Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. "

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Johannesburg’da gerçekleşen BRICS zirvesine katıldı. Gazetecilerin sorularına cevap veren Erdoğan, zirvenin gündemindeki konuların yanı sıra üretilecek olası bir kripto paranın da sinyalini verdi.

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Erdoğan, Güney Afrika seyahatinde en çok üzerinde durduğu konunun milli ve yerli para konusu olduğunu belirtti. Erdoğan: “Her görüştüğüm ülkeyle bunun üzerinde durdum. Gerek sayın Çin devlet başkanıyla ve gerek sayın Putin ile zaten daha önce bu konularda mutabıktık. Hatta Rusya’yla elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. " dedi Erdoğan, Güney Afrika seyahatinde en çok üzerinde durduğu konunun milli ve yerli para konusu olduğunu belirtti. Erdoğan: “Her görüştüğüm ülkeyle bunun üzerinde durdum. Gerek sayın Çin devlet başkanıyla ve gerek sayın Putin ile zaten daha önce bu konularda mutabıktık. Hatta Rusya’yla elektronik para noktasında da bazı düşüncelerimiz var. " dedi



Yerli ve milli para kullanımı konusunda da Erdoğan, Hindistan'ın da bu alanda olumlu adımlar attığını belirterek:" Aynı şeyi Hindistan da düşünüyor. Yani oralardan turistler Türkiye’ye geldiği zaman o ortak parayı kullanmak suretiyle harcama yapabilecekler.”



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu bir birlik olan BRICS, daha önce de üye ülkelerin kalkınma bankaları aracılığıyla ortaklaşa bir şekilde Blockchain araştırmalarına girişmişlerdi.