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Getir uygulaması bu kez Fifa 2016 teslimatında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
17
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Getir uygulaması bu kez Fifa 2016 teslimatında

Geçtiğimiz günlerde Getir uygulamasını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık 10 dakika içerisinde şarj aleti, çorap, kedi-köpek maması ve deodorant gibi bir çok siparişinizi bulunduğunuz noktaya ulaştıran uygulama bu kez Fifa 16'yı getirmeye başladı. 

Uygulama üzerinden Fifa 16  siparişi verirken PC sürümü için 210 TL, PS4 sürümü için 259 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Ödeme sipariş sırasında kredi kartınızdan alınırken, sonrasında yaklaşık 10 dakika içerisinde oyun bulunduğunuz noktaya getiriliyor. Özellikle internet kotası ve indirme sürelerini göze alacak olursak oyuna hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler için uygulama daha mantıklı bir seçenek sunuyor.
Türk kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Fifa ilk kez Türkçe dil desteği ile birlikte gelirken, Türkiye Spor Toto Süper Lig’de tüm takımlarıyla birlikte oyun içerisinde yer alıyor. 
Kuryeyi haritadan canlı olarak takip edebildiğiniz ve ulaşabildiğiniz Getir uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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Aragonit. 4 yıl en beğenilen
Bu fiyata getiriyorsa getirmesin mümkünse
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Cenkay KESER 4 yıl
İçerik tabanlı reklam alırım bi dal. Birde şu forumun ağlanacak durumuna el atsaniz.
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serkan78689 4 yıl
10 dk da torrentten indirdim hem param cebimde kaldı 250 tl ne lan?
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kadirirdem 4 yıl
torrentten indirim param cebimde kalır.250 tl nedir yazık yav....
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Karayell 4 yıl
"Fifa 16 siparişi verirken PC sürümü için 210 TL, PS4 sürümü için 259 TL ödeme yapmanız gerekiyor" Aylık 1000-1500TL kazanıyor bu millet maaşının 4'de 1'ini bir oyuna vermez, veremez...
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caneycaney 4 yıl
reklamlar...
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Sarısin 4 yıl
259 tl mi ...
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Patren 4 yıl
trafiğin yoğun olduğu saatlerde denemek lazım alcak olan varsa :)
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paldov 4 yıl
benim buldymugum yerde oyunlar ortalama 70 80 ucuz oluyir. isteyen pm atsin.

troll diyorsaniz yazmayin birsey
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Dante 4 yıl
10dk'yi gecerse bedava mi acaba :) kafam dominosa gitti.
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Qonrul 4 yıl
bu 10 dk türkiyenin her yerinde imkansız
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Umutcan 4 yıl
210 260tl nedir, o paralara oyun mu olur... Dolardan önce millet ekran kartı alıyordu o paralara. Uygulamayı eleştirmiyorum mağazalarda da uçuk.
EA origin üzerinde meksikaya hindistana fakir ülkeler olduğu için kendi parabirimleri(peso/rupi) üzerinden satış yapıyor ve dolara göre çok çok ucuza geliyor.
Bu forumda hatta çoğu kişi battlefield. 3 / battlefield 4 paketlerini proxy ile almıştır.
Bize de yapsınlar aynısını, işlerine gelince bizi Avrupa'da gösterip euroyu geçiriyorlar. Normal zamanda da 3. dünya ortadoğu ülkesi diye aşağılıyorlar.
Diğer 3. dünya ülkeleri gibi Türkiye'ye ve liraya özel fiyatlandırma yapmadıkları sürece millet de gidip korsanı tercih eder kusura bakmasınlar.
Steam, g2a, greenman gaming olmasa online için orjinal de kullanamayız zaten.
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serkan78689 4 yıl
10 dk da torrentten indirdim hem param cebimde kaldı 250 tl ne lan?
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Maxıs 4 yıl
Bu fiyata getirmesede olur.
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