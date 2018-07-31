Gibraltar United F.C. ödemelerini kripto para ile yapacak

Zaman ilerledikçe, kripto paralar günlük yaşantımız içinde daha büyük yer kaplıyor. Cebelitarık Ligi'nde bir futbol takımı olan "Kırmızı Ordu" lakaplı Gibraltar United, bir ilke imza atarak, oyuncularına kripto parayla ödeme yapmasını sağlayan bir sözleşmeyi imzaladı. Bu gelişme, dijital paraların spor dünyasında yaygınlaşması için oldukça önemli.

Ödemelerin dijital paralar aracılığıyla yapılması gün geçtikçe popülerleşiyor. Geçtiğimiz günlerde; işçilerin, ücretlerinin kripto paralarla ödendiği Kosta Rika gibi birçok ülkede bu ödemeleri desteklemek için düzenlemeler yapıldı. Ödemelerin bu para birimleriyle yapılması konusunda bazı eleştiriler olsa da bu durumun toplumun yararına olduğu düşüncesi oldukça yaygın.

Ücretlerin ödenmesi konusunda dijital para birimlerine olan yönelişe Cebelitarık'ta ikinci ligde mücadele eden bir takımın da katılması, söz konusu ödeme yönteminin tüm sektörlere yayılması konusunda oldukça önemli bir adım.

Gibraltar United'in sahibi Pablo Dana'nın bir kripto para meraklısı olduğu biliniyor. Dana, geçtiğimiz günlerde Heritage Sports Holdings adlı şirketlerinden biri aracılığıyla, Quantocoin adında, spor tabanlı bir kripto paraya yatırım yapmıştı. Pablo Dana, Cebelitarık futbolu içerisinde oldukça bilinen bir isim. Dijital para piyasasına olan merakı ile spor dünyasındaki gücünü birleştirerek bu iki sektörün birbirine bağlanmasını sağladı.

Söz konusu anlaşmanın detayları ve hangi kripto para birimiyle ödeme yapılacağı henüz kamuya açıklanmadı.

https://www.btcnn.com/gibraltar-united-soccer-team-will-pay-players-with-cryptocurrency/