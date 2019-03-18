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Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor

Nvidia GeForce GTX 1660 ekran kartı ülkemizde rafları süslemeye başladı. Döviz kurları ve vergiler nedeniyle yine yüksek seviyeler söz konusu. Nvidia GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı haberimizde
2 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor

Hali hazırda Turing mimarisinin en uygun fiyatlı ekran kartı durumundaki Nvidia GeForce GTX 1660 ülkemizde de satışa başladı. İstisnalar hariç yine yüksek fiyat etiketleri ile karşı karşıyayız.

Nvidia GeForce GTX 1660 özellikleri ve fiyatı

Nvidia GeForce GTX 1660 ekran kartı yine 12nm sürecinde TU116 grafik birimini temel alıyor ancak biraz kırpılmış durumda. 22 SM birimi açık olan ekran kartı böylece 1408 CUDA çekirdeği sunuyor. 1530MHz taban hızı 1785MHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

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88 desen haritalama birimi ve 48 ROP birimi olan GeForce GTX 1660 ekran kartında 6GB GDDR5 bellek tercih edilmiş. 8Gbps hıza sahip olan bellek böylece GDDR6 belleklerden yüzde 33 daha yavaş çalışıyor.

Nvidia GeForce GTX 1660 modeli 220$ başlangıç fiyatı ile piyasaya çıkmıştı. Ülkemizde ise 1499TL başlangıç seviyeleri konuşuluyordu. İlk raflara çıkan özelleştirilmiş GeForce GTX 1660 ekran kartlarında bunu pek göremiyoruz.

Sadece Inno3D Twin X2 ekran kartı 1500TL seviyesinde. MSI Ventus XS OC ekran kartı 1800TL iken Armor OC ekran kartı 1900TL, Gaming X ekran kartı ise 2000TL civarında. GeForce GTX 1660 Ti ise hali hazırda 2000TL üzerinde seyrediyordu. Yine Inno3D markası burada 1800TL seviyesinde bir alternatif sunmuştu.

Döviz kurları ve vergiler nedeniyle ülkemizde fiyatı yükselen GeForce GTX 1660 ekran kartına karşı GTX 1060 3GB ekran kartını 1400TL civarında bulmak mümkün.

 

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Oguz_Cole 2 ay
50-100 liralık oynamaları anlarım da 400-500tl fark ne, gaming x sadece 30 dolar daha fazla 220 yerine 250. 30 dolar = 500tl
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mmurat3551 2 ay en beğenilen
RX 590 fiyat konusunda daha mantıklı gibi geliyor bana. Gerçi Hiçbiri fiyatını hak etmiyor. Bu ne abi ya 6 aydır ekran kartı alamadım vermek istemiyorum bu paraları gücüme gidiyor yahu.
RX 590 fiyat konusunda daha mantıklı gibi geliyor bana. Gerçi Hiçbiri fiyatını hak etmiyor. Bu ne abi ya 6 aydır ekran kartı alamadım vermek istemiyorum bu par...
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Perturbator 2 ay
Bu nasıl iş ekran kartı lobisi mi var bu ülkede kartelmisiniz kardeşim salsanıza şu fiyatları millet normal fiyatına kart alsında oyununu oynasın. Nvidia Amd kendi gelsin satsın, tanzim yapsın da batın işallah
Bu nasıl iş ekran kartı lobisi mi var bu ülkede kartelmisiniz kardeşim salsanıza şu fiyatları millet normal fiyatına kart alsında oyununu oynasın. Nvidia Amd k...
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Yalnız görünüş.efsane.değğil mii
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N. Chomsky 2 ay

Ekran kartı tanzim satışı yapılsın
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Sliskelion 2 ay
1660Ti zaten 2000-2100 tl ye bulunuyor, ilk geldiğinde 2500-2600 civarı idi bunların giriş fiyatları kısa sürüyor böyle. Bildiğin bilinçsiz tüketiciyi kerizlemeye çalışıyorlar bir kaç hafta.
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forvet09 2 ay
Nvidia kartlar bilerek pahalı satılıyor. Dolu 1060, 1050ti var.
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Perturbator 2 ay
Bu nasıl iş ekran kartı lobisi mi var bu ülkede kartelmisiniz kardeşim salsanıza şu fiyatları millet normal fiyatına kart alsında oyununu oynasın. Nvidia Amd kendi gelsin satsın, tanzim yapsın da batın işallah
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mmurat3551 2 ay en beğenilen
RX 590 fiyat konusunda daha mantıklı gibi geliyor bana. Gerçi Hiçbiri fiyatını hak etmiyor. Bu ne abi ya 6 aydır ekran kartı alamadım vermek istemiyorum bu paraları gücüme gidiyor yahu.
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balcis 2 ay mmurat3551
10 gün araştırdım 1500 civarı rx590 1650 liraya da 1070 buldum aldım. 6 ay araştırdıysanız fiyatlar önceden daha da düşüktü. fiyatlar yüksek eyvallah da siz kaça arıyorsunuz ki?
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Mutlak.Sıfır 2 ay
Bu ürünleri ucuza satan bir şirket bile çıksa toplaşıp rekabet kuruluna gidebilirler, yakın zamanda Sony'nin başına gelmişti. Bu döngüden çıkamıyoruz komple bu yasaları oluşturmak için sıfırdan başlmamız gerekiyor. Ayrıca yasayla da kalmayacak bunları denetleyecek ve yaptırım uygulayabilecek bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Evet dolar-euro artıyor Tl değeri düşüyor ama fahiş fiyatlara satacak kadar da değil yani.
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TearsForFears 2 ay
İhtiyacınız varsa en ucuzunu alın geçin ama ihtiyacınız yoksa bunlara para kaptırmayın. 200 dolarlık karta 2000 lira verilmez.
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DH Misafiri 2 ay
almanyada %19 kdv dahil 200 euro=1240 tl biz de kdv %18 en düz model 1500 vergi bahane
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Crashlone 2 ay
Inno3D Twin X2'nin fiyatının uygun olmasının sebebi vatan'da satılmıyor olması stoklayamadılar tabi fiyatı böyle uygun...
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