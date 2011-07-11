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Getjar'dan Apple'a cevap geldi: ''Steve Jobs, bizim babamız değil!''

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Getjar'dan Apple'a cevap geldi: ''Steve Jobs, bizim babamız değil!''
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Son günlerde adı yenilikçi ürünlerinden ziyade patent savaşı, dava ve uyarı mektuplarıyla anılan Apple, hatırlatmak gerekirse dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'a App Store ismini kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı ve davada Apple, Amazon'un App Store ismini kullanarak insanların aklını karıştırdığını öne sürmüştü. Ancak Yargıç Hamilton, Apple'ın öne sürdüğü gerekçeleri yeterince ikna edici bulmamıştı ve dava Amazon'un lehine sonuçlanmıştı. 

Apple'ın verdiği App Store isim savaşı beklenenin aksine kaldığı yerden devam etmişti ve Apple'ın yeni hedefi San Mateo, California merkezli Getjar olmuştu. Apple, New York'daki avukatları vasıtasıyla Getjar'a uyarı mektubu göndermişti ve gönderilen mektupta, Getjar'dan App Store ismini kullanmayı bırakması talep ediliyordu. Hatta Getjar'a kullanması için Mobil İndirme Servisi, Uygulama İndirme Servisi gibi isim alternatifleri sunuluyordu. Fakat Getjar bu durum karşısında sesini çıkarmamıştı ta ki bugüne dek...
Apple tarafından gönderilen uyarı mektubundan dolayı büyük bir hayalkırıklığına uğradıklarını dile getiren Getjar yetkilileri, her şeyden önce Apple firmasıyla rekabet halinde olmadıklarını, zaten iOS'un kapalı bir sistem olduğunu açıklamış. 
Şu anda 190 ülkedeki 2500'den farklı cihaz için bedava uygulamalar sunduklarını belirten yetkililer, 2004 yılında Getjar'ın yazılım geliştiriciler tarafından başka yazılım geliştiriciler için faaliyete geçtiğini, 2005 yılından itibaren de uygulamaların kullanıma sunulmaya başlandığı belirtiliyor. Getjar uygulamaları başkalarıyla paylaşırken, iPhone'un, Steve Jobs'un aklında sadece araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu; Apple'ın 2008 yılında App Store'u kendi markası, kendi parçası haline getirmek için ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvurduğu ancak başvurusunun reddedildiği öne sürülüyor.

Yine Getjar'ın belirttiğine göre Apple, red cevabını alması üzerine yeniden başvuru dosya hazırlamış ve dosyada Apple'ın talebi yine aynı: App Store'un marka yani Apple'ın bir parçası haline getirilmesi. Bu sefer Apple'ın yaptığı başvuru işlemine başka bir firma karşı çıkmadığı takdirde yeşil ışık yakılabileceği söyleniyor. Ancak bu süre zarfında dünyanın yazılım devlerinden Microsoft ve diğer firmaların bu duruma sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.
2009 yılından itibaren App Store ismini kullanmaya başlayan Getjar yetkilileri, bu tür zorbalıkların hedefi haline getirilemeyeceklerini, App Store ismini kullanmayı bırakmayacaklarını, Steve ve firmasından daha uzun süredir bu işin içinde olduklarını, yazılım geliştiriciler tarafından yine yazılım geliştiricilere yardım amacıyla kurulduklarını belirtip cümleyi şöyle sonlandırıyor: Steve Jobs, bizim babamız değil!

Getjar'dan Apple'a cevap geldi: ''Steve Jobs, bizim babamız değil!''
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http://blog.getjar.com/developer/getjar-vs-apple/ Yorum Yaz
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Boragungoren 7 yıl en beğenilen
haahah süperrr getjar helal arkandayım borçları beraber öderiz hapishanede donunu felan getiririm ben yürü be :D
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KütahyanınPınarları 7 yıl
Çoğu köklü firmaya göre daha genç sayılabilecek 35 yıllık apple firması, 75 yıllık dev Samsung firmasına bile saygısızca ve kibirli davranıyor. Yumurtadan çıkan civcivin kabuğunu beğenmemesi gibi.
Bu dev şirketler elektroniğe önem vermeyip teknolojiyi bu günlere getirmemiş olsalardı sen neyin üzerine ney koyacaktın. Kondansatörü, direnci de mi sen icat edecektin.
Apple ın sonunu pek iyi görmüyorum. Amerikan kibri var. Ama gönül isterki bunca kullanıcıyı memnun etmişken bu böyle devam etsin.
Çoğu köklü firmaya göre daha genç sayılabilecek 35 yıllık apple firması, 75 yıllık dev Samsung firmasına bile saygısızca ve kibirli davranıyor. Yumurtadan çıka...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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Batuhan Kılıç 7 yıl
apple bu şekilde giderse giderek daha da antipatik hale gelecek, uzun vadede bence bu saldırgan tavrın zararı olacaktır
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tahir40 7 yıl
iphone kullanıcısıyım. Apple'a iyice uyuz olmaya başladım, adamlar önüne geleni dava ediyor. App store yıllardır, hatta apple store açılmadan evvel aplikasyon(programcık) yapan, yayınlayan bir site. Apple herkesi dava etmekle uğraşacağına ürünlere odaklansa iphone'da sinyal düşüş sorunu olmayacak, rakip firmalar güncel 1.2-1.5ghz çift çekirdek, hatta 3d telefonlar üretirken en yeni telefonu 1 yılı devirmiş iphone4 olmazdı. iphone 5 yılan hikayesi, çıkış tarihi belirsiz, çıksa da Türkiye'ye gelmesi aylar alır, gelse de ilk geldiğinde 2.el yerli otomobil fiyatına satılır... Gidip HTC Evo 3d ya da Samsung Galaxy s2 almayı düşünüyorum.
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TRojka 7 yıl
Metallica'nın düşüş yılları gibi.
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glikoz surubu 7 yıl
Avukat olucam Appleden iyi para kaldırırım.
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neverktulu 7 yıl
Google translateden çevirdim. Apple isim yerine babayı alır.
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khaos 7 yıl
Kendime görev edindim apple ın her ısrdığı veya ısırmaya yeltendiği haberini gördüğüm yerde apple ın anladığı tek dilde "HOŞT" diyeceğim
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BiG_mAsTeR 7 yıl
Apple in donunu bi gun biri alicak ama bakalim kim!
Hicbisey yapamiyacagini anlayinca saga sola saldirmaya basladi Nokia ya odedigi paralari unutmasin.
Ne apple nede baska bi firmanin fanatigiyim. Nedir bu insanlardaki fanatiklik anlamis degilim. Ha elma ha armut arada isim farki var buna takiliyorsunuz heralde

Fanboylar -2K ya kadar yolu var.
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filteke 7 yıl
yakında tüm telefonlar benim der steve amca,
allahtan ilk telefonu o bulmadı yazık oldu graham bell'e
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KütahyanınPınarları 7 yıl
Çoğu köklü firmaya göre daha genç sayılabilecek 35 yıllık apple firması, 75 yıllık dev Samsung firmasına bile saygısızca ve kibirli davranıyor. Yumurtadan çıkan civcivin kabuğunu beğenmemesi gibi.
Bu dev şirketler elektroniğe önem vermeyip teknolojiyi bu günlere getirmemiş olsalardı sen neyin üzerine ney koyacaktın. Kondansatörü, direnci de mi sen icat edecektin.
Apple ın sonunu pek iyi görmüyorum. Amerikan kibri var. Ama gönül isterki bunca kullanıcıyı memnun etmişken bu böyle devam etsin.
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alito 7 yıl
birileri bu mızıkçılığa sesini yükseltmeliydi ve sonunda oldu. apple giderek hırçınlaşıyor, bence sıcakların da bunda etkisi var.
steve amca bu aralar başına buz torbası koymalı
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1 HiT u DowN 7 yıl
kendini rezil ediyor apple, ama iyi de reklam yapıyor.
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Volkanbaba 7 yıl
Yaşa getjar
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karasimsek06 7 yıl
babamız değil amcamız durumları
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manyakurt 7 yıl
Ahahaha
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The Catalyst 7 yıl
sıkı kapışma bakalım nolacak
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photo sir 7 yıl
getjar'a helal olsun. Kaç senedir kullanıyorum 2 yıldır app store ismini kullandıkları doğru. Apple bu ismi neden markaya öevirmeye çalışıyor anlamadım. kendilerini rezil ediyorlar
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silver021 7 yıl
haberin içeriği değilde en çok başlık beğenimi kazandı :D steve jobs önümüzdeki aylarda büyük beklentilere girdi davalardan en iyi sonucu almayı planlıyor ancak babayı alırsın anca sen babayı :D
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Bi de Apple, App Store'un ismini değiştiriyormuş
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