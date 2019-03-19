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Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor

GTX 1060 6GB ekran kartından başlayarak tüm Pascal ekran kartları ile GTX 16xx serisi gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisine kavuşuyor ancak temel seviyede.
2 ay
4,8b
1
32
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından birisi ışın izleme teknolojisi. Microsoft ve Nvidia başta olmak üzere önemli firmaların destek verdiği ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışığın nesnelere yansımasını en gerçekçi şekilde canlandırıyor. Böylece çok etkileyici sahneler ortaya çıkıyor.

Önemli gelişme

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi hali hazırda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında yer alıyordu zira özel RT çekirdekleri bu iş için geliştirilmişti. GTC 2019 konferasında diğer ekran kartı sahiplerine müjdeli haber geldi.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 1060 ve üzerindeki tüm ekran kartları gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinden faydalanabilecek. Nvidia bunun için Nisan ayında bir güncelleme yayınlayacak.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor"

Elbette RT çekirdekleri olan GeForce RTX ekran kartları kadar gelişmiş ışın izleme teknolojisinden bahsetmiyoruz. Zira bu ağır yükü ancak RT çekirdekleri kaldırabiliyordu. Microsoft’un DRX adlı ara yüzü daha çok yazılım tabanlı temel bir çözüm sunacak. Oyunlara da entegre edilecek DRX ara yüzü böylece teme anlamda ışın izleme tecrübesi yaşatacak.

 

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor

GeForce GTX 1060 6GB ekran kartından itibaren Nvidia Titan V ekran kartına kadar tüm Pascal tabanlı modeller buna dahil. Ayrıca GTX 1660 ve 1660 Ti modelleri de güncellemeyi alacak. Muhtemelen GTX 1650 ekran kartında da bunu göreceğiz. Yine bu modellerin mobil ve Max-Q sürümleri de güncellemeye dahil.

Gelecek ay GeForce sürücüsünün yeni sürümü yayınlanacak ve DRX desteğini sayılan tüm ekran kartlarına getirecek. Diğer taraftan yapay zekâ ile ekran kartını optimize eden DLSS teknolojisi Tensor çekirdekleri gerektirdiği için güncellemede yer almıyor.

AdaptiveSync teknolojisini kullanan monitörlere G-Sync desteği sunarak takdir toplayan Nvidia’nın DXR hamlesi de oyuncuları oldukça sevindirecek. Özellikle AMD ekran kartlarına karşı Pascal ve Turing kartları önemli bir avantaj kazanmış oluyor.

 

https://wccftech.com/nvidia-enables-dxr-raytracing-support-non-rtx-geforce-pascal-turing-gpus/ Yorum Yaz
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Guest-9CC7626BB 2 ay en beğenilen
AMD bu işi çekirdeksiz yapay zekasız yapacağı çıkınca ortaya nedense hemen nvidia da yapmaya karar verdi bir kez daha kanıtlandı ki NVİDİA burada kurnazlık yapmış. başta millete çok özel
zannettirip RTX aldırtmaya çalışması şimdi de herkes aslında yapabiliyor demesi. bırak kardeşim şimdi çıkıp da bunlar az bunlar çok demeyin 2060 da bile zorlanan olay tabi ki eski kartlarda da
zorlanacak ama olay yapılabiliyormuy muş ? evet? peki neden başta yapmadın neden biraz daha geliştirip yapmadın? yoook böyle nasıl söğüşleyecek önde parası çok olanları bi aradan çıkardı işte.
şimdi de AMD yaparsa korkusundan böyle yapmak zorunda kaldı.
neyse olan oldu bence RTX e para vermeyen kar yaptı bana göre..
umarım bizde kurnaz firmalar eski kartların fiyatlarını arttırmaz. bizde çakal çok.
AMD bu işi çekirdeksiz yapay zekasız yapacağı çıkınca ortaya nedense hemen nvidia da yapmaya karar verdi bir kez daha kanıtlandı ki NVİDİA burada kurnazlık yap...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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Furky! 2 ay
Can alıcı nokta: "Eğer CryTek gerçekten bu demoyu 4K çözünürlükte ve AMD Vega 56’da çalıştırdıysa, üstüne 30 FPS ve üzerin performans elde edebildiyse, önümüzdeki dönemde oyunlarda Ray Tracing devrimi gerçekleşebilir."
Şu yazılanlar gerçekleşirse Nvidia kullanıcılarını resmen ahmak yerine koymuş demektir. Çok büyük rezillik. Olay netleştikten sonra RTX kartların fiyatı olması gerektiği seviyelere düşmesi işten bile olmayacak. Allah bilir RT core diye bir şey bile yoktur. Ya da getirisi Nvidia'nın söylediği kadar inanılmaz yüksek değildir.
Can alıcı nokta: "Eğer CryTek gerçekten bu demoyu 4K çözünürlükte ve AMD Vega 56’da çalıştırdıysa, üstüne 30 FPS ve üzerin performans elde edebildiyse, önümüzd...
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AskN0More 2 ay
İşte buna gülünür :)
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GameboyColor 2 ay
Gölge için gölge çekirdekleri
AA için AA çekirdekleri
Yansıma için yansıma çekirdekleri
Ambient için ambient çekirdekleri
Anisotropic için anisotropic çekirdekleri
Lens flare için lens flare çekirdekleri
God rays için god rays çekirdekleri
Hdr için hdr çekirdekleri
Böyle bir dünya hayal edin her oyun efekti için donanımsal çekirdeğe ihtiyacınızın olduğu bir dünya işte bu nvidianın hayal dünyası tıpkı o sync zımbırtısı içinden gsync çipine ihtiyacınızın olduğu yalanı gibi.
Rt çekirdeğide neymiş üstteki efektler için ayrı çekirdekmi vardıda bunun için gerekti tüm efektler kartın hesaplama gücünden yer rt yide öyle yapabilirlerdi ama nvidia işte şimdi yazılımla yapılabildiği ortaya çıkınca eski kartları içinde açtılar bu efekti evet sadece bir efekt üsttekiler gibi.
Dipnot: Bu hayal nvidia ile birlikte mesut çevik inde ortak hayalidir.
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OPTİMİST 2 ay
Sirada DLSS var diyebiliriz..
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GameboyColor 2 ay
Amd ye bir teşekkür daha önceki teşekkür 16gb ramli kart çıkarması içindi nvidiada 12 13 14gb larda dolaşmadan direk 16 çıkarmak zorunda kalacak.
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ogzcf 2 ay
Onca Gtx elde kalacaktı iyi hamle. Rtx ten söğüşledi Gtx leri üzmedi.
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rezes 2 ay
Sevinelim mi? Üzülelim mi?

Benjamin! sen ne dersin bu işe?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Neyse, Elimizdeki 1080Ti, RTX2080 oldu. 60FPS yerine 20 FPS alırız artık

nVidia bu hamle ile, (özel) donanımlara sahip olmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterecek. Yani gel gel yapacak
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matrix52 2 ay
Nvidia Bitcoin'den sonra bir darbe de AMD'den yiyecek belli.
Reisten hızlı R çekiyor bu Nvidia.
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yakuzza0092 2 ay
freesync sonra şimdi RTX eee O kadar da kart çıkardın 6 tanesi çıktı piyasaya 1000 serisi kulanlar beklesin bence 2 yıl :) yeni kart almayı buralar karışacak gibi :)))
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Prometheusx 2 ay
GTX Titan X ile yararlanamadığım durum... Maxwellin neyi eksik
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Guest-9CC7626BB 2 ay en beğenilen
AMD bu işi çekirdeksiz yapay zekasız yapacağı çıkınca ortaya nedense hemen nvidia da yapmaya karar verdi bir kez daha kanıtlandı ki NVİDİA burada kurnazlık yapmış. başta millete çok özel
zannettirip RTX aldırtmaya çalışması şimdi de herkes aslında yapabiliyor demesi. bırak kardeşim şimdi çıkıp da bunlar az bunlar çok demeyin 2060 da bile zorlanan olay tabi ki eski kartlarda da
zorlanacak ama olay yapılabiliyormuy muş ? evet? peki neden başta yapmadın neden biraz daha geliştirip yapmadın? yoook böyle nasıl söğüşleyecek önde parası çok olanları bi aradan çıkardı işte.
şimdi de AMD yaparsa korkusundan böyle yapmak zorunda kaldı.
neyse olan oldu bence RTX e para vermeyen kar yaptı bana göre..
umarım bizde kurnaz firmalar eski kartların fiyatlarını arttırmaz. bizde çakal çok.
2 Yanıt Yanıtla +19
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FerdosParadise 2 ay Guest-9CC7626BB
Elbette RT çekirdekleri olan GeForce RTX ekran kartları kadar gelişmiş ışın izleme teknolojisinden bahsetmiyoruz. Zira bu ağır yükü ancak RT çekirdekleri kaldırabiliyordu. Microsoft’un DRX adlı ara yüzü daha çok yazılım tabanlı temel bir çözüm sunacak. Oyunlara da entegre edilecek DRX ara yüzü böylece teme anlamda ışın izleme tecrübesi yaşatacak.
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Chagotta 2 ay Guest-9CC7626BB
Dostum bu bahsettiğin durumu ekonomide "PİYASANIN KAYMAĞINI YEMEK" diye tanımlarlar. İlk çıkan ürünün fiyatı yüksektir, ekonomik sıkıntı çekmeyen aşırı para sahipleri veya teknolojide ilk bende olacak takıntısı olanları yolarlar.
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