durumda.

GM 6 Android One:

Boyutlar: 144 x 71.3 x 8.6 mm

144 x 71.3 x 8.6 mm Ağ: 4.5G, Cat4 150/50 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi

4.5G, Cat4 150/50 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi Ekran: 5.0" IPS HD (1280x720) 2.5D Corning® Gorilla® Glass

5.0" IPS HD (1280x720) 2.5D Corning® Gorilla® Glass İşlemci & CPU: MediaTek MT6737T, 64bit Quad Core 1.5 GHz

MediaTek MT6737T, 64bit Quad Core 1.5 GHz İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)

Android 7.0 (Nougat) Kamera: Arka: 13MP AF Dual Tone Flaşlı - Ön : 8MP FF flaşlı

Arka: 13MP AF Dual Tone Flaşlı - Ön : 8MP FF flaşlı Parmak izi okuyucu: Finger Print (0.2 msn)

Finger Print (0.2 msn) Bağlantı: WiFi 802.11 a/b/g/n , Bluetooth v4.1, Micro USB

WiFi 802.11 a/b/g/n , Bluetooth v4.1, Micro USB Hafıza: 3GB RAM + 32GB dahili hafıza, 128 GB'a kadar Micro SD desteği

3GB RAM + 32GB dahili hafıza, 128 GB'a kadar Micro SD desteği Pil: 3000mAh

3000mAh Sensör: İvme Ölçer, Yakınlık, Pusula, Jiroskop, Hall Effect, Işık

İvme Ölçer, Yakınlık, Pusula, Jiroskop, Hall Effect, Işık GPS: A-GPS, GLONASS,

A-GPS, GLONASS, FM Radyo: Dahili FM Radyo alıcısı