Getir uygulaması bu kez Fifa 2016 teslimatında

Geçtiğimiz günlerde Getir uygulamasını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık 10 dakika içerisinde şarj aleti, çorap, kedi-köpek maması ve deodorant gibi bir çok siparişinizi bulunduğunuz noktaya ulaştıran uygulama bu kez Fifa 16'yı getirmeye başladı.
Uygulama üzerinden Fifa 16 siparişi verirken PC sürümü için 210 TL, PS4 sürümü için 259 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Ödeme sipariş sırasında kredi kartınızdan alınırken, sonrasında yaklaşık 10 dakika içerisinde oyun bulunduğunuz noktaya getiriliyor. Özellikle internet kotası ve indirme sürelerini göze alacak olursak oyuna hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler için uygulama daha mantıklı bir seçenek sunuyor.
Türk kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Fifa ilk kez Türkçe dil desteği ile birlikte gelirken, Türkiye Spor Toto Süper Lig’de tüm takımlarıyla birlikte oyun içerisinde yer alıyor.
Kuryeyi haritadan canlı olarak takip edebildiğiniz ve ulaşabildiğiniz Getir uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
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troll diyorsaniz yazmayin birsey
EA origin üzerinde meksikaya hindistana fakir ülkeler olduğu için kendi parabirimleri(peso/rupi) üzerinden satış yapıyor ve dolara göre çok çok ucuza geliyor.
Bu forumda hatta çoğu kişi battlefield. 3 / battlefield 4 paketlerini proxy ile almıştır.
Bize de yapsınlar aynısını, işlerine gelince bizi Avrupa'da gösterip euroyu geçiriyorlar. Normal zamanda da 3. dünya ortadoğu ülkesi diye aşağılıyorlar.
Diğer 3. dünya ülkeleri gibi Türkiye'ye ve liraya özel fiyatlandırma yapmadıkları sürece millet de gidip korsanı tercih eder kusura bakmasınlar.
Steam, g2a, greenman gaming olmasa online için orjinal de kullanamayız zaten.
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