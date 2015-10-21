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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors ve LG, elektrikli otomobil projesinde birleşiyor

General Motors ve LG, Chevy Volt sonrası yeni bir elektrikli otomobil projesi için daha bir araya geliyor.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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General Motors ve LG, elektrikli otomobil projesinde birleşiyor

İki firma bu yeni ortaklık ile tamamen elektrikli Chevy Bolt otomobil modelini hazırlayacak. 2017 yılında satışa sunulması beklenen ve tek şarj ile 320 KM menzil ortaya koyabileceği belirtilen araç, General Motors'un otomobil altyapısı üzerine kurulacak ve dahili şarj sistemi, batarya hücresi, batarya ısıtıcı, araç içi eğlence sistemi, elektrikli klima sistemi ve fazlası ise LG'den gelecek. 
En düşük Tesla Model S'in 75,000$'dan satıldığı günümüzde Chevy Bolt'un 30,000$'dan satışa çıkacağı, bu sayede de herkesin elde edebileceği tamamen elektrikli bir otomobil modelinin pazarda olacağı söyleniyor. Apple'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği kendi elektrikli otomobilini ise 55,000$ satışa sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Tamamen elektrikli otomobil pazarının gelişmesi gelecek için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Zehirli egzoz dumanlarından ve pahalı fosil yakıtlardan uzak şehirleri iple çekiyoruz. 

http://www.engadget.com/2015/10/20/gm-lg-chevy-bolt/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Tamamen elektrikli otomobillerden düşük vergi alınmalı. Yoksa o 30.000 dolar +%174 vergi ile 82.000 dolar oluyor. Üstüne dolar kuru ile çarpmaya vicdanım el vermedi...
Tamamen elektrikli otomobillerden düşük vergi alınmalı. Yoksa o 30.000 dolar +%174 vergi ile 82.000 dolar oluyor. Üstüne dolar kuru ile çarpmaya vicdanım el ve...
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red01 3 yıl
Elektrikli otomobillerin yayginlasmasi en cok araplari etkileyecek tabiki bu uc bes senede olacak seyler degil.

Araplar artik turizm ve petrol haricinde baska bir para kaynagi bulmalari gerekiyor.

Yoksa 2020-25 sonrasi araplari iyi gunler beklemiyor.
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notredame_kamburu 3 yıl
Lg aynı zamanda elektrik motorları konusundada çok başarılı ve gelişime açık bir firma. Bunu çamaşır makinelerinde kullandığı kayışsız, sallantısız kendi geliştirdiği motorlarda görebilirsiniz. Bunlara 10yıl da garanti veriyor. Sektöre girerse destek vereği tek alan eğlence sistemleri olmayacaktır.
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umut_baris 3 yıl
Şu i3 diyenlere gıcık oluyorum.

Anlayın artık fosil yakıtlı otomobiller kalmayacak!

Satamamaktan korkuyorlar sanırım.
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deknosman 3 yıl notredame_kamburu
notredame_kamburu
Lg aynı zamanda elektrik motorları konusundada çok başarılı ve gelişime açık bir firma. Bunu çamaşır makinelerinde kullandığı kayışsız, sallantısız kendi geliştirdiği motorlarda görebilirsiniz. Bunlara 10yıl da garanti veriyor. Sektöre girerse destek vereği tek alan eğlence sistemleri olmayacaktır.

Gerçekten LG'nin çamaşır makinelerinde kullandığı 10 yıl garantili DIRECT DRIVE teknolojisinin sessizliği şahane ve LG bunu iyi pazarladı dünyaya. Ama neredeyse kimse bilmiyor bu teknolojinin ARÇELİK tarafından bulunduğunu. Arçelik de kullanıyor bu teknolojiyi ama biz bu teknolojiyi LG nin sanıyoruz maalesef. İzlemek isteyenler için ŞAFAK SEZER ve ROBOT ÇELİK'in oynadığı DIRECT DRIVE REKLAMI;

youtu.be/...


hurriyet.com.tr/...
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notredame_kamburu 3 yıl
Lg aynı zamanda elektrik motorları konusundada çok başarılı ve gelişime açık bir firma. Bunu çamaşır makinelerinde kullandığı kayışsız, sallantısız kendi geliştirdiği motorlarda görebilirsiniz. Bunlara 10yıl da garanti veriyor. Sektöre girerse destek vereği tek alan eğlence sistemleri olmayacaktır.
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kadirirdem 3 yıl
General motors u bizimkiler almamış mıydı...
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MAVER2614 3 yıl
Umutcan
Tamamen elektrikli otomobillerden düşük vergi alınmalı. Yoksa o 30.000 dolar +%174 vergi ile 82.000 dolar oluyor. Üstüne dolar kuru ile çarpmaya vicdanım el vermedi...

gib.gov.tr/...
Elkekrtikli araçlar için güncel ötv oranları
%3 -%7 ve % 15
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Umutcan 3 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler, ben normal araç olarak sayılıyor diye biliyordum. Zira benzinli ve dizel araçların vergileri çok yüksek.
Yerli araçlarla birlikte şarj istasyonları da kurulursa almamak için pek bir sebep kalmayacak.
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Umutcan 3 yıl muti9696
Bilgilendirme için teşekkürler, ben normal araç olarak sayılıyor diye biliyordum. Zira benzinli ve dizel araçların vergileri çok yüksek.
Yerli araçlarla birlikte şarj istasyonları da kurulursa almamak için pek bir sebep kalmayacak.
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SCARF4CE 3 yıl
Ülkemizde de elektrikli araçlar yapılıyor ama devamı gelmiyor.
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1BilimAdamı 3 yıl
Böyle ucube modeller yüzünden elektrikli araba popüler olamadı.Bence hiç çıkarmasınlar
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ayzam 3 yıl
Şimdi samsung düşünsün
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Patren 3 yıl
valla fiyatlar dusmeden bu arabalarin yayginlasmasi zor
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Genç Düşünür 3 yıl
"En düşük Tesla Model S'in 75,000$'dan satıldığı günümüzde Chevy Bolt'un 30,000$'dan satışa çıkacağı, bu sayede de herkesin elde edebileceği tamamen elektrikli bir otomobil modelinin pazarda olacağı söyleniyor."




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Umutcan 3 yıl
Tamamen elektrikli otomobillerden düşük vergi alınmalı. Yoksa o 30.000 dolar +%174 vergi ile 82.000 dolar oluyor. Üstüne dolar kuru ile çarpmaya vicdanım el vermedi...
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