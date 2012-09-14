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GetGlue ile yeni bir sosyal platform doğuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
778
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lokasyon paylaşımının popüler olmasını sağlayan en önemli uygulamalardan Foursquare, kendinden sonrakilere ilham vermeye devam ediyor.

GetGlue adlı uygulama, film, dizi ve müzikler için check-in yapma ve bunları arkadaşlarınızla paylaşma imkanı sunuyor. Şimdiden 2 milyon hayran sayısına ulaşan uygulamada, yaptığınız check-in sayısına göre sticker açıyor, hayran-süper hayran-guru şeklinde ünvanlar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca belirli bir sayıya ulaşınca promosyonlar kazanabiliyorsunuz.

Pek çok övgü ve ödül alan uygulama şu anda 700 farklı film ve dizi için ödüllendirme yapıyor.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adaptiveblue.GetGlue

http://itunes.apple.com/tr/app/getglue/id377615302?l=tr&mt=8

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/getglue-for-wp7/18d54190-9bc0-4ba0-9f9d-684f26629e71
GetGlue ile yeni bir sosyal platform doğuyor
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