Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteği sunan ilk telefon: Asus Zenfone 4 Pro

Asus yeni telefon ailesini tanıttı. Tanıtılan telefonlardan ZenFone 4 Pro, Gigabit LTE ve çoklu Gigabit Wi-Fi desteğine sahip ilk telefon olması ile öne çıkıyor. Gücünü Snapdragon 835 mobil platformundan alan telefon, modem özellikleri bakımından Qualcomm’un en yeni çözümlerini barındırıyor.

Daha önce bazı akıllı telefonlar Cat 16 yani Gigabit LTE desteğine sahip modemler ile piyasaya çıkmıştı. Fakat ZenFone 4 Pro hem Gigabit LTE hem de çoklu Gigabit Wi-Fi özelliklerini birlikte sunan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliği taşıyor.

Telefonda Snapdragon X16 Gigabit LTE modem ve TruSignal çift anten teknolojisi bulunuyor. Wi-Fi teknolojisine baktığımızda da 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi desteğinin yer aldığını görüyoruz. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar sadece telefon üzerinden değil telefonlarını kişisel erişim noktasına dönüştürdüğü durumlarda da başka cihazlardan Gigabit hıza ulaşabilir. Yani Gigabit hızında Wi-Fi paylaşımı yapabiliyor.

Ülkemizde Satılmayacak

Güçlü ağ özellikleri ile dikkat çeken ZenFone 4 Pro ülkemizde satışa sunulmayacak. Ülkemizde ilk etapta ZenFone 4, ZenFone 4 Max ve ZenFone Live modelleri Kasım ayında satışa sunulacak fakat bu telefonların Gigabit ağ özellikleri bulunmuyor.