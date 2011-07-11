Getjar'dan Apple'a cevap geldi: ''Steve Jobs, bizim babamız değil!''

Son günlerde adı yenilikçi ürünlerinden ziyade patent savaşı, dava ve uyarı mektuplarıyla anılan Apple, hatırlatmak gerekirse dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'a App Store ismini kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı ve davada Apple, Amazon'un App Store ismini kullanarak insanların aklını karıştırdığını öne sürmüştü. Ancak Yargıç Hamilton, Apple'ın öne sürdüğü gerekçeleri yeterince ikna edici bulmamıştı ve dava Amazon'un lehine sonuçlanmıştı.





Apple'ın verdiği App Store isim savaşı beklenenin aksine kaldığı yerden devam etmişti ve Apple'ın yeni hedefi San Mateo, California merkezli Getjar olmuştu. Apple, New York'daki avukatları vasıtasıyla Getjar'a uyarı mektubu göndermişti ve gönderilen mektupta, Getjar'dan App Store ismini kullanmayı bırakması talep ediliyordu. Hatta Getjar'a kullanması için Mobil İndirme Servisi, Uygulama İndirme Servisi gibi isim alternatifleri sunuluyordu. Fakat Getjar bu durum karşısında sesini çıkarmamıştı ta ki bugüne dek...



Apple tarafından gönderilen uyarı mektubundan dolayı büyük bir hayalkırıklığına uğradıklarını dile getiren Getjar yetkilileri, her şeyden önce Apple firmasıyla rekabet halinde olmadıklarını, zaten iOS'un kapalı bir sistem olduğunu açıklamış.



Şu anda 190 ülkedeki 2500'den farklı cihaz için bedava uygulamalar sunduklarını belirten yetkililer, 2004 yılında Getjar'ın yazılım geliştiriciler tarafından başka yazılım geliştiriciler için faaliyete geçtiğini, 2005 yılından itibaren de uygulamaların kullanıma sunulmaya başlandığı belirtiliyor. Getjar uygulamaları başkalarıyla paylaşırken, iPhone'un, Steve Jobs'un aklında sadece araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu; Apple'ın 2008 yılında App Store'u kendi markası, kendi parçası haline getirmek için ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvurduğu ancak başvurusunun reddedildiği öne sürülüyor.





Yine Getjar'ın belirttiğine göre Apple, red cevabını alması üzerine yeniden başvuru dosya hazırlamış ve dosyada Apple'ın talebi yine aynı: App Store'un marka yani Apple'ın bir parçası haline getirilmesi. Bu sefer Apple'ın yaptığı başvuru işlemine başka bir firma karşı çıkmadığı takdirde yeşil ışık yakılabileceği söyleniyor. Ancak bu süre zarfında dünyanın yazılım devlerinden Microsoft ve diğer firmaların bu duruma sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

2009 yılından itibaren App Store ismini kullanmaya başlayan Getjar yetkilileri, bu tür zorbalıkların hedefi haline getirilemeyeceklerini, App Store ismini kullanmayı bırakmayacaklarını, Steve ve firmasından daha uzun süredir bu işin içinde olduklarını, yazılım geliştiriciler tarafından yine yazılım geliştiricilere yardım amacıyla kurulduklarını belirtip cümleyi şöyle sonlandırıyor: Steve Jobs, bizim babamız değil!





http://blog.getjar.com/developer/getjar-vs-apple/