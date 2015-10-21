General Motors ve LG, elektrikli otomobil projesinde birleşiyor

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İki firma bu yeni ortaklık ile tamamen elektrikli Chevy Bolt otomobil modelini hazırlayacak. 2017 yılında satışa sunulması beklenen ve tek şarj ile 320 KM menzil ortaya koyabileceği belirtilen araç, General Motors'un otomobil altyapısı üzerine kurulacak ve dahili şarj sistemi, batarya hücresi, batarya ısıtıcı, araç içi eğlence sistemi, elektrikli klima sistemi ve fazlası ise LG'den gelecek.
En düşük Tesla Model S'in 75,000$'dan satıldığı günümüzde Chevy Bolt'un 30,000$'dan satışa çıkacağı, bu sayede de herkesin elde edebileceği tamamen elektrikli bir otomobil modelinin pazarda olacağı söyleniyor. Apple'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği kendi elektrikli otomobilini ise 55,000$ satışa sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Tamamen elektrikli otomobil pazarının gelişmesi gelecek için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Zehirli egzoz dumanlarından ve pahalı fosil yakıtlardan uzak şehirleri iple çekiyoruz.
http://www.engadget.com/2015/10/20/gm-lg-chevy-bolt/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Araplar artik turizm ve petrol haricinde baska bir para kaynagi bulmalari gerekiyor.
Yoksa 2020-25 sonrasi araplari iyi gunler beklemiyor.
Anlayın artık fosil yakıtlı otomobiller kalmayacak!
Satamamaktan korkuyorlar sanırım.
Gerçekten LG'nin çamaşır makinelerinde kullandığı 10 yıl garantili DIRECT DRIVE teknolojisinin sessizliği şahane ve LG bunu iyi pazarladı dünyaya. Ama neredeyse kimse bilmiyor bu teknolojinin ARÇELİK tarafından bulunduğunu. Arçelik de kullanıyor bu teknolojiyi ama biz bu teknolojiyi LG nin sanıyoruz maalesef. İzlemek isteyenler için ŞAFAK SEZER ve ROBOT ÇELİK'in oynadığı DIRECT DRIVE REKLAMI;
youtu.be/...
hurriyet.com.tr/...
gib.gov.tr/...
Elkekrtikli araçlar için güncel ötv oranları
%3 -%7 ve % 15
Yerli araçlarla birlikte şarj istasyonları da kurulursa almamak için pek bir sebep kalmayacak.
Yerli araçlarla birlikte şarj istasyonları da kurulursa almamak için pek bir sebep kalmayacak.
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