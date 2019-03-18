Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor

Hali hazırda Turing mimarisinin en uygun fiyatlı ekran kartı durumundaki Nvidia GeForce GTX 1660 ülkemizde de satışa başladı. İstisnalar hariç yine yüksek fiyat etiketleri ile karşı karşıyayız.

Nvidia GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı

Nvidia GeForce GTX 1660 ekran kartı yine 12nm sürecinde TU116 grafik birimini temel alıyor ancak biraz kırpılmış durumda. 22 SM birimi açık olan ekran kartı böylece 1408 CUDA çekirdeği sunuyor. 1530MHz taban hızı 1785MHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

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88 desen haritalama birimi ve 48 ROP birimi olan GeForce GTX 1660 ekran kartında 6GB GDDR5 bellek tercih edilmiş. 8Gbps hıza sahip olan bellek böylece GDDR6 belleklerden yüzde 33 daha yavaş çalışıyor.

Nvidia GeForce GTX 1660 modeli 220$ başlangıç fiyatı ile piyasaya çıkmıştı. Ülkemizde ise 1499TL başlangıç seviyeleri konuşuluyordu. İlk raflara çıkan özelleştirilmiş GeForce GTX 1660 ekran kartlarında bunu pek göremiyoruz.

Sadece Inno3D Twin X2 ekran kartı 1500TL seviyesinde. MSI Ventus XS OC ekran kartı 1800TL iken Armor OC ekran kartı 1900TL, Gaming X ekran kartı ise 2000TL civarında. GeForce GTX 1660 Ti ise hali hazırda 2000TL üzerinde seyrediyordu. Yine Inno3D markası burada 1800TL seviyesinde bir alternatif sunmuştu.

Döviz kurları ve vergiler nedeniyle ülkemizde fiyatı yükselen GeForce GTX 1660 ekran kartına karşı GTX 1060 3GB ekran kartını 1400TL civarında bulmak mümkün.