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Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteği sunan ilk telefon: Asus Zenfone 4 Pro

Asus ZenFone 4 Pro, üstün ağ özellikleri ile öne çıkıyor. ZenFone 4 Pro, dünyanın ilk Gigabit LTE ve 802.11ad çoklu-Gigabit Wi-Fi teknolojilerine sahip akıllı telefonu.
1 yıl
2,7b
1
7
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteği sunan ilk telefon: Asus Zenfone 4 Pro

Asus yeni telefon ailesini tanıttı. Tanıtılan telefonlardan ZenFone 4 Pro, Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteğine sahip ilk telefon olması ile öne çıkıyor. Gücünü Snapdragon 835 mobil platformundan alan telefon, modem özellikleri bakımından Qualcomm’un en yeni çözümlerini barındırıyor.
Daha önce bazı akıllı telefonlar Cat 16 yani Gigabit LTE desteğine sahip modemler ile piyasaya çıkmıştı. Fakat ZenFone 4 Pro hem Gigabit LTE hem de çoklu Gigabit Wi-Fi özelliklerini birlikte sunan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliği taşıyor.

Telefonda Snapdragon X16 Gigabit LTE modem ve TruSignal çift anten teknolojisi bulunuyor. Wi-Fi teknolojisine baktığımızda da 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi desteğinin yer aldığını görüyoruz. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar sadece telefon üzerinden değil telefonlarını kişisel erişim noktasına dönüştürdüğü durumlarda da başka cihazlardan Gigabit hıza ulaşabilir. Yani Gigabit hızında Wi-Fi paylaşımı yapabiliyor.

Ülkemizde Satılmayacak

Güçlü ağ özellikleri ile dikkat çeken ZenFone 4 Pro ülkemizde satışa sunulmayacak. Ülkemizde ilk etapta ZenFone 4, ZenFone 4 Max ve ZenFone Live modelleri Kasım ayında satışa sunulacak fakat bu telefonların Gigabit ağ özellikleri bulunmuyor.


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brshr 1 yıl en beğenilen
Amaaan satılmasın. Almazdık zaten.
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WarSaw 1 yıl
zenfone pro 4 Tr ye gelmeyecekse Allah belasını versin o Asusun
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Eeltorm 1 yıl
Önce adam gibi güncelleme versinler ondan sonra satsınlar telefon.
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zdniz 1 yıl
Asus telefon işinde en berbat firmadır 3 arkadaşım aldı lanet ettiler ne yazılımı yazılım ne şarjı adam gibi hele birde İntel işlemçi kullanan eski modelleriyse çöpe atıp gidin telefonu...
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black_flood 1 yıl zdniz
zdniz

Asus telefon işinde en berbat firmadır 3 arkadaşım aldı lanet ettiler ne yazılımı yazılım ne şarjı adam gibi hele birde İntel işlemçi kullanan eski modelleriyse çöpe atıp gidin telefonu...

İntel modelini bende kullandım orada mobil departmandan sorumlu ve erdi beyin yerin dibine sokup sokup çıkarttığı Marshal hanıma selamını ilet sebebini açıklar tabi yerse. İntel işlemcilerinin mantığını hiç anlayamadım düşük tdp ile çıkıyor yola üretiyor ürünü ama harala gürele sistemin anasını belliyor güç konusunda. Amd firmasıda ürün üretiyor ama sonuç ortada öküz gibi güç tüketimi söz konusu değil ta ki tam kapasitede ful çalışana kadar.

İntel çipli Zenfonlar malesef 3 saatten öte dayanmıyordu bana bile sürekli mobil şarj cihazı taşırdım zen3 lazer aldım intel cpu olmayan 3 gün rahat gidiyor ful abanırsam oyun video sunum uzaktan destek vs vs şeklinde tam gün gidiyor.

İntel ürün demek kanser sebebi. Yazılım kısmında zaten Asus firması illa bu yazılımı kullanın demiyor ki orjinal halinin imajını alın saklayın unlock yapılması için gerekli yazılımıda veriyorlar unlock sonrası istediğiniz yazılımı kurun çalışıyor biraz deneyim ve yetenek gerektiriyor bazen tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor
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deoks 1 yıl
Keşke ülkemizde satılsa da 2 gb internet kotasını 2 saniyede bitirmenin keyfini yaşasak.
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QuexSeeL 1 yıl
Asus telefonlar için saçma sapan bir satış politikası uyguluyor. Zamanında getirmiyor, amiral gemileri getirmiyor, orta seviye donanımları gereğinden yüksek fiyattan satıyor. Sanki Asus telefon satmasın istiyor donanım işi devam etsin düşüncesinde. Zenfone 3 deluxe modelini tanıttıklarında baya yükselmiştim telefona 1 yıl sonra telefonlar geldi ama deluxe gelmedi Asus telefonlar için o zamandan beri karamsar bir imaj var bende.
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brshr 1 yıl en beğenilen
Amaaan satılmasın. Almazdık zaten.
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