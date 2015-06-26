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General Motors araçlarına güncellemeleri kablosuz olarak verecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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General Motors araçlarına güncellemeleri kablosuz olarak verecek

Otomotiv sektöründe yazılım tabanlı araç içi eğlence sistemleri artık ana akım bir özellik haline geldi. Bir arayüz üzerinde çalışan bu sistemler bununla birlikte yeni özellik eklenmesi gerektiğinde güncelleme için servise yönlendiriliyor. Bu da sürücünün sistemi benimsemesini geciktiriyor.

Bu konuda en iyi çözüm elbette güncellemeleri kablosuz olarak sistemlere aktarabilmek. Bununla ilgili üreticilerin çalışmaları sürüyor. Tesla'dan sonra General Motors da güncellemeleri kablosuz olarak sağlayabilmek için ilk adımı attı.

GM global ürün geliştirme direktörü Mark Reuss, Global B adını verdikleri ve bilgi sistemini kısmi olarak bulut altyapısına bağladıkları yeni bir elektriksel mimari üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu mimaride güncellemeler de kablosuz olarak verilecek.

GM bu proje için Boeing ve bazı askeri amaçlı üretim yapan firmalar ile işbirliği yapıyor ve son derece güvenli bir ağ oluşturmanın yollarını arıyor. Böylece problemsiz bir şekilde güncellemeler sistemlere kurulabilecek.

GM şimdilik net bir tarih veremiyor ancak bunun yakın bir zamanda gerçekleşeceğini belirtmekle yetiniyor. Hali hazırda Tesla Model S sedan modelinin uygun ekipmana sahip versiyonlarında otomatik park etme veya kısmi eller serbest sürüş gibi yeni özelliklerin kablosuz güncelleme ile verileceği açıklanmıştı.  

http://www.reuters.com/article/2015/06/24/us-autos-gm-technology-idUSKBN0P42UY20150624 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bender B. Rodriquez 4 yıl
Yalniz isimler cok ironik
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teramit 4 yıl
yüzyıllık firmasın onyıllık firmayı geriden takip ediyorsun, sonra diyorlar neden battı...elektrikli otomobili de sen yapamadın o yaptı, fabrikanı da onlar almıştı yakında yerini de alırlar...
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