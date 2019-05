Get A Mac reklamları tarihe karışıyor

2006'dan bu yana Apple'ın TV'lerde reklam serisi olarak yayınlanan ve Mac ile PC'nin diyalogları üzerine kurulu olan "Get A Mac" kampanyası sonlanıyor. Apple'ın Think Different'dan sonra adından sıkça bahsettiren reklamları Amerika'nın yanı sıra Japonya, İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkelerde de yayınlanmıştı.

Her ne kadar bu gelişme resmi ağızlar tarafından doğrulanmasa da Apple'ın "Get A Mac" için 2006'dan bu yana açık olan internet sayfası artık "Mac'i sevmeniz için nedenler" başlığıyla hazırlanan yeni bir sayfaya yönlendirilmesi "Get A Mac"'in sonlandırıldığını gösteriyor. Aynı şekilde "Get A Mac" reklamlarının yayınlandığı sayfada yerini "Mac'i sevmeniz için nedenler" sayfasına bırakmış.

Apple, son hazırladığı bu sayfada beş madde halinde Mac ile PC'leri karşılaştırmış. Bu maddeler şöyle; Daha iyi donanım, Daha iyi yazılım, Daha iyi OS, Daha iyi destek ve Uyumluluk...

"Get A Mac" reklamlarında Mac karakterini canlandıran Justin Long da geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Get A Mac reklamlarının sonlanmış göründüğünü ifade etmişti.

Get A Mac'deki karakterlerin Bill Gates ve Steve Jobs'un gençliklerini yansıttığı düşünülüyor...