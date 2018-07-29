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Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. "

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da yapılan BRICS zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ortak şekilde üretilebilecek bir kripto paranın sinyalini de verdi.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
5,2b
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29
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Johannesburg’da gerçekleşen BRICS zirvesine katıldı. Gazetecilerin sorularına cevap veren Erdoğan, zirvenin gündemindeki konuların yanı sıra üretilecek olası bir kripto paranın da sinyalini verdi.
Ayrıca Bkz. "Binance CEO'su, borsanın gelişmesi ve kripto para pazarı hakkında konuştu"
Erdoğan, Güney Afrika seyahatinde en çok üzerinde durduğu konunun milli ve yerli para konusu olduğunu belirtti. Erdoğan: “Her görüştüğüm ülkeyle bunun üzerinde durdum. Gerek sayın Çin devlet başkanıyla ve gerek sayın Putin ile zaten daha önce bu konularda mutabıktık. Hatta Rusya’yla elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. " dedi

Yerli ve milli para kullanımı konusunda da Erdoğan, Hindistan'ın da bu alanda olumlu adımlar attığını belirterek:" Aynı şeyi Hindistan da düşünüyor. Yani oralardan turistler Türkiye’ye geldiği zaman o ortak parayı kullanmak suretiyle harcama yapabilecekler.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu bir birlik olan BRICS, daha önce de üye ülkelerin kalkınma bankaları aracılığıyla ortaklaşa bir şekilde Blockchain araştırmalarına girişmişlerdi.

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sadrag 10 ay en beğenilen
Diyanet bi sorun oluşturmasın? Haram filan dediydi en son. Gerçi... neyse..
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hanox 10 ay
Arkasında devletlerin olduğu ve bir sisteme dahil olan coin tabiki çok mantıklı ve kullanışlıdır.
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TeRraN 10 ay
Bu kadar yaptırım varken geç bile kalındı, sonuç olarak takibi yapılamayan bir sistem (blokchain) İran, Rusya, Türkiye arasında ambargolar rahatlıkla kimse duymadan delinebilir.
Bu kadar yaptırım varken geç bile kalındı, sonuç olarak takibi yapılamayan bir sistem (blokchain) İran, Rusya, Türkiye arasında ambargolar rahatlıkla kimse duym...
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kartal172 10 ay
Daha dün Twitter Youtube yasaklayana bak
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nick leeson 10 ay
etherium a mı geçiyoz reis.aslında yazılım ve teknoloji olarak en iyiside eth diyolar.iyi olur aslında.
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max0007 10 ay
Putin Vitalik'e ile değer verir. Bir kaç kezde yüz yüze görüşmüşlüğü vardır. Ruslar da bu CC işine ok derse bu CC ETH veya ETH tabanlı bir CC olur.
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cabriyo 10 ay
abd ambargosunu delmenin yolu = sanal para.
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HIGHER 10 ay
Akıllı ülkeler bu bitcoini yasaklıyor.
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drjacob 10 ay
geç bile kalındı bence
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~Lion King~ 10 ay
Bu konuda kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanına katılıyorum. Doları etkisiz hale getirirsek dünya çok daha bağımsız bir hale gelecek.
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forumlarabak 10 ay
Rusya, Türkiye hatta Çin ve Hindistan'da katılarak bir kripto para üretilmeli. Bu sayede dünya bu paraya daha güvenilir bir liman olarak bakabilir; potansiyeli yüksek olur, işler değişir...
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edirneli86 10 ay
Kandirildik cüzdanı patlaşmışlar. Gitti coinler...
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WoXeD 10 ay
RTE Coin airdrop u ne zaman?
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