GetGlue ile yeni bir sosyal platform doğuyor

Lokasyon paylaşımının popüler olmasını sağlayan en önemli uygulamalardan Foursquare, kendinden sonrakilere ilham vermeye devam ediyor.





GetGlue adlı uygulama, film, dizi ve müzikler için check-in yapma ve bunları arkadaşlarınızla paylaşma imkanı sunuyor. Şimdiden 2 milyon hayran sayısına ulaşan uygulamada, yaptığınız check-in sayısına göre sticker açıyor, hayran-süper hayran-guru şeklinde ünvanlar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca belirli bir sayıya ulaşınca promosyonlar kazanabiliyorsunuz.





Pek çok övgü ve ödül alan uygulama şu anda 700 farklı film ve dizi için ödüllendirme yapıyor.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adaptiveblue.GetGlue





http://itunes.apple.com/tr/app/getglue/id377615302?l=tr&mt=8





http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/getglue-for-wp7/18d54190-9bc0-4ba0-9f9d-684f26629e71







