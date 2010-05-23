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Get A Mac reklamları tarihe karışıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Get A Mac reklamları tarihe karışıyor
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2006'dan bu yana Apple'ın TV'lerde reklam serisi olarak yayınlanan ve Mac ile PC'nin diyalogları üzerine kurulu olan "Get A Mac" kampanyası sonlanıyor. Apple'ın Think Different'dan sonra adından sıkça bahsettiren reklamları Amerika'nın yanı sıra Japonya, İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkelerde de yayınlanmıştı.

Her ne kadar bu gelişme resmi ağızlar tarafından doğrulanmasa da Apple'ın "Get A Mac" için 2006'dan bu yana açık olan internet sayfası artık "Mac'i sevmeniz için nedenler" başlığıyla hazırlanan yeni bir sayfaya yönlendirilmesi "Get A Mac"'in sonlandırıldığını gösteriyor. Aynı şekilde "Get A Mac" reklamlarının yayınlandığı sayfada yerini "Mac'i sevmeniz için nedenler" sayfasına bırakmış.

Apple, son hazırladığı bu sayfada beş madde halinde Mac ile PC'leri karşılaştırmış. Bu maddeler şöyle; Daha iyi donanım, Daha iyi yazılım, Daha iyi OS, Daha iyi destek ve Uyumluluk...

"Get A Mac" reklamlarında Mac karakterini canlandıran Justin Long da geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Get A Mac reklamlarının sonlanmış göründüğünü ifade etmişti.

Get A Mac reklamları tarihe karışıyor
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Get A Mac'deki karakterlerin Bill Gates ve Steve Jobs'un gençliklerini yansıttığı düşünülüyor...


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stradivardi 9 yıl
en iyi donanım iddiasını açık ara pc ler kazanır mac daha verimli kullanıyor doğrudur ama ekran kartı olsun işlemci olsun pclerde daha verimsizde olsa çok daha iyileri var toplam verimde mac lerden üstün
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buckethead® 9 yıl
Donanimi sadece islemci, ekran karti olarak dusunmeyin. Urunlerde kullanilan ekranlar, trackpad vs. gibi seyleri de dikkate alin.
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The Force 9 yıl
Mac'lerin bir çok parçası aynı olsa da anakart kısmı farklı bildiğim kadarıyla, bu da donanımların iletişimini değiştiriyor. Ayrıca zaten donanım performanslarını PC tabanlı testlere göre değerlendiriyoruz, Windows altında ortalama bir görüntü çizen ekran kartı Mac ile en zorlu grafik programlarını başarıyla çalıştırır halde. Mac işletim sistemi sebebiyle donanımından daha yüksek verim alan bir bilgisayar. O yüzden Pc için X ekran kartı vasat iken Mac için X ekran kartı üst düzey bir performans veren cihaza dönüşüyor. Yani en iyi donanım iddiasını kimse kazanamaz çünkü platform farkı tarzında bir fark var ortada.
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Batuist 9 yıl
mac'ler için söylenenlerin hepsine katılırım ama daha iyi donanıma sahip oldukları kısmına katılmam.. en iyi macte bile adamlar giriş seviyesi ekran kartı kullanıyorlar.. en pahalı kart varmış gibi fiyat koyuyorlar.. donanımları kesinlikle daha iyi olaiblirdi.. Ha gerek varmı orası ayrı konu...
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DH Misafiri 9 yıl
bu yazıyı yazan arkadaş mac inde bir pc olduğunu bilemiyor sanırım pc demek (personal computer) kişisel bilgisayar demektir pc somut birşey değildir soyut bir kavramdır haber editörlüğü yapanda bunu yaparsa işimiz var ....
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Shady 9 yıl

DH Misafiri

bu yazıyı yazan arkadaş mac inde bir pc olduğunu bilemiyor sanırım pc demek (personal computer) kişisel bilgisayar demektir pc somut birşey değildir soyut bir kavramdır haber editörlüğü yapanda bunu yaparsa işimiz var ....


Açıklama yapmakla yapmamak arasında kaldım ama kısa bir iki cümle söylemekte fayda var galiba.

Teorik olarak Mac'lerde kişisel bilgisayardır ancak günümüzde PC kavramı Windows tabanlı bilgisayarlarla özdeşleşmiştir. O yüzden Apple, kişisel bilgisayarları için "Mac" kavramını kullanır ve karşılaştırmalarında Mac ve Pc'ler diye yapar.

İlgili reklamları izlerseniz yada Apple.com'u ziyaret ederseniz konudaki bilginizi geliştirebilirsiniz.

İyi günler

Shady
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Seyfülislam 9 yıl

DH Misafiri

bu yazıyı yazan arkadaş mac inde bir pc olduğunu bilemiyor sanırım pc demek (personal computer) kişisel bilgisayar demektir pc somut birşey değildir soyut bir kavramdır haber editörlüğü yapanda bunu yaparsa işimiz var ....


dahada kötüsü, mac ve pc aslında aynı donanıma sahip. anakart, ram, işlemci ? hepsi aynı.

apple sadece mac bilgisayarların donanımına, pc'den farklı olarak garnitür ekliyor. okadar.
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