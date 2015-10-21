General Motors ve LG, elektrikli otomobil projesinde birleşiyor

İki firma bu yeni ortaklık ile tamamen elektrikli Chevy Bolt otomobil modelini hazırlayacak. 2017 yılında satışa sunulması beklenen ve tek şarj ile 320 KM menzil ortaya koyabileceği belirtilen araç, General Motors'un otomobil altyapısı üzerine kurulacak ve dahili şarj sistemi, batarya hücresi, batarya ısıtıcı, araç içi eğlence sistemi, elektrikli klima sistemi ve fazlası ise LG'den gelecek.

En düşük Tesla Model S'in 75,000$'dan satıldığı günümüzde Chevy Bolt'un 30,000$'dan satışa çıkacağı, bu sayede de herkesin elde edebileceği tamamen elektrikli bir otomobil modelinin pazarda olacağı söyleniyor. Apple'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği kendi elektrikli otomobilini ise 55,000$ satışa sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Tamamen elektrikli otomobil pazarının gelişmesi gelecek için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Zehirli egzoz dumanlarından ve pahalı fosil yakıtlardan uzak şehirleri iple çekiyoruz.

http://www.engadget.com/2015/10/20/gm-lg-chevy-bolt/?ncid=txtlnkusaolp00000595